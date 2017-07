DOMAZET LOŠO: ‘Ovo je rat protiv Hrvatske! Jugoslaveni su podmetnuli požare’

Dok se jug Hrvatske nadljudskim naporima bori s buktinjama koje haraju obalom, admiral Davor Domazet Lošo ima svoju teoriju o cijeloj ovoj kataklizmičnoj priči. Po njegovom viđenju, ovo je rezultat asimetričnog rata usmjerenog protiv Hrvatske.

‘Prvo pitanje koje morate postaviti je : Što točno gori? Gori Boka Kotarska, gori Hercegovina i gori Dalmacija. To ne može biti slučajno. I to baš u vrijeme kada se po prognozama može znati da je tijeku bura koja puše već četiri dana. Dakle, to je tipičan primjer asimetričnog rata protiv Hrvatske. To je rat bez vojnika, bez početka bez bojišnice i bez bitke ali je ipak rat zato što se osvaja, u ovom slučaju ugrožava, jedno određeno područje. Od Boke Kotorske koju još zovu nevistom Jadrana gdje obitavaju Hrvati, Hercegovina u kojoj su Hrvati i Dalmacija’, rekao je Domazet Lošo za Dnevno.hr i dodao kako je neprijateljeva strategija sljedeća – ako nema Hercegovine i Dalmacije, nema ni Hrvatske.

Proziva i Vladu koja ne poduzima ništa, te tvrdi kako se radi o ratnom stanju te da neprijatelji Hrvatske nisu vanjski nego unutar države. ‘Ti požari su podmetnuti. Mogu oni pričati što hoće, ali tu nema dvojbe’, rekao je Lošo i otkrio kome je to u interesu da Hrvatska gori.



‘To je u interesu dušmanima Republike Hrvatske koji našu državu žele uništiti. Jugoslavenima. Kad nas nisu mogli u ratu uništiti sad nas žele uništiti asimetričnim ratom. Oni koji se ne mire sa samostalnom državom Hrvatskom obranjenom u Domovinskom ratu, njima je u interesu da Hrvatska gori, jer su požari jedan od oblika asimetričnog rata’, rekao je Lošo koji smatra da je Vlada na ovo trebala biti spremna.

‘Sve su snage hrvatske trebale biti raspoređene, trebali su pratiti meteorologiju i biti spremni. Ali oni su umjesto obrane Domovine odlučili da je važnije da se predsjednik vlade pokloni svojim agresorima u Ljubljani i u Trstu. Slovenija je napravila pseudopravnu agresiju na Hrvatsku i tu imate dva agresora – jedan je Ljubljana a drugi agresor je Europska komisija. I Predsjednik Vlade umjesto da se brine za sigurnost Hrvatske, otišao je pokloniti jednima i drugima. I to mu nije dovoljno nego odlazi i u Trst gdje se stvara nova Jugoslavija’, zaključio je Lošo svoju teoriju.