‘DIRNULI SMO U OSINJE GNIJEZDO’: Šprlje tvrdi da je Marić morao znati za stanje u Agrokoru, iznio i konkretan razlog za to

Ministar pravosuđa Ante Šprlje, kojeg je premijer Andrej Plenković razriješio zajedno s još dvojicom Mostovih ministara, u petak je izjavio da je ministar financija Zdravko Marić morao znati što se događalo u Agrokoru, pogotovo kao član Vijeća za financijsku stabilnost, te da stoga mora snositi odgovornost.

Gostujući na zboru Udruge hrvatskih sudaca u Šibeniku Ante Šprlje je kazao i da bi ponovno glasovao protiv prijedloga da Vlada odbije zahtjev SDP-a za pokretanjem povjerenja ministru financija.

Procjenu prepušta narodu

“Apsolutno nemam problem da me Sabor razriješi dužnosti ministra. Na kraju krajeva, Sabor je predstavničko tijelo naroda, a ne pojedinaca ili interesnih skupina. Glasovao sam po savjesti i glasovao bih opet isto. Odgovornost za nastalu situaciju moraju snositi ljudi koji su bili odgovorni za tu situaciju. Republika Hrvatske je putem HBOR-a dala 379 milijuna kuna kredita, a netko nas je uvjeravao da je to u redu i da nema problema. Netko za to mora snositi odgovornost, a na kraju krajeva možda odgovornost bude snosio i onaj tko je takvu situaciju podržavao”, kazao je Šprlje.

Na pitanje novinara misli li pod time na premijera Plenkovića Šprlje je odgovorio da će tu procjenu prepustiti narodu te da neće ulaziti u takve ocjene.

“Glasovao sam jučer za opoziv gospodina Marića. On je član Vijeća za financijsku stabilnost koje nas je uvjeravalo da sistemski važna poduzeća uredno posluju, da nema rizika, međutim ustanovilo se nešto drukčije. Ustanovilo se mnogo toga, a za to netko treba odgovarati”, istaknuo je Šprlje.

Kazao je da misli kako je ministar Marić morao znati sve što se događalo u Agrokoru, pogotovo kao član Vijeća za financijsku stabilnost.

‘Već 20 godina nitko za ništa ne preuzima odgovornost’

“Njemu je bila dužnost da takve stvari ustanovi. Tu je vrlo jasna odgovornost, a mi se nalazimo u ovoj situaciji kao država jer već 20 godina nitko za ništa ne preuzima odgovornost. Odgovornost mora postojati i oni koji su dužni nešto raditi, moraju snositi odgovornost ako nešto ne rade ili ne znaju”, kazao je Šprlje.

Dodao je i da mu je vrlo blizak stav ministra Vlahe Orepića koji je kazao kako Plenković svojim potezom štiti Martinu Dalić i njezine političke mentore.

“Potpuno mi je blizak Orepićev stav. Vrlo je jasno što se ovdje dogodilo, da se dirnulo u nekakvo osinje gnijezdo i da nitko očito ne smije imati pravo na svoje mišljenje. Ja predlažem da jednostavno promijenimo zakon o Vladi pa da nitko ne smije kazati da drukčije misli. Onda više ne trebamo ni glasovati na Vladi, nego trebamo ukinuti glasovanje općenito”.

Na pitanje kako se osjećao nakon što je razriješen dužnosti Šprlje je kazao da je ponosan jer je mislio svojom glavom. “Nitko mi nije sugerirao što trebam reći i što trebam misliti. Sam sam procijenio na temelju dokumenata i na temelju onoga što znam kako država treba funkcionirati”, zaključio je Šprlje.