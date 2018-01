DARKO MILINOVIĆ: ‘Plenković mi je rekao da nema razloga za moje izbacivanje iz stranke’

‘Nema razloga za moje izbacivanje, to mi je rekao i sam premijer’, izjavio je Darko Milinović ističući kako i dalje traži da mu pojasne zašto je Kovačević izabran ispred Dujmović za šefa Plitvičkih jezera.

Ličko-senjski župan Darko Milinović, koji je odstupio s mjesta predsjednika županijske organizacije HDZ-a, nezadovoljan jer je ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić novim ravnateljem NP Plitvička jezera imenovao Tomislava Kovačevića, a ne kandidatkinju ličko-senjskog HDZ-a, gostujući na Televiziji N1 objasnio je što se zapravo dogodilo.

“To tinja u meni i u ličko-senjskom HDZ-u već godinu i pol dna. HDZ je jedna velika obitelj i naravno da u određenim momentima ima različitih razmišljanja. Plitvice su možda kap koja je prelila čašu, gdje sam ja došao do crte kada više nema natrag. Mojom ostavkom, neopozivom, nisam nikome dao mogućnost da se predomislim iako se to sada može vidjeti u nekim medijima”, kazao je Milinović dodajući kako on nije imao namjeru kadrovirati već da samo želi jasan odgovor zašto su diskreditirali Antoniju Dujmović.



‘Kovačević se hvalio kako je sve dogovorio s ministrom’

“Znate onu, čuvajte se neprijatelja i stranačkih prijatelja. Rekli su da ima 40 kaznenih prijava, ja sam se tada malo štrecnuo da nisam možda pogriješio, ne znajući nešto što se valja iza brda. Nazvao sam je, ona mi je donijela dokument od DORH-a gdje se vidjelo da je imala samo prijavu od bivšeg ministra Slavena Dobrovića koju je DORH onda i odbacio. Ovog momenta se protiv nje ne vodi apsolutno nikakav postupak”, opisuje Milinović ističući kako se Kovačević u Gospiću mjesecima hvalio da je sve dogovorio s ministrom.

“Meni je rečeno da ministar na Plitvicama mora imati svog čovjeka od povjerenja”, dodao je MIlinović.

Ništa od kandidature

Kad je riječ o povjerenju, podsjeća kako ga je Plenković nagovarao da se kandidira na izborima jer je HDZ strahovao da će ondje izgubiti izbore. Stoga je, veli, zamrznuo svoj saborski mandat što mu je bio mnogo lagodniji položaj i krenuo u utrku koju je na kraju i dobio.

Milinović je demantirao informaciju da želi biti predsjednik HDZ-a te je istaknuo da će Plenković vodeći Vladu kroz uzburkano more uvesti je u sigurnu luku.

Na pitanje strahuje li od izbacivanja iz stranke odgovorio je: “Javno sam govorio za vrijeme svih predsjednika i dalje ću tako. Nema razloga za moje izbacivanje, to mi je rekao i sam premijer.”