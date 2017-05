DIP OBJAVIO KAKAV JE ODAZIV NA IZBORE: Na birališta izašlo puno više birača nego prije četiri godine, ali…

Gotovo 550 tisuća birača ili gotovo 16 posto (15, 98) izašlo je u nedjelju prijepodne na izbore za lokalnu vlast, podnevni su podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Odaziv je bolji nego na izborima prije četiri godine, danas je izašlo 72 tisuće birača više, s tim da treba imati na umu da se prije četiri godine izlaznost mjerila do 11 sati, danas do 11,30 sati. Prije četiri godine, do 11 sati izborima se odazvalo 13, 5 posto, odnosno 478 tisuća birača.

Najveći odaziv ima Ličko-senjska županija (21, 9 posto), najmanji Požeško-slavonska (11,9 posto).



Među gradovima, po odazivu prednjači Gospić (24, 7 posto), na začelju je Velika Gorica u kojoj je do 11, 30 sati glasovalo 13, 2 posto birača.

U Zagrebu je glasovalo 15, 4 posto, odnosno gotovo 100 tisuća birača, u Splitu 16, 3 posto odnosno oko 21 tisuću, u Rijeci 13, 5 posto tj. oko 13.500, a u Osijeku 14, 9 odnosno 12. 300 birača.

Slijedeće podatke o odazivu DIP će objaviti u 17 sati, a ‘obuhvatit’ će birače izašle na birališta do 16, 30 sati.