DOBILI LAPTOPE VRIJEDNE 50 TISUĆA KUNA, PA IH PRODALI! Zakon na strani nemoralnih općinskih vijećnika

Priča o nevjerojatnom činu općinskih vijećnika stiže iz Dugog Rata gdje su vijećnici još u prosincu 2015. godine dobili prijenosna računala, no zbog zaključka da su im nepotrebni, većina ih je prodala. Laptope je dobilo 15 vijećnika kao i i općinski načelnik te njegov zamjenik, koji je u međuvremenu odstupio.

Lijep je život hrvatskog političara. Što si niže, to ti je ljepše. Niti tko zna za tebe, niti ti znadeš za druge. A dobro ti je. Daleko od javnosti griješ stolicu te ispod medijskih radara radiš što te volja. Ili uopće ne radiš, jer i to je više nego solidan izbor. A kad se tu i tamo vijest o tebi probije do zamašćene površine, pokriješ se ušima i čekaš da prođe, piše Slobodna Dalmacija.

Uglavnom, laptope dugoratski gradski oci (i poneka majka) koriste već 13 mjeseci. Na sjednice ih, međutim, ne nose. Teški su im. I nepotrebni. Samo jedan se vijećnik do sada s općinskim računalom pojavio na sjednici. Otvorio ga i upalio. Ostalih 14 radije koristi papir, hrpu papira, a računalo im za drvljenje lokalne politike samo smeta. Ako ga uopće još uvijek i imaju.

“Čuo sam neke kolege kako govore da su prodali laptop dobiven od Općine. Što će im, rekli su, kada doma imaju drugi”, rekao je jedan od dugoratskih vijećnika za Slobodnu Dalmaciju.



Većina vijećnika prodala laptop

Tragom te informacije došlo se do zaključka da je više od pola ‘općinskih laptopa’ pronašlo drugoga vlasnika.

“Ja svoj laptop nisam prodao, eno mi ga doma, preko njega bukiram goste za sezonu”, priznao je drugi vijećnik, dodajući kako je i on čuo da su neki odmah unovčili dobivena računala. Stavili ih u mali oglasnik, zericu snizili cijenu i počastili se suhim kešom.

“Nemojte misliti da ikoga pravdam, ali korištenje računala na sjednicama Općinskoga vijeća potpuno je besmisleno. Laptope, naime, jesmo dobili, ali materijale za sjednice i dalje dobivamo na kućnu adresu, a ne na mail kako sam očekivao”, objašnjava sugovornik.

Kao da smo u 18. a ne u 21. stoljeću

Materijale im, od vrata do vrata dugoratskih vijećnika, raznosi jedan od općinskih komunalaca. Jedini koji je za potrebe ove nevjerojatne priče s novinarom pristao govoriti imenom i prezimenom bio je, razumljivo, onaj jedini vijećnik koji se na sjednici pojavio s laptopom. Domagoj Vuković, član Hrvatske demokršćanske stranke i davni općinski načelnik koji na svibanjskim izborima to namjerava opet postati.

“Nisam pristaša prakse da se samo mejlom šalju materijali jer ja još od svoje prve sjednice 2001. godine sve arhiviram, ništa ne bacam, ali kolege koji ne nose laptope stvarno ne razumijem. To je neodgovorno ponašanje koje dovoljno govori o tome kakvi su i koliko im je stalo do naše općine”, rekao je Vuković koji kaže kako je za prodaju laptopa i laku vijećničku zaradu već čuo i još ne može vjerovati da su neki njegovi kolege to napravili.

Uskoro dolazi nova garnitura

Laptopi, jasno je, neće biti vraćeni. Za koji mjesec Dugi Rat će dobiti nove vijećnike, a za sljedeći Božić vjerojatno i nove laptope. Cijena? Sitnica od 54.249 kuna. Po glavi, uz uračunat popust, 3191 kunu. Tako je službeno, mejlom, a ne preko kurira, potvrđeno u Općini.

“Prijenosna računala kupljena su za korištenje općinskim vijećnicima, općinskom načelniku i zamjeniku općinskoga načelnika. Kada i na koji način će vijećnici koristiti prijenosna računala nije regulirano nikakvim propisom”, odgovoreno nam je iz ureda HDZ-ova načelnika Jerka Roglića. Koji je i sam sebi podario jedan laptopić.

Kovačić u šoku

“Šalite se?! Stvarno ne mogu vjerovati da je netko u stanju napraviti tako nešto. Kažete da ih ne koriste?! Da laptope drže doma?! Da su ih neki prodali?!… Moram provjeriti…”, rekao je Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade, ministar uprave i donedavni gradonačelnik susjednoga Omiša.

“Zakon ništa o tome ne kaže, odnosno dopušta lokalnoj samoupravi samostalnost da napravi i ovakav čin. Za mene u najmanju ruku nemoralan i ljudski neobjašnjiv. Bože, u kakvoj mi to zemlji živimo?”, zapitao se Kovačić.