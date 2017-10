DOBIO OVRHU: Mora platiti 25.000 kuna duga ‘pokojne’ mame, a žena živa i zdrava

40-godišnji Osječanin primio je obavijest o ovrsi zbog duga od 25.000 kuna duga s pripadajućim kamatama i troškovima odvjetnika. Osim iznosa, šokiralo ga je i to što je u obavijesti navedeno kako je riječ o dugovanju njegove ‘pokojne’ majke premda je žena živa i zdrava.

“Da kojim slučajem imam slabije srce, mislim da bih ostao na mjestu mrtav. Obavijest o ovrsi stigla mi je od odvjetničkog ureda iz Zagreba i u prvi tren nisam znao što bih s tim. Evidentno je da je došlo do zabune, jer ime pokojnice koja je napravila dug nije istovjetno imenu moje majke, a dalje u obrazloženju stoji i da imam sestru i brata, a imam samo sestru. Trebalo mi je vremena da se saberem i shvatim da nije riječ o meni, no vrlo me je neugodno iznenadilo to što je na obavijesti stajalo moje ime i prezime, moja adresa i moj OIB”, ispričao je Osječanin.

U obavijesti piše i kako nikakva žalba ne odgađa postupak ovrhe. Odmah je, kaže, počeo razmišljati koliko novca uopće ima na računu te shvatio da je samo pukom srećom netom prije poduzeće koje je vodio otišlo u stečaj, nakon čega je on zatvorio i svoj račun. Da to nije učinio, kaže, zacijelo bi ostao bez svega.

Nazvao je odvjetničkog ured koji ga je obavijestio o ovrsi te ih obavijestio da mu je majka živa i zdrava i da nikakav stan u Vukovarskoj ulici, zbog kojeg je i nastao dug za koji ga u obavijesti terete, on nije naslijedio. Štoviše, njegova majka živi na drugome mjestu, nikada nije kupila stan na Vukovarskoj, a kamoli mu dala stan u nasljedstvo.



Još istoga dana poslao je žalbu, zajedno s rodnim listom i svim pripadajućim dokumentima, kako bi dokazao da je riječ o zabuni, piše Glas Slavonije.

Odgovornim i krivim smatra onoga tko je sastavljao obavijest o ovrsi i, evidentno, zamijenio OIB, no malo bi to vrijedilo, kaže, primjerice, starijoj osobi koja ne bi znala ni kome se žaliti, koga tužiti.