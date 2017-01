DAVOR BERNARDIĆ OTKRIO: ‘Kandidirat ću se za gradonačelnika Zagreba’

Davor Bernardić, gostojući na N1, otkrio je kako će se kandidirati za gradonačelnika Zagreba, no nije htio deceidirano reći hoće li se natjecati i za mjesto predsjednika SDP-a.

Za Pressing, Davor Bernardić komentirao je današnje Predsjedništvo SDP-a.

“Redovno Predsjedništvo u izvanrednim okolnostima. Milanović je napravio odgovoran potez, rekao je da se više neće kandidirati za šefa stranke i prepustio rolu Milanki Opačić i SDP kreće u odabir novog predsjednika i novog vodstva.”



Izbjegao je pitanje hoće li se i on kandidirati i kratko rekao “Kandidirat ću se za gradonačelnika Zagreba, to vam ekskluzivno sada kažem. To je moja dužnost, to je moja obveza.”

Na ponovljeno pitanje “A za predsjednika SDP-a?” samo je ponovio “Mogu samo potvrditi da ću se kandidirati za gradonačelnika Zagreba.”

Kratko je komentirao i Zorana Milanovića ” Milanović je omogućio mladim ljudima da dođu u stranku, imali smo predsjednika… Napravio je dobar potez, najavio povlačenje i raspisao izbore. SDP će sasvim sigurno izaći jači i moćniji. Budite bez brige, vratit ćemo se brže nego što mislite.” “Nismo se uvijek oko svega slagali, ali našli smo uvijek načina da radimo u interesu SDP-a i Hrvatske. Imam svoj stav i nisam ničija marioneta. U SDP-u se nitko nikoga ne smije bojati.”, a situaciju s Rajkom Ostojićem, koji iz središnjice nametnut kao kandidat