DETALJI NOVOG ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA: Rastu povlaštene mirovine, a profitirat će i suci, bivši ministri te saborski zastupnici

Prema prijedlogu novog Zakona o hrvatskim braniteljima od jeseni će se ponovno moći ponijeti zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog branitelja.

Bilo da je riječ zakašnjelom obliku PTSP-a ili nekom drugom oboljenju čiji je rok za prijavu istekao 2006. godine, branitelji će ponovno dobiti pravo da, na temelju liječničke dokumentacije, dobiju invalidninu ili invalidsku mirovinu. To je jedna od glavnih novosti novoga prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata što ga je u petak predstavio ministar Tomo Medved.

Nezaposleni branitelji ubuduće će primati posebnu naknadu umjesto opskrbnine koja im je ukinuta 2014.



Svi branitelji imat će pravo na sistematski pregled, snizit će se dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu, a za manje od 100 dana provedenih u borbenom sektoru branitelji će svojoj djeci moći osigurati besplatne udžbenike, smještaj u studentski dom te stipendiju.

Ukidanje registra, uvođenje evidencije

Status branitelja priznat će se i pripadnicima Narodne zaštite sa 100 dana provedenih u borbenom sektoru. Planira se ukidanje Registra branitelja što ga je uvela Vlada SDP-a. Umjesto njega, ustanovit će se Evidencija hrvatskih branitelja, koja neće biti javna. Novosti u braniteljskom zakonu državni će proračun koštati više od pola milijarde kuna. Točnije, prema projekciji Ministarstva branitelja – 525 milijuna kuna.

‘U javnosti se baratalo s višestruko većim iznosom, no mi smo uspjeli napraviti prijedlog zakona koji može biti i učinkovit i realan. U kontaktima smo s Ministarstvom financija i Ministarstvom rada jer se ne želimo dovesti u situaciju da donosimo zakon, a da za provedbu nema sredstava’, objasnio je ministar Medved.

Vlada: Sve ovisi o fiskalnim efektima

U Vladi, međutim, spuštaju loptu na zemlju, napominjući da je Ministarstvo branitelja prezentiralo mjere koje predlaže i pustilo ih u javnu raspravu.

‘Fiskalni efekti, s kojima je vezan početak primjene pojedinih odredbi, još će biti dodatno raspravljeni’, poručuju iz Banskih dvora. Što u praksi znači da se cijena novog zakona neće znati dok se on prvo na jesen ne donese, a potom i počne primjenjivati u praksi.

Iako su tijekom prosvjeda u šatoru tražili da novi Zakon o braniteljima postane ustavna kategorija, to se ipak nije dogodilo. Čelni ljudi udruga pristali su na običan, a ne Ustavni zakon, na kojemu su inzistirali u vrijeme SDP-ove Vlade.

Što će biti s mirovinama za pripadnike HVO-a?

Novi zakon trebao bi potvrditi stečena prava pripadnika HVO-a, ali i osigurati pravo na invalidsku te obiteljsku mirovinu. Riječ je, prema procjeni, o 949 korisnika takvih mirovina. No, nijedna projekcija ne uključuje rješavanje pitanja 10.009 pripadnika HVO-a koji dobivaju mirovinu, ali su ostali bez prava na invalidnine koju su godinama primali jer su 2013. izbrisani s popisa hrvatskih branitelja. Dio njih je tužio RH. Medved je rekao kako ne želi komentirati sudske procese. Riječ je o milijunskim iznosima koji bi lako, u slučaju nepovoljnog sudskog epiloga po RH, mogle ugroziti državni proračun.

Povlaštene mirovine veće od 5.000 kuna bruto, prema zakonskom prijedlogu, porast će 10 posto, odnosno ukinut će se smanjenje povlaštenih mirovina provedeno 2014. temeljem Zakona o smanjenju mirovina ostvarenih prema posebnim propisima. Tu je informaciju jučer otkrio ministar Medved, objavivši da u idućem periodu očekuje rast braniteljskih mirovina.

Rastu sve povlaštene mirovine

No, da u kalkulaciji za povećanje nisu samo branitelji nego i bivši saborski zastupnici i članovi Vlade, suci Ustavnog suda, borci NOR-a, politički zatvorenici i bivši članovi HAZU koji su pravo na mirovinu ostvarili po posebnim uvjetima, potvrdio je Ivica Akmadža iz Uprave za pravne poslove Ministarstva branitelja. On je istaknuo da će se mirovine, koje su 2014. zakonom umanjenje za 10 posto, sada za isti iznos povećati. Znači da će od 1. siječnja 2018. tih 13 kategorija primatelja povlaštenih mirovina dobiti veću penziju. U 2014. je to iznosilo oko 303 milijuna kuna, a u 2015. oko 320 milijuna kuna za oko 35 tisuća korisnika povlaštenih mirovina, piše Jutarnji list.

Koliko će novaca Vlada izvojiti iz budžeta?

U Ministarstvu branitelja procjenjuju, pak, da će se u 2018. samo za branitelje morati izdvojiti oko 327 mil. kuna, dok će za ostale povlaštene mirovine povećanje iznositi oko 100 mil. kuna. Dakle, ukupno će trošak porasta povlaštenih mirovina većih od 5000 kuna biti oko 430 mil. kuna. Od 525 mil. kuna troška donošenja novog braniteljskog zakona, oko 327 milijuna kuna otpada na povećanje mirovina za 10 posto za penzije iznad 5000 kuna bruto. Ostalih 198 mil. kuna se odnosi na druga prava branitelja. No, ovom trošku treba pridodati još kolateralni trošak za ostale povlaštene mirovine koji će iznositi oko 100 milijuna kuna godišnje, pa se ukupni trošak ovog projekta penje na 625 milijuna kuna.