DETALJI O ODLASKU NESTALOG ZAGORSKOG MILIJARDERA: ‘Voda mu je došla do grla kad je vidio kuda vodi suradnja s Agrokorom’

Prvi zagorski milijarder i vlasnik poslovnog carstva Božidar Gorup u četvrtak se poslijepodne, nakon dvije godine i 10 mjeseci tijekom kojih su obitelj, prijatelji i policija tragali za njim vratio kući u Tomaševec iz kojeg je misteriozno nestao.

Božidar Gorup nestao je 2015. kada se udaljio s mjesta prebivališta u Tomaševcu kraj Klanjca, a posljednji je put viđen, prema hrvatskoj javnosti dostupnim informacijama, viđen 21. siječnja. Iste godine u Beogradu gdje je ostavio automobil na aerodrom i odletio za Dohu, a potom odande i za Manilu.

U vrijeme kada je nestao, prema tadašnjim riječima njegova brata koji je za Net.hr potvrdio kako 53-godišnji Božidar vratio kući, imao je poslovnih problema. Gorupovo poslovno carstvo sastojalo se od klaonica, poljoapoteka, proizvodnje bioplina i repromaterijala. Ukupno je imao čak 54 tvrtke, ali u jednom trenutku sve se urušilo do te mjere da je ostao dužan čak 350 milijuna kuna.

Prije nego je nestao, opterećen dugovima i kreditima, Božidar Gorup počeo se hrvati s predstečajnim nagodbama i gašenjem svojih tvrtki. U probleme se navodno ušlo zbog rizičnog ulaganja, ali svoj obol njegovim farmama dale su i poplave u Slavoniji 2014. Prema podacima sa Sudačke mreže, tvrtka Gorup je u predstečajnoj nagodbi zbog više od 270 milijuna kuna duga različitim vjerovnicima.



POGLEDAJTE KUĆU PRVOG ZAGORSKOG MILIJARDERA: Božidar Gorup vratio se u Hrvatsku nakon dvije godine

Stanovnici Tomaševca još ga nisu vidjeli, no oglasila se njegova majka koja je novinarima otvorila svoja vrata.

‘Fala bogu da se moj Božo vratio živ i zdrav. I to mi je najbitnije. Gdje je bio? Ne znam, nije mi rečeno. Sada mi to više nije ni važno. Bitno je da je konačno opet kod kuće. Skoro tri godine nije kročio ovim pragom’, rekla je na vratima obiteljske kuće 75-godišnja majka Rozalija za Jutarnji list.

Dodala je kako ne zna gdje joj se sin sve ovo vrijeme nalazio te zbog čega se odlučio vratiti. Kazala je kako njoj, kao majci, to nije ni važno.

Pogledaj fotogaleriju

O tom milijarderu koji je nestao krajem siječnja 2015. godine sumještani imaju samo pozitivne riječi. Nije im jasno zbog čega se digla ovakva prašina oko njegovog povratka.

‘Čovjek se vratio kući. Nije bio otet niti se dogodio smak svijeta što ga nije bilo sve ovo vrijeme. Toliko je zadužio ovaj naš kraj da bi mu trebalo ispeći janjca i proslaviti povratak. On je bio jedan od onih ljudi koji su spremni pomoći. Kad ti nešto treba, ideš Boži i on riješi i pomogne. Iskreno? Mislim da mu je zagustilo u poslovnom smislu i da mu je voda došla do grla kad je vidio kuda vodi suradnja s Agrokorom. Bio je vrlo brižan prema svakom zaposlenom u svojem posrnulom poslovnom carstvu, a kad su se dugovi krenuli gomilati jer nije uspijevao naplatiti robu i odrađene poslove, zaduživao se sve više i više. Vjerovao je u pozitivni pomak, no očito je stanje u njegovim tvrtkama bilo dotaklo dno i on se s time nije znao nositi’, rekao je jedan od mještana Tomaševca.

NAKON DVIJE GODINE POTRAGE VRATIO SE MISTERIOZNO NESTALI ZAGORSKI MILIJARDER: ‘Vratio se jučer živ i zdrav, iz Ukrajine, presretni smo’

Šuška se po mjestu i kako je obitelj Božidara Gorupa znala gdje se on nalazi te kao su se najvjerojatnije njegova braća nalazila s njime na nekim lokacijama u inozemstvu. Ne slažu se svi sumještani da je Gorup napravio dobru stvar kada je pobjegao iz zemlje.

‘Teško je povjerovati da se čovjek nakon tri godine sam od sebe pojavi kod kuće i nikom ništa. Potraga za svakom nestalom osobom košta. Tko će to platiti? Narod, kao i uvijek. Mislim da je neodgovorno bježati od problema i sudbine svojih zaposlenika. Božo je dobar čovjek i trebao je stati pred svoje ljude i reći u kakvoj se gabuli nalaze svi zajedno, a ne ovako’, dodao je jedan od prvih Gorupovih susjeda.