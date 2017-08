MINISTRICA PREPORUČUJE ODGODU MATURALACA U ŠPANJOLSKU: Aranžmani već uplaćeni, na put bi trebalo 1500 učenika…

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak preporučila je danas školskim odborima odgodu svih maturalnih putovanja u Kraljevinu Španjolsku, u koju sljedeći tjedan planira otputovati više od 1500 hrvatskih učenika.

Ministrica Divjak ističe da su školski odbori zaduženi za konačne odluke, no s obzirom na sigurnosne procjene Ministarstva vanjskih i europskih poslova, preporučuje odgodu svih maturalnih putovanja u Španjolsku, u kojoj su se u zadnja dva dana dogodili teroristički napadi.

Prema informacijama koje su do sada dostavile škole Ministarstvu obrazovanja, sljedeći tjedan više od 1500 učenika planira maturalno putovanje u Kraljevinu Španjolsku.

Turističke agencije: Većina aranžmana već uplaćena

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK, koje pokriva sve agencije u Hrvatskoj, izjavio je ranije Hini da je većina aranžmana već uplaćena agencijama u Španjolskoj pa tu mogu nastati i pravni problemi vezani za eventualno otkazivanje i povrat novca, no da će u njihovom rješavanju jako važan biti stav hrvatske Vlade.



Potvrdio je i da je Španjolska, uz Prag i Grčku, i dalje jedna od najomiljenijih destinacija hrvatskih maturanata te da ih tisuće odlaze na područje Costa Brave, u blizini Barcelone, gdje je sinoć u terorističkom napadu, prema posljednjim podacima, ubijeno 13 osoba, a više od stotinu ih je ozlijeđeno.

Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain kaže da je većina putovanja dogovorena za posljednji tjedan kolovoza, no da je jedan dio grupa već u Costa Bravi.

Dio maturanata već je u Španjolskoj

“Svi maturanti koji su trenutno u Lloret de Maru, dobro su, nitko od njih nije bio sinoć u Barceloni i njihovi se programi odvijaju prema planu”, rekao je Fain Hini.

Što se tiče putovanja zakazanih za udarni termin od 23. do 30. kolovoza, i on ističe da se čeka očitovanje ministarstava obrazovanja i vanjskih poslova te će se sukladno tome reagirati. “Sve je spremno i organizirano, hoteli su dogovoreni jer je samo nekoliko dana do putovanja”, rekao je Fain.

Upitan za mogućnost promjene maturalnih destinacija kaže da će svaka agencija i svaka grupa morati to odlučiti za sebe. “Sve je moguće, ali treba vidjeti kakvo će biti razumijevanje partnera u Španjolskoj i osiguravajućih kuća”, kaže Fain.

