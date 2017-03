UPOZORENJE STRUČNJAKA: ‘Problem je alarmantan, do kraja godine mogli bismo izgubiti 20.000 ljudi’

“Na ovu tešku situaciju upozoravamo već 25 godina. Sada je problem stvarno alarmantan – do kraja godine je mogući prirodni pad od 20.000. To bi trebalo svakoga zabrinuti, pa me čudi izjava ministrice da se ova problematika koju smatramo najvažnijom u državi, može situirati u nekom od ministarstva pa je usput provoditi”, riječi su kojima je demograf Stjepan Šterc komentirao iznimno lošu demografsku sliku Hrvatske.

U Hrvatskoj je lani rođeno oko 1500 djece manje nego 2014. Time smo izgubili čak 70 razreda. Riječ je o dosad najgoroj demografskoj slici i dosad najmanje rođene djece, piše HRT. Prema podacima Državnog zavoda – živorođeno je tek 38.142 djece. S druge strane, umrlo je oko 55,5 tisuća stanovnika. Razlika između broja umrlih i rođenih stalno se povećava.

Poboljšanju situacije ne pridonosi ni činjenica da Hrvati, zbog nemogućnosti pronalaska posla i pristoje zarade, masovno iseljavaju u druge zemlje. Prema podacima njemačkog saveznog zavoda za statistiku, samo u tu zemlju lani se iselilo 50.628 hrvatskih državljana, a godinu prije oko 44 tisuće.

Prema njegovu mišljenju, najprije se mora shvatiti da je demografija ključna problematika države, treba imati najveću institucijsku razinu te se treba uspostaviti cjelokupan sustav mjera koji je vezan uz revitalizaciju.