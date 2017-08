DIRLJIVA PORUKA CURE JEDNOG VATROGASCA: ‘Koliko su se puta oči napunile suzama kad vam je telefon zazvonio…’

Strepnja žena, majki, djece i djevojaka vatrogasaca koji na poziv odlaze u borbu s vatrenom stihijom usporediva je jedino sa strepnjom žena, majki, djece i djevojaka vojnika koji odlaze na ratište.

I jednu i drugu strepnju žene,majke, djeca i djevojke u Hrvatskoj iskusile su u zadnjih trideset godina previše puta. O toj strepnji dirljivu poruku napisala je djevojka jednog vatrogasca. Nije napisala odakle je i tko je njezin dečko, ali je sugestivno opisala osjećaj koji su zadnjih dana osjetile mnoge poput nje. Njezina poruka objavljena je na Facebook stranici ‘Vatrogasci – Oni su naši heroji’. Prenosimo je od prve do zadnje riječi.

“Ludost s kojom se družim svaki put kad ode”

“Gledam sad sve te silne objave, gori od Splita do Like. Moj dečko radi noćnu, dečko s kojim sam samo nekoliko tjedana i nismo još toliko ni ozbiljni, ali on je opet na terenu, već drugi dan, a ja opet gledam u skripte za fax i držim mobitel u ruci, čekam njegovu poruku, poruku da javi da je dobro, da se vraća kući, da ćemo se vidjeti sutra. Samo sam mu rekla da se pazi, jer toliko nervoze i tuge osjetim svaki put kad ide raditi ili pak kad ga zovnu na intervenciju. Znam da mu ne treba još moja ludost s kojom se družim svaki put kad ode. Zato dragi vatrogasci, pazite se, jer ne znate koliko su se puta oči napunile suzama kad vidimo da vam je telefon zazvonio i da ste uzeli opranu uniformu i otišli spašavati svijet. Koliko puta smo čekale poruku,vaš zagrljaj i vaš siguran povratak. Molim te brzo se vrati i pazi se.”



