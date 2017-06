SUOČILI SE DIREKTOR UBERA I PREDSJEDNIK UDRUŽENJA TAKSISTA: Na pitanje koliko im zarađuju vozači razvila se najveća debata

Zagrebački taksisti danas su blokirali žilu kucavicu Zagreba, Vukovarsku ulicu, zahtijevajući od Vlade da regulira uslugu. Smatraju kako Uber radi nezakonito. Nakon napetog dana u TV studiju sučelili su se direktor Ubera i predsjednik Udruženja taksista.

Petar Dragić, predsjednik Udruženja, i dalje ostaje da je prosvjed bio spontan.

‘Što se tiče prosvjeda, on je danas bio spontan, kao i odlazak s ceste. Sam događaj danas možemo nazvat događanje naroda, nakon učestalih i opetovanih ukazivanja na situaciju, ništa se nije dogodilo, naši ljudi su reagirali’, rekao je Dragić u emisiji RTL Direkt.

Davor Tremac, direktor Ubera, izrazio je žaljenje zbog prosvjeda. Uberovi vozači, osim Cammeovih, jedini su koji su danas pružali uslugu prijevoza ljudima.



‘Naši vozači su danas pružali usluge kao i svaki drugi dan diljem RH. Žao nam je zbog prosvjeda, žao nam je što se nije razgovaralo u ministarstvu u okviru radne skupine koja radi na prijedlogu novog zakona’, rekao je Tremac.

Priznaje činjenicu da je potrebna regulacija

‘Mi želimo da se to regulira, mi smo i dali prijedlog kako se to može regulirati, s jedne strane da se liberalizira taksi tržište, s druge strane da se regulira tržište naših partnera vozača. Svi bi imali više posla, turisti ne bi dugo čekali taksije, više bi ljudi zarađivalo, a ljudi bi se vozili jeftinije’, rekao je Tremac.

Na njega se nadovezao Dragić.

‘Ja bih dodao to što zakon možda je zastario, ali to ne znači da se on ne treba poštivati. Mi plaćamo 25 posto poreza, a prosjek EU-a je 13 posto. Na tržištu ima mjesta za sve, jedino što mi tražimo je ista tržišna utakmica, ista pravila za sve. Da bi postali taksist, morate srediti ogromnu hrpu papira, platiti brojne stvari, dobiti dozvole, mi to sve plaćamo. Ne pridržavamo li se zakona, dobivamo ogromnu kaznu’, rekao je Dragić.

Tremac je potvrdio da su Uberove vozače počeli kažnjavati.

‘Bilo je inspekcija nad više vozila koja su nadzirana. Neki su dobili kazne, neki nisu. Te kazne su izdane ali nisu naplaćene, postupci su na sudu i mi čekamo presude. To su kazne za neimanje licence za autotaksi prijevoz, nekad za neimanje licence za unutarnji prijevoz, a nekad je sve u redu jer naša djelatnost nije regulirana’, kaže Tremac.

1500 ljudi živi od Ubera

Na pitanje može li se Uber povući s tržišta dok se situacija ne riješi, Tremac odgovara:

‘Mi u ovom trenutku imamo oko 1500 ljudi koji rade i žive od Uberove platforme. Imamo oko 100.000 korisnika koji redovito koriste naše usluge. Očekujemo ovo ljeto i 100.000 turista koji će koristiti Uber. Dakle ljudi žele Uber, pokazali su da im to treba. Dakle Uber nije nešto što se događa nego se to već dogodilo, samo se treba srediti regulativom. Pozdravljam izjavu našeg premijera koji je obećao tu regulativu’, rekao je Tremac.

Tu je reagirao Dragić, koji se zapitao zašto Uber u Europi radi po pravilima, a u Hrvatskoj ne.

‘Moram vas ispraviti. Svaka država u Europi ima razilčite zakone i prema tome Uber djeluje. Jedino je u Hrvatskoj prijevoz od točke A do točke B definiran kao taxi. Druge zemlje prepoznaju drugačije načine prijevoza. Spomenuli ste u prilogu da je Uber zabranjen u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj. Nigdje nije Uber zabranjen. Ako otvorite aplikaciju vidjet ćete da su naši vozači dostupni u tim zemljama’, odgovorio mi je Tremac.

Kaže kako nije problem u skupoći licence, već činjenici da se do nje ne može doći.

‘Neka licence ne budu ograničene’

‘Mi se zalažemo za liberalizaciju tog tržišta. Neka postoje licence i za taxi i za naše partnere-vozače. Neka budu poznati uvjeti za te licence, ali neka ne budu ograničeni’, rekao je Tremac.

Obojica su odgovorila na pitanje koliko zarađuju njihovi vozači.

Tremac kaže kako Uberovi vozači voze po skoro duplo nižoj cijeni nego taksisti, a ponekad imaju veće troškove.

‘Naš vozač, kao i bilo koji drugi zaposlenik neke druge tvrtke, ima obvezu plaćanja poreza, doprinosa… Naši vozači voze po skoro duplo nižoj cijeni nego taksisti, a imaju ponekad i veće troškove. Prozivaju se zbog toga da su nelojalna konkurencija, a sve to rade zbog korisnika. Što je niža cijena, više se korisnika vozi i zadovoljniji su. Oni svejedno rade s profitom i to je dobro’, rekao je.

Dragić je komentirao:

‘To je velika hrabrost Ubera, odnosno partnera-vozača. Jer Uber ne snosi nikakve kaznene i pravne odgovornosti, već samo vozači. Ti partneri su povezani preko Uberovog servera na Ministarstvo financija. Zašto nema transparentnosti u tome je li Uber platio porez ili partneri-vozači’, upitao je.

Tremac je odgovorio:

‘Uber kao kompanija plaća porez i u Hrvatskoj i u svim drugima zemljama u kojima postoji. Naši vozači su obveznici fiskalizacije. Serveri Ubera su spojeni sa serverima Poreznom upravom i bez ljudske interferencije se računi fiskaliziraju. Nema skrivanja, sve je vidljivo. Porezna uprava u svakom trenutku može vidjeti promet naših vozača.’

Problem s vožnom prema zračnim lukama

Na pitanje voditelja zašto je taxi u Velikoj Gorici pet puta skuplji, Dragić je kazao:

‘Vraćamo se na Zakon. I u prijedlogu promjena tog Zakona se ide prema zračnim lukama. Jer trenutno možete voziti iz Zagreba prema zračnoj luci po cijeni kolikoj želite, ali tamo ne možete preuzeti putnika jer ste u prekršaju koji vas može koštati 55.000 kuna po vožnji. Ja se nadam da će riješiti brzo, zbog dobrobiti naših korisnika’, zaključio je Dragić.