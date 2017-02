DESNICA KREĆE U RUŠENJE MINISTRICE KULTURE: Obuljen će se naći na udari s tri različite strane

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek zbog HAVC-a će se naći na udaru s tri različite strane, a njihov cilj bit će njeno rušenje.

Je li ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek odgovorna po zapovjednoj odgovornosti jer kao članica Upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra nije reagirala i spriječila brojne nepravilnosti na koje je ukazao nedavni nalaz Državne revizije o poslovanju HAVC-a u 2015. godinu te zbog čega je na početku svog mandata tako gorljivo branila HAVC i Hrvoja Hribara, glavno je pitanje kojim će se u narednom razdoblju baviti svi oni HDZ-ovci naslonjeni na desno krilo te stranke, braniteljske udruge i njima skloni nezavisni saborski zastupnici.

Piše to Jutarnji list navodeći kako njihovi sugovornici tvrde da će strategija ukazivanja na odgovornost Obuljen ići u tri smjera.

Udar kroz Sabor

Prvo, budno će se pratiti kada će izaći natječaj za novog ravnatelja HAVC-a i pokušati utjecati da tamo zasjedne osoba koja nije dio iste grupacije koja je već godinama u i oko te ustanove. Uz to, kad god se ukaže prigoda u Saboru će se propitkivati što se učinilo s nalazom Državne revizije. Taj dio potvrdio je i nezavisni zastupnik Željko Glasnović koji danas navodi kako mu nije jasno zašto nakon objavljenog nadzora u HAVC još nije ušla financijska policija.



HAVC OSTAO BEZ RAVNATELJA, HRIBAR PODNIO OSTAVKU: ‘Ne slažem se s mišljenjem Revizije, ali ga poštujem’

“HAVC je klasičan simptom disfunkcionalnog sustava u Hrvatskoj koji se pod hitno mora urediti. To se trebalo učiniti još kad je postalo poznato da je HAVC sufinancirao pamflet Masakr na Dvoru koji blati Domovinski rat. Postoji odgovornost ministrice i ona mora riješiti taj problem. O tome se ne smije šutjeti”, kazao je Glasnović.

I Bruna Esih smatra kako ministrica ima odgovornost, no manje joj je sporno što je ona bila član Upravnog odbora HAVC-a jer, kako kaže, te nalaze još neke institucije trebaju potvrditi, od činjenice da je Obuljen i nakon što je postala ministrica nastavil abraniti HAVC i Hribara.

Akcije braniteljskih udruga

Drugi smjer strategije napada na ministricu ići će kroz braniteljske udruge. Koordinacija udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata predvođena Zoricom Gregurić u utorak je pisala ministrici navodeći kako u slučaju HAVC-a treba izbjeći daljnje manipulacije te smicalicama izbjegavati kupovanje vremena. U suprotnom će, najavili su, organizirati javne akcije i podizati kaznene prijave.

“Tražimo da se smijeni Audiovizualno vijeće i to odmah, kako ne bismo bili primorani na akcije koje ne želimo”, kazala je Gregurić dodajući kako neće dozvoliti da se to prikaže kao ideloška borba jer je riječ o trošenju državnog novca. Ne bude li Obuljen Koržinek ništa poduzimala, nastojat će je prikazati kao ministricu koja pokušava abolirati sve one koje su imali veze s HAVC-om.

Rovarenje u HDZ-u

Treći smjer napada išao bi od desne strane samo HDZ-a.

“Mnoge stvari Ministarstvo u budućem razdoblju mora donijeti, gledat ćemo kako će se i kome dijeliti novac i kakva je njena kulturna politika. Novac za elektroničke publikacije i časopise je koliko-toliko ravnopravno podijeljen, no ukoliko bude odskakanja, dizat ćemo glas”, poručuju oni.

Ipak, svi oni koji će krenuti na ministricu kažu kako su svjesni da ona sama neće odstupiti, ali i da je Plenković smijeniti jer “nemoguć je scenarij da Plenković smijeni Obuljen, a ostavi Barišića”.