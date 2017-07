DOBAR POSAO NA KUĆICAMA: Višak novca radnici ostavljaju sebi, iako ne smiju – zarada je nevjerojatna

Ima vozača koji u žurbi ne čekaju sitniš koji im vraćaju djelatnici na naplatnim kućicama autocesta, ali i onih koji korisne informacije koje od njih dobiju nagrade ‘sitnišem za kavu’. Tu su i turisti koji plaćaju eurima, a koji u brzini često ne čekaju ostatak. Smije li radnik u kućici zadržati taj novac?

Ne smije. Radnici na naplatnim kućicama ne bi smjeli uzimati napojnice, no svejedno višak koji ostane pojedinci uzimaju sebi.

Studentica zaposlena na naplatnoj kućici kaže kako joj je u jednoj smjeni ostalo 1500 kuna viška, dok je najmanja ‘zarada’ u jednoj smjeni iznosila 300 kuna, piše tportal. Ako se uzme da je prosječna napojnica na kućicama 700 kuna, za dvadeset radnih dana tako se skupi čak 14 tisuća kuna.

Djelatnici ne bi smjeli uzimati napojnice

U drugim strukama djelatnici smiju zadržati napojnicu, no autoceste su ipak iznimka. Protiv takvih stvari pokušavaju se boriti u Nezavisnom cestarskom sindikatu koji vodi Mijat Stanić.



On je objasnio kako je priča s napojnicama zbunjujuća i nepoštena za radnike te kako sindikat vodi spor s autocestama jer vjeruje da napojnica mora pripasti radniku, bez obzira što trenutačni pravilnik to ne dopušta.

‘To se često miješa s pričama u kojima su pojedinci naplaćivali više nego što su smjeli i uzimali novac za sebe. Napojnica je nešto sasvim drugo, to je nagrada za dobar rad. Napojnica se ne smije uzimati, ali sindikat smatra da ona pripada radniku’, rekao je Stanić.

Navodi kako se često događa da turisti radnike na kućicama upitaju za smjer, dobar restoran ili smještaj.

‘Napojnice nisu problem, problem su prijevare’

‘Radnici na naplati pomažu u svemu, najčešće pokazuju smjer i slično, pa često nešto i dobiju. Nije korektno da taj novac onda pripadne tvrtki. Radnici nekad dobiju i sokove ili druge darove – što bi trebali s time?’, pita se Stanić.

On smatra kako napojnice nikome ne predstavljaju problem, već da to čine prijevare. Primjerice, djelatnik naplatne kućice može korisniku autoceta naplatiti više, a razliku novca tada ostaviti za sebe.

‘Nitko nema moralno pravo uzeti čovjeku napojnicu’

‘To treba regulirati tako da se zna kada je netko dobio nešto za korektan i ljubazan odnos te nitko nema moralno pravo uzimati to čovjeku. Ako netko vara, to treba sankcionirati. Novim pravilnikom uzimanje napojnice nije dopušteno, no vjerojatno je ljudi uzimaju’, kaže Stanić te dodaje kako se na terenu obavljaju inspekcije te da službe rješavaju žalbe korisnika.

‘Dogodi se da se korisnici naknadno sjete da im je pogrešno uzvraćen novac. U tom slučaju na teren izlazi komisija koja pregledava snimke i utvrđuje je li došlo do kakvih propusta. Imamo sve tehničke uvjete za to, osim na autocesti Rijeka-Zagreb’, rekao je Stanić.

Kakvo je stajalište HAC ONC-a?

‘U slučaju da korisnik prilikom plaćanja cestarine povratno ne uzme višak novca od naplaćene cestarine, taj se iznos prema Pravilniku o obavljanju naplate cestarine evidentira u PC blagajnu za to predviđenom opcijom. Sva sredstva koja je blagajnik zaprimio za vrijeme rada predaje u postupak obračuna, a isti se uplaćuje na račun upravitelja HAC-a i ARZ-a’, odgovorili su iz HAC ONC-a.