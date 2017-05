DOBAVLJAČI U RATU S AGROKOROM IZVLAČE DOSAD NAJJAČE ORUŽJE: Otvoreno priznaju – spremni su na potez koji bi mogao uništiti Konzum

Najveći dobavljači Agrokora jučer su cijeli dan sastančili, tražili rješenje za situaciju u kojoj su se našli zbog velikih dugova i krize u kojoj se našla ta najveća hrvatska kompanija. Približava se rok u kojem moraju prijaviti tražbine, ali i rok za potpisivanje promemorije kojim bi se zamrznulo plaćanje obveza po regresnim mjenicama.

Dobavljači pokušavaju pronaći način da ‘stisnu’ Agrokor kako bi on na sebe preuzeo plaćanje obveza po mjenicama. Žele dobiti plan plaćanja starih dugova u koji će biti uključene i mjenice. Uprava Agrokora plan bi im trebala predočiti tijekom sljedećeg tjedna.

Traže izmjenu lex Agrokora

Osim toga, dobavljači zahtijevaju i izmjenu lex Agrokora, na način da i njihovi plasmani roba nakon donošenja zakona imaju prioritet u naplati, kao što to imaju banke sa svojim kreditima. Kako kaže jedan od dobavljača za Večernji, banke su od donošenja zakona odobrile 80 milijuna eura kredita, dok su dobavljači isporučili triput veću vrijednost robe.

Neki od njih, pogotovo onih koji imaju potraživanje po mjenicama, govore i o tužbama. Navodno su banke bivšoj upravi Agrokora odavale poslovne tajne tvrtki dobavljača te su im na temelju toga odobravali kredite, a zauzvrat su dobavljači dobili mjesto na Konzumovim policama te veću otkupnu cijenu za robu.



O tome se priča već godinama, no istodobno je takvo poslovanje vrlo teško dokazati. No, dobavljači tvrde kako imaju temelje za dizanje tužbi te da će upravo to biti njihovo oružje u borbi s izvanrednom upravom Agrokora.

Obustava robe netom prije turističke sezone

Ne isključuju čak ni obustavu isporuke robe. Dobavljačima se zasad isporučena roba plaća avansno ili u ugovorenom roku, no svejedno, tvrde, ima odstupanja.

Uz ovakve uvjete dobavljača niti Promemorija nema toliko na važnosti, dokument koji bi omogućio zamrzavanje naplate po regresnim mjenicama. Naime, dobavljači žele da taj dug Agrokor, koji ga je namjeravao platiti nakon završetka restrukturiranja, ipak plati prije. Ako uprava Agrokora to ne napravi, a kažu kako nemaju pravnih elemenata da to učine, dobavljači bi tada obustavili isporuku robe. Takav scenarij prije turističke sezone mogao bi biti veliki problem, zbog čega je sljedeći tjedan ključan – morat će pasti dogovor s dobavljačima, a najavljen je i dogovor novog kreditnog aranžmana s bankama.