DILER IZ AUSTRALIJE OTKRIO KAKO ZARAĐUJE U DALMACIJI: ‘Tamo je pravi Divlji zapad, policija je najveća mafija!’

Na internetskoj stranici “Pill Reports.net” partijaneri iz cijelog svijeta mogu doznati koji je najkvalitetniji ecstasy što se trenutačno nudi na hrvatskim ulicama.

Stranica slovi za globalnu bazu podataka o ovoj lakoj drogi, pa tako domaći i inozemni partijaneri komentiraju i vrednuju ilegalne supstancije kupljene širom svijeta. Tako, između ostalog, i na hrvatskom tržištu.

Ocjenjuju jačinu euforije koja ih uhvati “u špici” djelovanja, brojkom daju do znanja koliko su voljeli sve oko sebe, kalkuliraju koliko im se tresla vilica, te jesu li dugo “bobe držale”. Tu su čak i laboratorijske analize za gotovo svaku od tabletica koje imaju svoje ime i prezime, piše Slobodna Dalmacija.

‘Zjenice su se povećale, vilica počela tresti, znojio sam se kao svinja’

Hvali se “plavi mitsubishi” što su ga iskusni kritičari degustirali u Dubrovniku.



“Tableta je plava kao duboko more, okruglog oblika. Jako meka, lako se lomi. Jačina je srednja”, prve su informacije što se navode u tablici gdje svi tekstovi moraju biti na engleskom jeziku, jer su tu sigurnosnu mjeru odredili autori “Pill Reports.neta.”

“Kupio sam tri, jednu prepolovio i podijelio s prijateljem. Nakon 40 minuta ništa se nije dogodilo, pa smo uzeli još po pola. Petnaestak minuta kasnije počelo je djelovati. Bio sam razvaljen. Žao mi je što nisam odmah uzeo cijelu”, zadovoljan je korisnik pod nadimkom “Mokosica” i navodi dalje:

“Nisam mogao prestati plesati. Slušao sam glazbu i osjećao se povezano sa svime. Zjenice su se povećale, vilica počela tresti, znojio sam se kao svinja. Nije dugo trajala, ali ponovno bih je uzeo. 10/10”, ocjenjuje “Mokosica”.

‘Plavog supermena uvijek izbjegavajte’

Među ecstasyjima iz Hrvatske, za koje nije točno specificiran grad odakle stižu, analizirani su: “red shell”, “blue superman” i “red toyota”, dok su “blue star”, “light blue tulip” i “blue diamond” korisnici konzumirali u Zagrebu.

Partijaneri su komentirali i svima omraženi “plavi superman”.

“Nešto je prljavo u njima. Nema euforije, brzine, nema suosjećanja. Samo želiš sjediti i to je to. Osjećao sam se kao da sam uzeo puno diazepama. Ni muzika me nije zanimala. Klonite ih se”, savjetuje “Rocker05”.

“Roza domina” iz Tuzle visoko kotira na ljestvici najboljih “boba” Europe, a u Sarajevu partijaneri vole “purple chicago bulls”, dok je “rozi anonimac” naziv najnovijeg ecstasyja na Balkanu.

Autori stranice pišu da im je glavni cilj razlučiti štetnije od manje štetnih ecstasyja, kako bi ljudi znali što uzimaju. Objavljuju i vijesti vezane za smrti od pojedinih tableta, a najnovija od njih je upozorenje Europljanima da ne konzumiraju tabletu imena “IKEA” od koje je nedavno preminuo 18-godišnji Britanac.

Diler iz Australije: Tamo je bio rat u 90-ima, i još imaju pištolje

Australski medijski kanal Vice, koji se temelji na istraživačkom novinarstvu, donosi intervju s Britancem koji tvrdi kako prodaje ecstasy po festivalima na hrvatskoj obali. Profesionalni diler, naravno, ostao je anoniman, a u svojim izjavama prokomentirao je stanje u Dalmaciji.

“Počeo sam prije tri godine. Nikad ne prodajem na mjestu gdje se održava festival, već nađem neku bližu lokaciju, a za svako događanje imam drugi broj mobitela. Oprezan sam. Prodam po 40 tableta četiri ili pet ljudi na dan, za 20 funti svaku”, kaže.

“U Hrvatskoj je Divlji zapad, nije to kao u Engleskoj. Hrvate nije briga. Tamo je bio rat u 90-ima, i još imaju pištolje. Novac sve pokreće. Nije važno jesi li policija ili mafija, oni ionako surađuju – kod njih je svejedno. Policija je najveća mafija”, piše Adrian u razgovoru za Vice.