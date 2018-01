DEBATA O CIJEPLJENJU U OTVORENOM: ‘Sebično je ne cijepiti dijete i onda ga poslati u vrtić jer su ostala djeca ‘ionako cijepljena”

‘Smatram da je sebična odluka roditelja koji računa da će na temlju kolektivnog imuniteta djece koja su cijepljena, njegovo dijete biti zaštićeno.’

Nakon što je troje ljudi u Hrvatskoj umrlo od gripe, a u Srbiji i Sloveniji javlja se sve više slučajeva zaražebnih od ospica, čini se da se već zaboravljene bolesti vraćaju a rasprava o tome koje su prednosti cjepiva vodila se sinoć u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Bolje informirati javnost

Virusolog i voditelj Nacionalnog centra za gripu Vladimir Draženović kaže da je prvenstveno potrebno bolje informirati javnost, ali i zdravstvene djelatnike o cijepljenju.

‘Mi ne možemo promotivno govoriti o cijepljenju dok ne postoji kontinuitet edukacije’, kaže Draženović, koji je svoju djecu cijepio, ali su ona u kontaktu s djetetom koje nije cijepljeno, što Draženović smatra sebičnom odlukom roditelja.



‘Smatram da je sebična odluka roditelja koji računa da će na temlju kolektivnog imuniteta djece koja su cijepljena, njegovo dijete biti zaštićeno’, rekao je Draženović.

Kada je riječ o virusu gripe, Draženović smatra da je njezin intenzitet sličan kao i prošle godine, a uspoređuje gripu i ospice i kaže da se radi zapravo o sličnoj bolesti, izuzevši osip. Ističe da za obje bolesti nema lijeka pa je zato potrebno cjepivo.

‘Normalno da, kao ni bilo koji lijek, ništa ne može biti sto posto efikasno. No, interes za cijepljenje ove godine je srećom bio velik, i sad nema više cjepiva’, kaže Draženović o cjepivu za gripu.

‘Cijepljenje nije stvar stava’

Da cijepljenje nije stvar stava i izbora smatra i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, Alemka Markotić. Smatra da liječnici trebaju govoriti na osnovi medicinskih dokaza koji su pokazali dobrobiti cjepiva.

Da cjepivo protiv gripe nije potrebno smatra specijalistice interne medicine Lidija Gajski, koja kaže da je dokazano da se cijepni soj ospica širi dalje i da djeca zbog toga mogu oboljeti od cjepiva.

‘Postavlja se pitanje imamo li epidemije jer cijepimo ili ne cijepimo djecu’, kaže Gajski i dodaje da je cjepivo protiv gripe minimalno djelotvorno kada je riječ o zdravo aktivnoj populaciji. Ističe i da su istraživanja o učinkovitosti tog cjepiva provodili uglavnom njegovi proizvođači pa ga se onda može zanemariti.

‘Korist je vrlo skromna, to je što se tiče odraslih ljudi, bolest ih baci u krevet na pet do sedam dana i to je to. Sigurna sam da ne djeluje, a može biti štetno’, smatra Gajski o cjepivu protiv gripe, a kada je riječ o onom protiv ospica, njegove učinke, kaže, treba još testirati.

Stalno testirati cjepiva

Tome se usprotivio virolog Draženović.

‘Mi brkamo tri pojma: učinkovitost, djelotvornost i uspješnost. Djelotvornost ovisi o masu faktora, o dobi, socijalnom statusu, zemlji. A djelotvornost govori koliko se reduciraju prevencija komplikacija i smrtnosti i slično i kad se to vidi pokazuje se kako je uspješnost dobra kod zemalja gdje je visoka procijepljenost građana’, rekao je i podsjetio na pad oboljelih od tuberkuloze i hepatitisa nakon cjepiva. Gajski ipak smatra da se tu radi o manipuliranju grafikonima na kojima su prikazani takvi podaci o padu broja oboljelih.

‘Kako možete propitkivati rezultate istraživanja generacija i generacija stručnjaka?’, upitao je Draženović.

Alemka Markotić podržala je dr. Gajski u tvrdnji da cjepiva treba stalno testirati, ali ipak se ne može složiti da ona nisu učinkovita.

‘Postoje četiri kliničke faze studija, kad se cjepivo ispituje i propituje dokle god postoji. Sve nuspojave se stalno prijavljuju i cijelo vrijeme se ispituje djelotvornost, ne samo do odobrenja lijeka. Kao liječnici uvijek sve radimo na temelju medicinskih dokaza, tisuće radova neovisnih stručnjaka pokazuju kolika je korist od uvođenja cjepiva’, rekla je Markotić.

‘Kako će zdravo dijete zaraziti ostalu djecu?’

U ime Građanske inicijative ‘Cijepljenje – pravo izbora’, Petra Šestak je rekla da oni nisu niti protiv niti za cijepljenje nego za poštivanje pravilnika i propisa o načinu imunizacije u Hrvatskoj, što znači slobodni i informirani pristanak na cijepljenje. Smatra da je potrebno ukinuti zakonsku obavezu, a roditelji bi trebali znati za što potpisuju suglasnost kada cijepe svoju djecu, dok liječnici moraju prijaviti svaku nuspojavu.

‘U vrtić se takva djeca više ne mogu uopće upisati ako ih roditelji ne cijepe, a to je velika diskriminacija. To su zdrava djeca, a ne mogu se upisati samo zato što ih roditelji nisu htjeli cijepiti protiv, konkretno, ospica. Preporuka je da se cijepe jer je ta bolest iznimno zarazna, no kako će zdravo dijete ugroziti drugu djecu’, kaže Šestak.

‘Smatram da je sebično ne cijepiti svoje dijete i onda ga poslati u vrtić računajući na to da su sva druga djeca ‘ionako cijepljena”, uzvratio joj je Draženović.

Kao primjer Šestak navodi svoje dijete koje je, nakon cijepljenja protiv ospica moralo dva tjedna ostati kod kuće jer je tada dijete zarazno. Šestak smatra da je to dokaz da je cjepivo živi virus.

Draženović je na kraju u Otvorenom istaknuo da su podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazali da bi se godišnje u svijetu spasilo čak milijun i pol djece kada bi se svugdje uvela cjepiva.