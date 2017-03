DILJEM JADRANA SRUŠENI TEMPERATURNI REKORDI: Povijest mjerenja ovakve brojke ne pamti, evo što nas čeka za vikend

Već smo pisali kako je veljača koja je iza nas druga najtoplija veljača u povijesti mjerenja temperatura, toplinski rekordi u veljači zabilježeni su u 2016. godini, a čini se kako će ožujak 2017. ući u zapise kao najtopliji ikad.

Ekstremno visoke temperature zraka za ožujak izmjerene su u četvrtak na više mjesta diljem Jadrana. U Dubrovniku je najviša izmjerena temperatura zraka jučer iznosila 26,8 °C što je, kako piše HRT, rekord ne samo za ožujak već i za travanj. Maksimalna temperatura u Dubrovniku u ožujku, prema dosadašnjim mjerenjima koja sežu i do 1961. izmjerena je 26. ožujka 1977. godine kada je iznosila 23.0 °C.

Temperaturni rekord zabilježen je i na Hvaru gdje je dosadašnji maksimum izosio 24,0 °C izmjeren 4. ožujka 1949. dok je jučer izmjereno 24,5 °C.

Rekord za rekordom

Prema podacima o temperaturnim maksimumima, novi rekordi zabilježeni su na splitskom Marjanu gdje je jučer bilo 24,3 °C, dok je dosadašnji rekor zabilježen 23. travnja 1977. kada je živa skočila na 23,2 °C, kao i na Lastovu gdje je jučer zabilježena za pola stupnja veća temperatura od dosadašnjeg temperaturnog rekorda koji je zabilježen 30. ožujka 1952. godine.



Živa u termometru dosegla je nove rekordne vrijednosti i na području Malog Lošinja (23,5 °C), Raba (24,8 °C), Ploča (25,0 °C), Ćilipa i Kaštela (25,3 °C) dok je u Makarskoj ponovno izmjeren rekord iz 1981. godine, 25,0 °C.

Dva najtoplija dana za redom, odnosno dva rekorda u nizu zabilježena su u Sinju gdje je u srijedu bilo 25,9 °C, a u četvrtak 25,8 °C.

Vremenska prognoza

Sunčano vrijeme i visoke temperature nastavit će se i danas te tijekom vikenda dok nas početkom sljedećeg tjedna očekuje lagano osvježenje uz kišu.

Tijekom petka veći dio Hrvatske pratit će sunčano, u većini krajeva i vedro vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, a na Jadranu mjestimice i jugozapadni, ujutro na južnom dijelu još uglavnom umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 24 °C dok će se u subotu u nekim dijelovima zemlje pojaviti naoblaka, no temperature će biti više od današnjih, prognoza je Državnog hidromateorološkog zavoda.