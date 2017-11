DETALJ KOJI JE MNOGIMA PROMAKNUO: Iz snimke iz Marcellina misteriozno nestalo 55 sekundi

Britanski vještak Robert Quick kojeg je MOL angažirao da utvrdi oautentičnost snimke iz restorana Marcellino za koju je optužba tvrdila da dokazuje da na njoj Ivo Sanader traži mito od Zsolta Hernadija, zaključio je da je snimka iz Marcellina manipulirana, odnosno da je kraćena ili premontirana.

Britanski vještak utvrdio je kako je snimka iz restorana kraćena čak devet puta te kako nedostaje od dvije do 11 sekundi snimke u nekoliko navrata. Arbitražni sud u sporu između Republike Hrvatske i MOL-a tako je stao na stranu Mađarske te utvrdio da je manipulirano jednim od ključnih dokaza u procesu protiv Ive Sanadera.

Prema mišljenju engleskog vještaka sa snimke nedostaje najmanje 55 sekundi, odnosno u nekoliko navrata kraćena je za od dvoje do 11 sekundi. Iako je na suđenju u Zagrebu istaknuto da je snimka nevjerojatno kratka ipak nitko nije posumnjao na fotomontažu.

Kako piše Index.hr koji je dobio na uvid vještrakov nalaz, zaključak arbitražne presude je da je snimka mijenjana tako da bi podržavala Ježićevo svjedočenje o tome da se našao sa Sanaderom i Hernadijem 19. listopada 2009. u Marcellinu.



Snimka koja je uvrštena u spis protiv Sanadera traje samo četiri minute, dok je ručak nekadašnjeg šefa HDZ-a i prvog čovjeka MOL-a morao trajati daleko dulje s obzirom da su za ručak pojeli tri juhe minestrone i juhu od maslina te uz to dva mesna obroka, popili bocu vina od 4200 kuna, no netko je uz to popio još i jednu Coca-Colu, koja nikako ne pristaje uz takav obrok. Baš kao ni naplaćena im mineralna voda. Postava stola naplaćena im je za četiri osobe što sugerira da je još netko bio s njima za stolom, piše Index.

Na snimci se vidi i izmjena notesa za koji Državno odvjetništvo tvrdi da je na papiru zapisan iznos mita koji je Sanader tražio, dok je Hernadi pred arbitražnim sudom ustvrdio da je Sanaderu zapisao telefonski broj treće osobe.

Mario Čerhak, tadašnji vlasnik restorana na suđenju je priznao da je izbrisao nekoliko snimki na kojima se nalazio Sanader, a ova je kraćena nekako ostala u memoriji njegovih nadzornih kamera, a na pitanje Sanaderovog odvjetnika je li to on obrisao ili DORH te gdje je Ježić koji je sudjelovao na tom sastanku, Črhak je odgovoro: ‘DORH je izuzeo što je izuzeo. Evo vi meni recite tko je brisao’.