DIREKTORICA MILKA IZ VRGOVCA ‘PROIZVODI’ NOVAC: ‘Ništa nisam znala o tom poslu, ali vrlo brzo smo stvorili milijune’

Uspjehom da je u gradsku blagajnu povuka osam milijuna kuna iz Europskih fondova može se pohvaliti direktorica Poduzetničkog centra Vrgorac Milka Beus.

Prije svega devet mjeseci nije znala baš ništa ni u europskim fondovima ni novcu iz Bruxellesa. Tada se tek prijavila za posao direktorice Poduzetničkog centra, želeći se nakon posla u banci okuštati u izgradnji nečeg novog.

Gradonačelnikova inicijativa

Centar je osnovan na inicijativu gradonačelnika Vrgorca Ante Pranića, koji ga je zamislio kao savjetodavnu pomoć poduzetnicima i poljoprivrednicima te kao podršku Gradu u apliciranju na europske fondove i provedbi projekata. Za to mu je trebala i prava osoba.

Iako se prvotno činilo da Milka Beus nije ta osoba, jer o povlačenju novca iz EU fondova nije znala ništa, upravo je ona odabrana za direktoricu Centra. Pobijedila je još jednu osobu koja se prijavila. Oduševljenje nije krila.



Počela raditi 14. veljače

‘Počela sam raditi 14. veljače’, prisjeća se za razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Bilo je Valentinovo, a Milka Beus zaljubila se u svoj novi posao.

‘Ništa nisam znala o europskim fondovima, stvarno. Ali, novac je bio nešto drugo, s njime sam se, zahvaljujući iskustvu rada u banci, dobro snalazila’, opisuje početak na novoj funkciji. U veljači je prošla i edukaciju, te počela proučavati dostupnu literaturu.

‘Nema tu velike filozofije ja i moj kolega Teo Dodig, koji u Centru kao stručni savjetnik radi od 1. ožujka, svaku uputu za natječaj do u detalje pročitamo barem trideset puta. Nije to ništa komplicirano niti traži neka posebna znanja, ali zahtijeva temeljitost, strpljivost i kreativnost’, objašnjava žena koja je do danas u Vrgorac povukla gotovo osam i pol milijuna kuna.

Evo što je napravila do sada

Taj je novac grad dobio za slijedeće projekte: energetsku obnova dječjeg vrtića (1,283.611 kuna), prenamjenu postojeće građevine u zgradu Poduzetničkog centra (200.000 kuna za prvu fazu), potporu malim poljoprivrednim gospodarstvima (1.814.232 kune)… Najnoviji projekt je program zapošljavanja “Zaželi” za koji Vrgorčanima pripada 4,976.325 kuna.

Sa svojim uspjesima Milka Beus se ne hvali, ali profesionalno potvrđuje što je sve odrađeno.

‘Programom zapošljavanja “Zaželi” na dvije ćemo godine zaposliti trideset žena iz onih najranjivijih skupina i najteže zapošljivih, kao što su žene starije od pedeset godina, žene s nekim stupnjem invalidnosti, žene s osnovnom stručnom spremom ili žene koje su liječene ovisnice. Posebno veseli što smo, od maksimalnih 110 bodova, za ovaj projekt dobili 105 bodova, pri čemu smo pet bodova izgubili zbog indeksa razvijenosti naše županije i našega grada. Žene će biti zaposlene kao hotelske sobarice i njegovateljice, proći će i potrebnu prekvalifikaciju, a nakon dvije godine, smisao je projekta, trebale bi biti u stanju samostalno pronaći posao. Sjajna je to vijest i za 184 potrebite osobe s vrgoračkoga područja koje će napokon dobiti potrebnu njegu’, zaključuje Milka Beus.