DIREKTOR KOJI JE SAM SEBI ISPLATIO MILIJUNSKI BONUS PRED OTKAZOM: ‘Neka odstupi i vrati novac’

Mladen Jozinović, direktor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske – Piškornica, više neće biti na toj poziciji nakon što se otkrilo da je sam sebi, bez znanja suvlasnika, isplatio bonus od milijun kuna.

Uz svoju direktorsku plaću od 18500 kuna, Joznović je osnovao i tvrtku kćer “Piškornica – sanacijsko odlagalište” gdje je također za posao direktora ubirao dodatnih 10000 kuna. A s tom je tvrtkom potpisao i ugovor prema kojem ima pravo na bonus, koji je za prošlu godinu iznosio milijun kuna.

DIREKTOR SMETLIŠTA SAM SEBI ISPLATIO MILIJUN KUNA BONUSA: ‘Dovezao je hrpe otpada bez troškova. Nakaradno i moguće samo kod nas’

Čelnici županija Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske te općine Koprivnički Ivanec, u čijem je vlasništvu Piškornica zgroženi su slučajem i tvrde da nisu imali pojma o isplati pa su sazvali izvanrednu Skupštinu i traže da se Jozinović makne.



“Nelogično je da sam sebi isplati bonus bez dogovora s vlasnicima, to je jasno kao dan. Zatražio sam od njega da mi dostavi odluku na temelju koje je to napravio, ali to je neprihvatljivo i postoje dvije mogućnosti: da sam odstupi i vrati novac ili da ga mi smijenimo, ali treba utvrditi postoji li i pravna odgovornost”, kazao je za Jutarnji list krapinsko-zagorski župan, SDP-ovac Željko Kolar, kojeg podržava i varaždinski župan Radimir Čačić.

Na sličnom je tragu i župan Međimurske županije, HNS-ov Matija Posavec. “Na toj skupštini mora se očitovati i direktor, mi moramo utvrditi pravni i zakonski temelj svih ovih odluka koje su donesene, a za koje mi kao vlasnici nismo imali pojma jer je čovjek to radio sam sa sobom. Riječ je o narušenom povjerenju jer nam se tajilo da je sam sebi isplatio bonus, a treba postaviti pitanja o njegovoj poziciji i vraćanju tog novca. Nakon njegova očitovanja raspravljat će se o još mnogo toga jer smo zatražili kompletnu dokumentaciju poslovanja svih tvrtki”, kazao je Posavec.