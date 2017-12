DJEČAK KOJI JE PREŽIVIO NEMOGUĆE: Dali su mu jedan posto šanse da ostane živ, a on se probudio iz kome i rekao ‘Nema predaje!’

Dječak Mehmed, kojemu je u vatrenoj ekploziji opečeno 70 posto tijela, ležao je u Dječjoj bolici u Klaićevoj u induciranoj komi. A onda je, na svoj 12. rođendan, otvorio oči

Emisija ‘Provjereno’ Nove TV snimila je reportažu o 12-godišnjem Mehmedu Šabiću ,dječaku iz Gračanice u Bosni i Hercegovini, koji je zbog nesmotrenosti izazvao eksploziju u kojoj je dobio opekline na 70 posto tijela i unutarnja oštećenja. Iza njega je pet transplantacija kože, a koliko će ih još biti, ne zna se. Ako preživi, kažu, morat će se mijenjati medicinska literatura.

Neoprezna igra u alatnici

Mehmed je stradao igrajući se u skučenoj alatnici. Rezbario je ime djevojke na komadiću daske pogrešno napisavši jedno slovo.

“I onda je uzeo tu flašu s benzinom. Mislio je da će to proliti, zapalit da to potamni da bi ponovno ispisao. Međutim, nije razmišljao da će doći do eksplozije”, kazala je dječakova majka Aldinka Šabić za ‘Provjereno’.



U alatnici se stvorila takva temperatura od koje mu je koža izgorjela, a on je udahnuo vreli zrak zbog čega je zadobio unutarnje ozljede.

“Treću noć je imao cirkulatorni šok, kad su stala i pluća i bubrezi i mozak i sve. Mislila sam da je gotovo, da neće preživjeti”, govori Mehmedova majka.

U Klaićevoj se dogodilo čudo

Liječnici u Tuzli dali su mu minimalne šanse za preživljavanje. Kada mu ondje više nisu mogli pomoći, preostale su dvije opcije: liječenje u klinici u Turskoj do koje vjerojatno ne bi preživio put te Dječja bolnica u Klaićevoj u Zagrebu.

U Klaićevoj je na Odjelu intenzivne njege zbog bolova bio stavljen u stanje inducirane kome. A onda se dogodilo čudo. Na svoj 12. rođendan Mehmed je otvorio oči!

Komunicirao je treptajima, pokušao micati prstima i nije odustajao, a prve riječi koje je izgovorio bile su: “Nema predaje!”

“On mora 24 sata biti heroj. Sada se mora boriti za svaki pokret, ožiljci su sad to sve stegnuli. Mora se boriti za svaki zalogaj, jer mu se vrat steže, diže mu usne i ne može žvakati. Za svaki zalogaj, kad jede, on se mora boriti”, kazao je za Provjereno Mehin tata. On i supruga doselili su u Zagreb kako bi bili uz sina.

