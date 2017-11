HRELJA NAJAVIO PROBLEME VLADAJUĆIMA: ‘Dizat ćemo revoluciju zbog prijevremenih mirovina!’

“Onaj tko malo zna o mirovinskom sustavu, zna da prijeveremene u sustav unose najviše realnog staža – 36,5 godina, a cijena po godini staža je najniža, manja i od invalidske i starosne mirovine. To nije fer – tim ljudima se uzima petina ili 20 posto mirovine i to za osminu kraćeg staža. A sada će im se za manjak od jedne dvanaestine staža opet uzima petina mirovine. To je najrigidnije kažnjavanje za one koji moraju u mirovinu. Nema mjesta panici i to se ne odnosi na današnje umirovljenike, no ja tvrdim da ono što smo imali bilo je odmjereno, i u Vladi moraju to braniti”, kazao je Silvano Hrelja apelirajući da se ne diraju prijevremene mirovine.

“Ako su ovo reforme živimo u zemlji Tunguziji. Građani nisu glasali za reforme koje znače presiju i ukidanje prava, a ovo su vrlo rigidne mjere koje se stavljaju protiv njih. Svatko to može napraviti, ako su to uopće reforme”, izjavio je za N1 predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja komentirajući činjenicu da će Hrvati odsad raditi duže i to oni koji su rođeni od 1961. na ovamo.

“Ako Vlada dogovor ne zna branit pred EU, onda nek’ se makne”

“Ako ova Vlada učini ove reforme – to je javni dokaz da je nesposobnija i od administracija Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, jer su i jedna i druga administracije ono što su dogovorile s socijalnim partnerima i mirovinskim strankama branile pred europskom administracijom. Ako nisu sposobni to obraniti, onda nek se maknu. Ovo ne donosi korist proračunu, ovo samo ide na štetu građana”, kazao je Hrelja dodajući da je velik problem činjenica da se ljudi koji su tehnološki višak mahom šalju u mirovine, a oni su primjerice tek u svojim 40-tima ili 50-tima.

Hrelja apelira da se ne diraju prijevremene mirovine.

“Onaj tko malo zna o mirovinskom sustavu, zna da one u sustav unose najviše realnog staža – 36,5 godina, a cijena po godini staža je najniža, manja i od invalidske i starosne mirovine. To nije fer – tim ljudima se uzima petina ili 20 posto mirovine i to za osminu kraćeg staža. A sada će im se za manjak od jedne dvanaestine staža opet uzima petina mirovine. To je najrigidnije kažnjavanje za one koji moraju u mirovinu. Nema mjesta panici i to se ne odnosi na današnje umirovljenike, no ja tvrdim da ono što smo imali bilo je odmjereno, i u Vladi moraju to braniti. Ako to neće napraviti, mi ćemo dizati revoluciju među građanima, jer su užasno revoltirani, em zbog dopunskog osiguranja, em zbog ovakvih stvari. Pa gdje to ima!”, kazao je Hrelja pojašnjavajući kako misli na prosvjede.

