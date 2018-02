Demantij udruge U ime obitelji na tekst “PLJUŠTE REAKCIJE PORTAL ŽELJKE MARKIĆ NAM PORUČUJE DA KUĆNI LJUBIMCI NISU DIO OBITELJI: Ekipa na društvenim mrežama uzvratila na najbolji način”

Udruga U ime obitelji zatražila je objavu demantija na tekst objavljen 14. siječnja ove godine na našem portalu pod naslovom “PLJUŠTE REAKCIJE PORTAL ŽELJKE MARKIĆ NAM PORUČUJE DA KUĆNI LJUBIMCI NISU DIO OBITELJI: Ekipa na društvenim mrežama uzvratila na najbolji način”.

TELEGRAM MEDIA GRUPA d.o.o. ističe da informacije:

– “Mia Mlikota @MlikotaMia Danas sam saznala da je moja ljubav prema Shelly razlog pada nataliteta u Hrvatskoj. Gospodjo Markić i istomišljenici, svrnite radije oči na vlastiti život, pun jala i maloduš(ev)nosti. *spits*”;

– “Telegram @TelegramHR_Ljudi na blesavu tezu portala gospođe markić odgovaraju na najslađi način: objavljuju slike svojih pasa u krevetu”;

– “Ognjen @Buljanin Baš mu pričam o babarogi željki markić”;

– “Mara&Kata @mhinic_I to ne jednom, duplo ću u pakao Markić&co, bite mi”;

– “E asu, Željka markić doesn’t like you. Wuf wuf. daj ti meni jest i upali film pic.twitter.com/smvliJrmtu – Almost AntoNio (@Antonio_Mtk) January 13, 2018”,

objavljene dana 14. siječnja 2018. godine na Internet portalu www.net.hr u članku pod naslovom “PLJUŠTE REAKCIJE PORTAL ŽELJKE MARKIĆ NAM PORUČUJE DA KUĆNI LJUBIMCI NISU DIO OBITELJI: Ekipa na društvenim mrežama uzvratila na najbolji način” nisu istinite.

Od Odvjetničkog ureda Mateković, kao punomoćnika udruge U ime obitelji, zaprimili smo sljedeći zahtjev za ispravkom informacije.