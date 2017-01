ĐIKIĆ OŠTRO O PREMIJERU: ‘U Saboru je iznio neistine, čini se da nije ništa pročitao ili ga činjenice uopće ne zanimaju’

Premijer Andrej Plenković unatoč aferi oko plagiranog znanstvenog rada ministra obrazovanja Pave Barišića, i dalje brani ministra. Nedavno je vezano uz plagiranje reagirao i hrvatski znanstvenik Ivan Đikić. Poslao je premijeru pismo s dokumentima koji ukazuju na plagiranje i neetične radnje u znanstvenom radu ministra Barišića, no Plenković nije reagirao.

N1 je tim povodom razgovarao s Ivanom Đikićem koji je rekao da premijer očito nije pročitao ništa ili ga uopće ne zanimaju činjenice. Čudi ga, kaže Đikić, da se ‘tako važne stvari kao što su obrazovanje, etika i moral u znanosti stavljaju na takav nivo da se razgovara bez argumenata, da se koriste različita politička prepucavanja’. Apelira na sve političare da se prestanu međusobno prepucavati i da se počnu boriti za interese Hrvatske.

‘Nadam se da Barišić ima svoju moralnost’

Đikić smatra da je činjenica da je Barišićev rad plagiran, a to potvrđuje i Odbor za etiku koji je donio pravorijek, a na temelju toga bi moralna osoba morala podnijeti ostavku.

‘Nadam se da ministar Barišić ima svoju moralnost. Pogreške koje su se pojavile u njegovom znanstvenom opusu su ogromne, ozbiljne i ponavljajuće’, smatra Đikić.

U svijetu vrijedi praksa nulte tolerancije kada je riječ o bilo kakvom obliku plagiranja, kaže Đikić i naziva to ‘apsolutno nedopustivim’. Kao primjere navodi ministre u njemačkoj vladi i američkoj administraciji.

Đikić: ‘Plenković je u Saboru iznio neistine’

Đikić je rekao i kako je o cijelom slučaju već razgovarao s premijerom Plenkovićem, a kako on nije reagirao do sada, Đikić je zaključio kako premijer nije dobro informiran, pa čak kaže kako je danas u Saboru iznio neistine.

‘Prva je da se ovaj plagijat profesora Barišića sastoji od samo jedne note. To nije istina. Druga stvar je da su odbačene optužbe za plagijat na Sveučilištu u Zagrebu, što je rektor Boras također neistinito iznio u javnost. Bivši rektor Bjeliš je rekao da se to nije dogodilo i ne može se dogoditi pošto prof. Barišić nije zaposlen na Sveučiluštu u Zagrebu. Na Sveučilištu u Splitu je došla prijava Odboru i ona je odbačena. Ta prijava uopće nije razmatrana. Možete zamisliti tko je sjedio u Odboru – jedan od bivših učenika prof. Barišića. Na temelju tih činjenica se čovjek stvarno zapita do kojeg nivoa idu takve malforamcije unutar hrvatskog akademskog stupa i zajednice’, rekao je Đikić za N1.

‘Jedini mi je interes dobrobit maldih u Hrvatskoj’

Na pitanje zbog čega se on, kao znanstvenik velikog ugleda, bavi ovim problemom, Đikić odgovara da je htio u raspravu unijeti argumente i podržati osobe koje ukazuju na nepravilnosti u našoj zemlji. Smatra da je svaki znanstvenik u Hrvatskoj trebao dići glas protiv plagiranja. kaže da je njegov interes isključivo dobrobit mladih u Hrvatskoj te da nije ni na koji način stranački motiviran.

‘Cijeli život radimo da bismo stvorili znanstvenu karijeru. Nedopustivo je da drugi preko kopiranja, plagiranja i krađe tuđih ideja napreduju i to napreduju do nivoa da budu ministri u jednoj demokratskoj zemlji’, kaže Đikić i dodaje da će i dalje ostati angažiran i argumentima će se oglašavati kad god bude imao nešto za reći.