DEMANTIJ TEKSTA: „Ministar Orepić omogućio mu vrtoglavi uspon: Nesuđeni šef dubrovačke policije osvanuo na poslu u Zagrebu“

U navedenom članku o poslovnom uspjehu ‘nesuđenog šefa dubrovačke policije’ Zorana Pulića kojeg smo svojevremeno objavili dana 06. studenog 2016. godine prema službenom demantiju netočno su izneseni slijedeći podatci.

“Zoranu Puliću, svom sumještaninu kojega je ljetos izvanredno promaknuo, ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić pronašao je posao u Zagrebu u Ravnateljstvu policije. Pulić, koji je bio načelnik Postaje granične policije Metković, početkom srpnja je izvanredno unaprijeđen u više zvanje – Glavnog policijskog inspektora, a to je, kako se u to vrijeme nagađalo, trebao biti prvi korak prema njegovu imenovanju na čelno mjesto Policijske uprave dubrovačko-neretvanske”.

Kako tvrde u demantiju sve navedeno je potpuno netočno. Također je netočna i tvrdnja da je ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić Zoranu Puliću “pronašao” posao u Zagrebu. Istina je da je ministar unutarnjih poslova RH, promaknut i raspoređen u Ravnateljstvo policije, ali ne za glavnog policijskog inspektora, niti u svrhu predradnji, a u cilju navodnog imenovanja na čelno mjesto načelnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Nadalje se u tekstu navodi kako je ministar unutarnjih poslova RH, gospodin Vlaho Orepić “čim je došao na čelo Ministarstva unutarnjih poslova RH, naumio smijeniti Tončija Radibratovića, aktualnog prvog čovjeka dubrovačke policije, no u prvi mah za to ni unutarnja kontrola što ju je uputio nije pronašla razloge. Na Radibratovićevo mjesto trebao je doći upravo Pulić”.



Istina je da je iznimno, dakle ne izvanredno promaknuće gospodina Zorana Pulića uslijedilo upravo po prijedlogu gospodina Tončija Radibratovića. S druge strane, činjenica je da gospodin Zoran Pulić uopće ne može konkurirati za mjesto načelnika Policijske uprave. Naime, gospodin Zoran Pulić ne ispunjava uvjete za to mjesto jer nema najmanje deset godina na rukovodećim policijskim poslovima, a niti ima položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijskog savjetnika, a što je kao uvjet propisano člankom 61. stavak 4. Zakona o policiji.

Ovim putem ispričavamo se ukoliko je predmetnim člankom dovedeno u pitanje čast i ugled gospodina Zorana Pulića i njegov profesionalni rad u policiji.

Poveznica na članak: http://net.hr/danas/hrvatska/ministar-orepic-omogucio-mu-vrtoglavi-uspon-nesudeni-sef-dubrovacke-policije-osvanuo-na-poslu-u-zagrebu/

Nadalje u demantiju piše: “Gospodin Zoran Pulić je doista i objektivno oličenje uzornog policijskog službenika, sa radnim stažom u policiji punih 25 godina, za koje vrijeme je obavljao poslove izuzetno složene i za koje poslove je potrebna visoka razina stručne i specijalističke spreme. To pokazuje i činjenica da je do ovog iznimnog promaknuća radio kao načelnik Postaje granične policije Metković čija postaja je najveća u Republici Hrvatskoj, te prema statističkim podacima u zadnje četiri godine spada u sam vrh po zaplijenjenim količinama opojnih droga, i to u stotinama kilograma, dakle u vrijeme dok je načelnik te postaje bio gospodin Zoran Pulić. Interesantan je, dakako i, za današnje prilike podatak da se gospodin Zoran Pulić ovim, kako to članak sugerira, izvanrednim promaknućem, nije uopće materijalno okoristio, suviše, njegova mjesečna plaća je danas niža od one koju je imao kao načelnik PGP Metković.”