DETALJAN IZRAČUN: Ovo su najveći kućanski potrošači, evo savjeta zbog kojih ćete na njima itekako uštedjeti

Svima je dobro poznato da se štedi na potrošnji struje tako da se, ako je moguće, kućanski aparati uključuju nakon 21 sat zimi te nakon 22 sata ljeti. No, to nije jedini način uštede.

Stručnjak za energetsko tarifiranje Nenad Kurtović detaljno je izračuno kolika je godišnja potrošnja određenog kućanskog uređaja u kućanstvu u kojem živi tročlana ili četveročlana obitelj, piše Slobodna Dalmacija.

LED žarulja – 23 kune godišnje

LED žarulje su definitivno najskuplje – prosječna cijena jedne iznosi 40 kuna. No, važno je znati da one traju do 30.000 sati, odnosno otprilike 20 godina. Snaga ove žarulje koristi se u punom kapacitetu za cijelo vrijeme njena rada. Jedna LED žarulja od deset vati daje približno isti intenzitet svjetla kao klasična žarulja od sto vati. Svjetlost iz takve žarulje godišnje košta 23 kune.

Štednjak s keramičkom pločom – 751 kunu godišnje

Većina građana danas hranu sprema na staklokeramičkoj ploči koja je skratila vrijeme kuhanja u odnosu na električni štednjak. Klasična grijaća ploča snage 1,2 kilovata za sat rada potroši približno jedan kilovatsat energije. To je za četvrtinu više od one staklokeramičke. Indukcijska ploča nudi još veće uštede, no ona je i dosta skuplja. U svakom slučaju, kuhanje na keramičkoj ploči, no sat vremena dnevno u nižoj tarifi, godišnje stoji 751 kunu.



Bojler u kupaonici – 1204 kune godišnje

Bojler je najveći potrošač u kućanstvu, zbog čega ga treba racionalno koristiti. Onaj zapremnine 100 litara ima u prosjeku gubitke u mirovanju od dva kilovatsata tijekom jednog dana. To znači da, ako je bojler bio uključen cijeli dan, jedan sat je trošio energiju samo da bi održao zadanu temperaturu. Zbog toga ga treba paliti po potrebi, s time da ćete uštedjeti ako uređaj starta s radom u nižoj tarifi. Za samo jedan sat rada u višoj i jedan sat rada bojlera u nižoj tarifi godišnje plaćate 1204 kune.

Klimatizacijski uređaj (grijanje i hlađenje) – 2000 kuna godišnje

Grijanje i hlađenje čine trećinu godišnjeg računa za struju. Termo potrošač poput ovog stvara veliku potrošnju, pogotovo ako se ekstremno hlade i griju prostorije. Treba napomenuti kako klimatizacijski uređaj, ako ima inverter, koristi 40 posto manje energije, što znači da je učinak uređaja za istu količinu energije značajno poboljšan. Za osam sati korištenja klime na dan, tijekom osam mjeseci, potrošit ćete više od 2000 kuna.

Hladnjak sa zamrzivačem – 220 kuna godišnje

Za kombinirani hladnjak najvažnija su dva pravila – kupiti veličinu prilagođenu potrebama domaćinstva i stupanj temperature prilagođavati godišnjem dobu. Iako se radi o uređaju sa zanemarivom potrošnjom struje, i u tom je slučaju moguće ostvariti uštede. Važno je pravilno i brzo zatvarati vrata hladnjaka, a posebno zamrzivača.

Perilica rublja, sušilica rublja – oboje po 308 kuna godišnje

Veliki broj modernih obitelji odlučuje se na kupnju sušilice za rublje. Iako je povoljnije kupiti kombinirani uređaj, energetski stručnjak Kurtović naglašava kako ih je bolje kupiti odvojeno jer se time ostvaruju uštede u potrošnji električne energije. Kombinirani uređaji, u pravilu, imaju duže programe, a ponekad sušilicu nije potrebno ni paliti. Ona troši 50 posto više struje. Perilica pak troši 206 kuna godišnje, koliko iznosi potrošnja za četiri pranja, odnosno sušenja tjedno.

Perilica posuđa – 300 kuna godišnje

Ovaj uređaj u prosjeku troši oko 0,5 kilovatsati na sat, što je gotovo dvostruko manje od sušilice rublja. Ako je uključujete po jedan sad u nižoj i jedan sat u višoj tarifi, ali na dnevnoj bazi, potrošit ćete 300 kuna struje. Uštedjeti možete odabirom kraćih, takozvanih ‘economic’ programa pranja.

Usisavač, glačalo, sušilo za kosu – 90, 120 i 170 kuna godišnje

Dvosatni rad sušila za kosu troši dvaput više struje nego dvosatni rad usisavača. Zanimljiva je i činjenica da stariji modeli usisavača troše manje od modernih, s obzirom na to da imaju veću snagu pa se s njima posao brže obavi. Na tržištu EU-a posljednjih nekoliko godina jasno je regulirana snaga novih usisavača.

Dva sata glačanja tjedno na kraju godine vas koštaju 120 kuna. Usisavanje godišnje stoji 90, a sušenje kose 170 kuna.

Osobno računalo – 330 kuna godišnje

Što se manjih uređaja u kućanstvu tiče, najveći potrošač uvjerljivo je osobno računalo. Još više je to slučaj ako ono ima snažniji procesor. Snaga osobnog računala pri gledanju videa iznosi 0,25 kilovata, dok je manja kod surfanja internetom 0,1 kilovat. Ako vam je računalo uključeno šest sati dnevno (od toga jedan sat u nižoj tarifi), godišnje će vas to stajati 330 kuna.