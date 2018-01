DIVNA PRIČA IZ OPATIJE: Vjerovala je da bez debele veze neće uspjeti, ali gradski oci su je oduševili potezom

Dok se bližio dan kada joj je istjecala dozvola za boravak u Hravtskoj, Vesna je odlučila otići u opatijsku gradsku upravu. Uvjerena da bez “debele veze” neće uspjeti postići išta, ugodno se iznenadila onime što se dogodilo

Vesna Bojović, umirovljenica iz Zemuna, godinu dana je provela u Ičićima kod Opatije skrbeći za svoju 83-godišnju tetu Anu Rumac koaj je ostala nepokretna nakon moždanog udara. Budući da je strana državljanka, došao je rok kada joj je istjecala dozvola za boravak u Hrvatskoj.

Očajna Vesna nije bila u financijskoj mogućnosti platiti ženu koja bi brinula o teti nakon njenog odlaska, a druge rodbine u Hrvatskoj nema.

Godinu dana je brinula o nepokretnoj teti Ani

“Najprije sam imala problema s bolesnom majkom koju nisam mogla smjestiti u dom, a s obzirom da sam strana državljanka nisam mogla biti uz nju i paziti na nju duže vrijeme nego li to zakon dozvoljava. Uvijek žalim zbog toga i pitam se je li uslijed toga preminula ranije nego li je trebala. To me uvijek muči. Sada mi se sličan slučaj dogodio i s njezinom sestrom, a mojom tetom. Ona ima 83 godine, zove se Ana Rumac, živi u Ičićima i jako je bolesna, imala je moždani udar i nepokretna je i ja sam već godinu dana, pa i nešto više vremena uz nju i brinem o njoj. Međutim sada su mi istekle sve mogućnosti za boravak u Hrvatskoj i ja više nisam imala izlaza iz te situacije. A pokušala sam sve, no s obzirom da je moja teta penzionerka a i sama sam u mirovini, nismo imale dovoljno sredstava da bismo mogle financirati ženu koja bi je čuvala, bilo nam je to nedostupno”, ispričala je za Novi list.



Dok se bližio dan kada je morala otići iz Hrvatske i vratiti se u Zemun, odlučila je otići u opatijsku gradsku upravu.

“Ona je sada na sigurnom, a ja sam mirna i zadovoljna”

Gradonačelnika tog dana nije bilo ondje, no primio ju je njegov zamjenik Emil Priskić. Ispričala mu je svoju priču i kazala što ju muči, a on joj je obećao pomoć.

Iako nije vjerovala da će se to doista dogoditi, ipak se dogodilo. Dogradonačelnik je ispunio svoje obećanje i pomogao joj. Vesnina teta dobila je mjesto Domu za starije u Voloskom.

“Sada je ona na sigurnom, a i ja sam mirna i zadovoljna, jer kada bi mi se dogodilo slično kao što mi je to bilo s majkom, ne znam kako bih sve to preživjela. Oduševljena sam zbog ovog postupka gospodina Priskića i želim da svi znaju da se u Opatiji brine o običnim građanima kada su u nevolji”, kazala je.

Prethodno je bila uvjerena da za takvo što treba imati “debelu vezu” pa ju je posebno oduševilo kada se razuvjerila i vijdela da nije uvijek tako.