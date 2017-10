DETALJI POMORSKE NESREĆE NA MRDUJI: Valovi potopili jedrilicu, posada završila u moru: ‘Duju više nismo vidjeli, a naše pozive u pomoć charter je ignorirao’

Tijekom regate na Mrduji u subotu se dogodila nesreća kada se jedna jedrilica prevrnula, a članovi posade završili u moru.

“Duje je doma, živ i zdrav. Došao je kući prije nas. Sve je u redu, osim što smo se neplanski okupali i brod nam se potopio. Evo sada ga teglimo u matičnu luku, u splitsku Lučicu, i kada ga popravimo idemo na Europsko prvenstvo za jedrilice klase “sea scape” na jezeru Lago di Garda u Italiji”, izjavio je jedriličar JK “Splita” Ozren Marušić, koji je u subotu na Mrduji tijekom regate kormilario brodom “Remorker” i izgubio jednog člana posade.

U trenutku nesreće na 5,5 metara dugoj jedrilici uz 41-godišnjaka bio je i Martin Mikelić (34) te 15-godišnji učenik splitske Pomorske škole Duje Dobronić.

Pokazao im da je OK, a onda…

“Nekih 500 metara od Brača, pred puntom Gomilica vjetar je pojačao i zaronili smo provom u val koji je samo Duju pokupio i izbacio ga s broda. Momak nam se nasmijao, digao palac gore dok smo mi vikali: Vraćamo se po tebe! Nije bio ozlijeđen, i počeo je plivati prema nama, mi smo spustili glavno jedro, no tada je nas pomeo jedan jaki reful bure od skoro 50 čvorova.



I Martin i ja smo pali u more, brod se okrenuo, no pukao je pin od kolombe, koji drži kada je brod naopako da ona ne potone u more, jer samo uz njezinu pomoć možemo brod opet okrenuti na pravu stranu i ponovno zajedriti.

No, ona je upala, a u svemu tome nam je “pomogao” val od nekih 1,5 metara koji nas je zalio pa više nismo ni Duju vidjeli od kreste mora.

Poziv iz Sutivana

Pokušao sam zaroniti ispod broda, pronaći mobitel i stanicu da zovem pomoć, no previše konopa oko moje glave i brodske opreme, i brod koji mi skače na valu iznad mene stvaralo mi je dodatne probleme pa sam morao odustao od traženja. Jedino nam je preostalo držati se za brod i zvati u pomoć”, prepričao je za Slobodnu Dalmaciju Ozren dodajući kako je charter brod “Lela Doranjski” ignorirao njihov poziv u pomoć te da im je tek priskočio kolega Tiho Josipović s “Nanara 2”.

Dok su oni zvali u pomoć 112 kako bi prijavili jednog člana posade u moru, Dujina mama ih je nazvala i rekla kako se 15-godišnjak javio iz Sutivana te kazao kako je dopivao do Gomilice gdje su mu pomogle druge ekipe. Odande ih je preuzela Gorska služba spašavanja, jer su se potom nasukali.