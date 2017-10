DETALJI EKSKURZIJE IZ PAKLA ZAGREBAČKIH UČENIKA: ‘Vozio ih je samo jedan vozač, u sobama ih dočekali mravi i gljivice, a hranom su se neki i otrovali’

Vožnja samo s jednim vozačem, užasna hrana i trovanje te preskočeni obilasci detalji su koje ističu roditelji učenika Prve ekonomske škole u Zagrebu o maturalnom putovanju njihove djece u Grčku.

Tvrde da je na samom početku putovanje pomaknuto dan unaprijed pa je tako nakon ugovorenih 21.30 u subotu polazak zakazan u 23 sata u petak. No, i to je na kraju pomaknuto jer su prema Anconi, gdje ih je čekao brod za Grčku, autobusom krenuli u 1 sat iza ponoći.

“Šofer nije znao složiti kufere u bunkeru, pa ih je na kraju ugurao i u zahod te na dva slobodna sjedala”, opisuje jedna majka koja poput drugih roditelja, piše Slobodna Dalmacija, želi ostati anonimna.

Roditelji su ubrzo shvatili kako na put ide samo jedan vozač, a kad su rekli da djecu pod takvim uvjetima neće pustiti na cestu, iznenada se pojavio i “čovjek u japankama i kratkim hlačama koji se predstavio kao drugi vozač”. On je u autobusu bio do Karlovca kada je izašao i otišao s BMW-om koji ih je do tog trenutka pratio.

“Prema Anconi je autobus pun djece nastavio sa samo jednim vozačem, a to je put koji je, ispostavit će se, bio dug 15 sati”, ogorčeno će majka.

Planirano i ugovoreno te plaćeno razgledavanje San Marina otpalo je zbog kašnjenja, pa su zagrebački maturanti iskrcani u Anconi, da bi ih u Grčkoj, nakon izlaska s trajekta, dočekao novi autobus, u vlasništvu grčkog autoprijevoznika. “Nismo o tome imali pojma, u ugovoru se nikakvi Grci nisu spominjali”, komentiraju ljutiti roditelji, koji navode kako su im djeca u Ateni provela dva dana uz vodiča koji je tijekom razgledavanja cijelo vrijeme šutio.

Kad su stigli na konačno odredište, kultni i po zabavi nadaleko poznati otok Zakintos, dočekao ih je derutni hotel, umjesto onog s tri zvjezdice. Sobe su bile pune mrava, a kupaonice gljivica. “Hrana je bila posebna priča. Jedan dio djece ostao je gladan jer ono što im je servirano doslovno je bilo nejestivo, a drugi se otrovao, što je potvrdio i lokalni liječnik”, ističu roditelji, koji navode kako su se djeca ponovno vraćala s jednim vozačem, nisu stigla u San Marino te da im se drugi vozač pojavio tek na Bregani.

‘Ja sam čovjek u japankama’

Na navode roditelja iz agencije “Speranza”, preko koje su učenici putovali, do sada nisu odgovorili. Ravnatelj škole, pak, nije odgovarao na novinarske pozive, a iz prijevozničke tvrtke Darojković javio se “čovjek u japankama”. Riječ je o Nikoli Darojkoviću koji je ustvrdio da nije vozač već sin vlasnika tvrtke.

On je kazao kako su profesori tražili veći autobus, no da taj upit iz agencije njima nisu proslijedili. Očekivalo se, veli, da će svaki putnik ponijeti jednu torbu, a kako ih je bilo više nisu ih imali gdje smjestiti pa je njihovo smještanje oteglo i vrijeme polaska.

Pitanje vozača, pak, bilo je, tvrdi, riješeno po zakonu. “Do Karlovca su uistinu u autobusu bila dva vozača, a od Karlovca samo jedan, ali to je prema propisima jer do Ancone ima taman toliko kilometara koliko je potrebno da tu relaciju odradi samo jedan vozač. Isto tako, na povratku je u Bregani autobus preuzeo drugi vozač kako onaj prvi ne bi prekršio dopuštene sate vožnje”, kaže Nikola Darojković.