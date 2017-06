DETALJNA TJEDNA PROGNOZA: Temperatura strelovito raste – bit će +34, no sredinom tjedna dolazi promjena

Nastavljaju se visoke temperature u cijeloj zemlji. Tako će i danas biti djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće, no poslijepodne nas očekuje nestabilno vrijeme. U gorskim i središnjim dijelovima zemlje mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme.

Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, sredinom dana prolazno umjeren sjeverni, a na moru umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 °C.

Tijekom vikenda će ipak doći do manjeg spuštanja temperatura uz naoblaku, a moguća je i mjestimična kiša.



U unutrašnjosti promjenljivo oblačno, a malo kiše može još pasti uglavnom prijepodne na istoku i u gorju. Na Jadranu djelomice sunčano, lokalno uz mogućnost za poneki neverin. Zapuhat će umjeren, u gorju i jak sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare ponegdje i olujna bura. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na moru između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 28 °C.

U subotu i nedjelju će u Zagrebu maksimalna temperatura zraka biti 25 stupnjeva. Vrućine se vraćaju već od ponedjeljka, kada će se temperature penjati opet do 30 stupnjeva. U utorak bi se Zagreb trebao grijati na čak 33 stupnja. Početak tjedna će, osim velikih vrućina, obilježiti i sunčano vrijeme bez naoblake, no već u srijedu stiže promjena. Temperature će ostati iznimno visoke pa se sredinom tjedna očekuju čak 34 stupnja, no uz to će biti i kiše i nevremena. Kišno će biti i u četvrtak, no temperature ne idu dolje – ostat će na 30 stupnjeva Celzijevih, javlja DHMZ.

Slično se vrijeme očekuje i u Slavoniji. Temperature će biti visoke, Kiše će biti tijekom vikenda. Početkom tjedna nastavit će se sunčano, vrlo toplo i bez oborina, no kiša se u Osijeku očekuje u četvrtak. U srijedu će u tom gradu biti iznimno vruće, sa 34 stupnja Celzijeva.

U Varaždinu će vrućine biti tek malo umjerenije. Najviše se temperature očekuju idućeg tjedna u utorak i srijedu, 31 stupanj Celzijev. Kiše će i tamo biti od sredine tjedna.

Na Sjevernom Jadranu bit će nešto umjerenije temperature pa one ne bi trebale prelaziti 28 stupnjeva. Kiša za Rijeku nije najavljena za sredinu tjedna kao u ostalim dijelovima zemlje, no naoblake će biti.

I u Dalmaciji će vladati ugodnije temperature. Zadar će tako tijekom vikenda mjeriti 26 stupnjeva. Početkom tjedna najviša će temperatura biti 25 stupnjeva. Sredinom tjedna očekuje se nešto naoblake no oborina ne bi trebalo biti. U četvrtak će temperatura zraka porasti na 28 stupnjeva.

Slično se očekuje i u Splitu, gdje će sredinom tjedna biti najviše 28 stupnjeva i nešto naoblake.