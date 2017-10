DANAS NAPOKON REZULTATI REVIZIJE, JE LI TODORIĆ ZAMRAČIO MILIJARDE? ‘Zavio je u crno pola hrvatskog gospodarstva’

Izvanredna uprava Agrokora danas bi u 15 sati trebala objaviti najvažnije nalaze revidiranih financijskih izvješća za ključne pojedinačne kompanije u sastavu Agrokora, ali s izuzetkom Agrokora d.d.

Mediji su proteklih dana objavili neslužbene informacije prema kojima je Ivica Todorić sakrio trošak od tri milijarde kuna, što je ovaj demantirao rekavši kako se radi o ‘eklatantnoj laži’.

Novinar Slobodne Dalmacije Frenki Laušić i urednik Nacionala Berislav Jelinić, autori tekstova u kojima se tvrdi da je Todorić zamračio milijarde, komentirali su u HTV-ovoj emisiji Studio 4 recentne događaje oko najveće hrvatske kompanije.

Glavni urednik Nacionala tvrdi kako su Todorić i njegova uprava doslovno napumpavali vrijednost Agrokora.



‘Na temelju friziranih izvješća doveo je investitore u zabludu’

‘Objava koja se danas očekuje tiče se ključnih dijelova Agrokora. Ono što se u Nacionalu objavljivalo u posljednja dva tjedna su krovni podaci. Gospodin Todorić i njegova uprava su precijenili kompaniju, oni su de facto napumpavali vrijednost brendova, napumpavali vrijednost nove tehnologije i po onome što je Nacional prezentirao vrijednost Agrokora je dvije milijarde eura manja od onoga što su oni predstavljali. Na temelju tako friziranih izvješća zapravo su se dovodili u zabludu investitori koji su na temelju toga davali pozajmice i kredite Agrokoru. Dakle, to ja nešto što se sada počinje otvarati. Ljudi koji su se suočili s tim podacima bili su, malo rečeno, šokirani’, kazao je Jelinić te dodao kako Todorić te tvrdnje nije demantirao na svojem blogu, već je, navodi, kazao ‘da su se primijenili drugačiji računovodstveni kriteriji’.

Neproknjiženi računi od 2010. do 2015. tvrd su dokaz da je bilo problema u prikazivanju stanja, vjeruje Laušić.

‘Ja sam došao do informacije da se radi o 2,95 milijardi kuna koji nisu prikazani u bilanci. Ono do čega smo mi došli je da se radi o računima koji nisu prikazani u bilanci. Dakle, našli su račune koji nisu proknjiženi od 2010. do 2015. godine. To je čvrst dokaz da je bilo nekih problema u prikazivanju stanja’, kazao je.

Glavni urednik Nacionala ustvrdio je da su se ti računi pojavili dan ranije nego što je Ivica Todorić otišao u Trgovački sud dati pristanak da se aktivira Lex Agrokor.

‘Isplatili su najmanje 100 milijuna kuna dividende’

‘Da se to kojim slučajem prikazivalo ranije, dobit Agrokora ne bi bila takva kakva je niti bi se isplaćivala dividenda. Oni su tijekom godina isplatili najmanje 100 milijuna kuna dividende’, rekao je Jelinić.

Naglasio je kako je kod Agrokora kljiučna stvar to da čak i oni koji su savjetovali Todorića nisu mogli doći do stvarnog stanja stvari i znati što se točno u kompaniji događalo.

‘Na kraju dana će se pokazati da je on manipulirao sa svojim bilancama. Gospodin Todorić je kupovao vrijeme i financijskim inženjeringom nulte kategorije zavio u crno pola hrvatskog gospodarstva’, rekao je Jelinić.

Laušić je rekao kako prvi uvidi u račune koji su sada izašli na vidjelo pokazuju kako ti troškovi uopće nisu bili povezani s IPO-om, a što je ustvrdio Todorić. Dodao je i kako je potrebna dodatna forenzika kojom bi se utvrdilo o kakvim se točno računima radi te kada su i kako nastali.