DAROVI ZA POTREBITE ZAVRŠILI U PRIVATNOM KATOLIČKOM VRTIĆU: Ministrica za obitelj zbrisala bez odgovora novinarima

Ministrica Murganić prakrički je pobjegla iz katoličkog privatnog Dječjeg vrtića Blažena Hozena nakon što su joj novinari postavili pitanje zašto je u privatni vrtić donijela darove “za najpotrebitije”.

U povodu blagdana Svetog Nikole, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić posjetila je u srijedu Katolički privatni Dječji vrtić Blažena Hozana i donijela darove koje s Ministarstvom sufinancira Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

Upravo to primijetila je ekipa Nove TV koja je državnu tajnicu Margaretu Mađerić, koja je također bila ondje, upitala zašto su darovi na kojima se nalaze naljepnice “”za najpotrebitije” završili u privatnom vrtiću. No, Mađerić nije odgovorila već je pobjegla od novinara.

Povlačenje pa pojašnjenja

Svi su se potom povukli u malu prostoriju pa za nekoliko minuta izašli. Odgovor na pitanje novinara tada je dala ravnateljica vrtića. “Ovo jest privatni katolički vrtić, ali mi ćemo ove poklone koje smo dobili darovati djeci odnosno roditeljima koji nisu u mogućnosti svome djetetu priuštiti neki poklon za blagdan svetog Nikole”, kazala je sestra Antonija Matić.



Na pitanje koji su to roditelji, ravnateljica odgovara kako ih ima više u naselju Trnje. No, u pozivu za medije nigdje se ne spominju siromašne obitelji. Navedeno je kako će Ministarstvo djeci u vrtiću darovati pakete koje sufinancira Europska unija i to iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i Europskog socijalnog fonda.

Tvrdi kako je poklone za djecu pripremio vrtić, a ne Ministarstvo. ‘Vrtić je spremio svoje poklone koje je sveti Nikola podijelio’, kaže ravnateljica negirajući kako je poklone poslalo Ministarstvo.

Ministrica zbrisala na stražnji izlaz

Ministrica odgovore na pitanja nije davala jer je zgradu napustila na stražnji izlaz.

U svojim izjavama prije incidenta je, pak, kazala kako Ministarstvo razmišlja o tome da nedostatak vrtića rješava prenamjenom nekih postojećih prostora u suradnji s drugim resorima i jedinicama lokalne i područne samouprave. ‘Mislimo da je ovaj vrtić upravom primjer toga, jer djeci kvalitetu u vrtiću pružaju tete, dobri odgojni i obrazovni programi’, rekla je.

Prenamjena prostora i povećanje broja zaposlenih u vrtićima jedna od mjera financijski predviđenih proračunu radi usklađivanja radnog vriemena roditelja i vrtića, rekla je ministrica. Predviđeno je 300 milijuna kuna iz sredstava Europskog socijalnog fonda, kazala je i poručila kako je to danas, na Svetog Nikolu, ‘najava jednog dobrog poklona’.

Provedbu očekuje slijedeće godine. Projekti vezani uz taj fond su pripremljeni i u uznapredovaloj su fazi, a što se tiče natječaja za prenamjenu prostora u općinama i gradovima koji nemaju dovoljno vrtića, razrađujemo način, uvjete i kriterije natječaja, rekla je Murganić.