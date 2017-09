DOMAZET LOŠO: ‘Ovo je rat protiv Hrvatske! Jugoslaveni su podmetnuli požare’

Dok se jug Hrvatske nadljudskim naporima bori s buktinjama koje haraju obalom, admiral Davor Domazet Lošo ima svoju teoriju o cijeloj ovoj kataklizmičnoj priči. Prema njegovu viđenju, ovo je rezultat asimetričnog rata usmjerenog protiv Hrvatske.

‘Prvo pitanje koje morate postaviti je : Što točno gori? Gori Boka Kotarska, gori Hercegovina i gori Dalmacija. To ne može biti slučajno. I to baš u vrijeme kada se po prognozama može znati da je u tijeku bura koja puše već četiri dana. Dakle, to je tipičan primjer asimetričnog rata protiv Hrvatske. To je rat bez vojnika, bez početka, bez bojišnice i bez bitke, ali je ipak rat zato što se osvaja, u ovom slučaju ugrožava, jedno određeno područje. Od Boke Kotorske koju još zovu nevistom Jadrana gdje obitavaju Hrvati, Hercegovina u kojoj su Hrvati i Dalmacija’, rekao je Domazet Lošo za Dnevno.hr i dodao kako je neprijateljeva strategija sljedeća – ako nema Hercegovine i Dalmacije, nema ni Hrvatske.

UŽIVO! SPLIT JE OBRANJEN, ALI I DALJE TRAJE BORBA ZA OKOLICU, DIGLI SE KANADERI: ‘Ovo je kataklizma! Ne znamo što će biti’

Proziva i Vladu koja ne poduzima ništa, te tvrdi kako se radi o ratnom stanju te da neprijatelji Hrvatske nisu vanjski nego unutar države. ‘Ti požari su podmetnuti. Mogu oni pričati što hoće, ali tu nema dvojbe’, rekao je Lošo i otkrio kome je to u interesu da Hrvatska gori.



‘To je u interesu dušmanima Republike Hrvatske koji našu državu žele uništiti. Jugoslavenima. Kad nas nisu mogli u ratu uništiti sad nas žele uništiti asimetričnim ratom. Oni koji se ne mire sa samostalnom državom Hrvatskom obranjenom u Domovinskom ratu, njima je u interesu da Hrvatska gori, jer su požari jedan od oblika asimetričnog rata’, rekao je Lošo koji smatra da je Vlada na ovo trebala biti spremna.

GRAĐANI ISPRIČALI O PAKLU, VATROGASAC UZ POMOĆ TRIKA UGASIO POŽAR: ‘Vidjela sam stup plamena kako ide naprijed’

‘Sve su snage hrvatske trebale biti raspoređene, trebali su pratiti meteorologiju i biti spremni. Ali oni su umjesto obrane Domovine odlučili da je važnije da se predsjednik Vlade pokloni svojim agresorima u Ljubljani i u Trstu. Slovenija je napravila pseudopravnu agresiju na Hrvatsku i tu imate dva agresora – jedan je Ljubljana, a drugi agresor je Europska komisija. I predsjednik Vlade umjesto da se brine za sigurnost Hrvatske, otišao se pokloniti jednima i drugima. I to mu nije dovoljno nego odlazi i u Trst gdje se stvara nova Jugoslavija’, zaključio je Lošo svoju teoriju.