DANAS NA OBALI OPET PROGLAŠENO OPASNO VRIJEME: Temperature padaju do -20°C, Vakula otkrio gdje i kada će biti najgore

Umjereno do pretežno oblačno, u gorskim područjima i podno Velebita mjestimice sa slabim snijegom, u južnoj Dalmaciji kišom, prognozira za četvrtak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Dulja sunčana razdoblja očekuju se poslijepodne na sjevernom Jadranu, te u sjeverozapadnim i istočnim krajevima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, postupno će slabjeti.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od -5 do 0, na sjevernom Jadranu između 2 i 7, a u Dalmaciji od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva. Navečer hladnije.

Crveni alarm za područje Kvarnera

Meteoalarm je i za danas oglasio crvenu uzbunu za područje Kvarnera s najjačim udarima vjetra do 135 km/h.



“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i zaživot opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, objavili su iz Meteoalarma.

Evo što kaže Zoran Vakula

Sljedećih tjedan dana, vjerojatno i dva, temperatura zraka u primorskom će dijelu Hrvatske, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, pa i ponegdje u gorju, mnogima jamačno biti ugodnija nego prošlih dana, ali će u ostatku zemlje biti uglavnom osjetno niža, pri čemu osim na česte cjelodnevne minuse, osobito valja upozoriti na prilično hladne noći i jutra, piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Stoga se već sada može prognozirati, gotovo i tvrditi, kako će siječanj u mnogim mjestima, vjerojatno i većini Hrvatske, biti drugi mjesec za redom sa srednjom temperaturom zraka barem malo nižom od prosječne, što se u toliko mjesta uzastopno nije dogodilo još od 2013. godine. Kao da priroda teži ravnoteži nakon još jedne u sada već dugom nizu iznadprosječno toplih godina, u Hrvatskoj “vrlo toploj”, većinom čak i “ekstremno toploj”, ali ne i rekordnoj u povijesti mjerenja, kakva je proglašena na svjetskom nivou, piše Vakula.

Siječanj 2017. – ponegdje ništa osobito, ali ponegdje…

Dosadašnji dio siječnja diljem je Hrvatske hladniji od prosjeka, većinom između 1 i 4 °C, na meteorološkoj postaji DHMZ-a na Zavižanu, primjerice, čak i 5 °C, i to u odnosu na još uvijek, prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, službeni klimatološki niz od 1961. do 1990. godine, a ne na onaj topliji, iz razdoblja 1981.-2010., na temelju kojeg se sve češće uspoređuje. Na postaji Zagreb Maksimir, primjerice, razlika srednje temperature zraka za prvih 18 dana siječnja u ta dva razdoblja je skoro 2 °C, a na postaji Split Marjan gotovo 1 °C.

Pritom je zanimljivo spomenuti kako je u dosadašnjem dijelu siječnja, od hrvatskih krajeva, najveće odstupanje od prosjeka 1961.-1990, zabilježeno u Dalmaciji, uglavnom oko 4 °C, dok je primjerice na zagrebačkim postajama, i u Maksimiru i na Griču, odstupanje od srednje dnevne temperature samo oko 1 °C, piše Vakula.

Novi ekstremi na Marjanu

Velikom odstupanju od prosjeka na Marjanu je jamačno pridonijela povremeno iznimno niska temperatura zraka, posebice 7., 8. i 11. siječnja, kada su zabilježeni novi rekordi za te dane. A i najviša dnevna temperatura zraka 7. siječnja je raritetna. Bila je samo -4,0 °C! Niže od te najviše dnevne temperature zraka u povijesti je mjerenja tijekom siječnja na Marjanu, od 1948. godine, izmjereno samo 22. siječnja 1963. godine, -4,9 °C. Stoga je i srednja dnevna temperatura zraka prvih 18 siječanjskih dana, a i srednja najniža – druga, ili prva do prve, u nizu najnižih – odmah iza rekordne 1985. godine, nastavlja Vakula.

I dalje relativno hladno, ali…

Sljedeći će dani, barem tjedan, a vjerojatno i dva, te razlike u odstupanjima uravnotežiti jer će noćni nedostatak ili barem manjak oblaka, uz slab vjetar pa čak i tiho vrijeme, uz snijeg na tlu, pridonijeti izraženijem noćnom ohlađivanju u kontinentalnom području, gdje će se temperatura zraka spuštati uglavnom ispod -10 °C. Štoviše, ponegdje i blizu -20 °C, osobito u istočnoj Hrvatskoj i po gorskim kotlinama.

A i dnevne će vrijednosti malo gdje i kada biti pozitivne. Stoga će i dalje trebati paziti na od snijega ne očišćene i zaleđene podloge, a i jezera i rijeke, kao i na one koji se teško mogu sami štititi od hladnoće. Istodobno će na Jadranu najviša dnevna temperatura zraka biti u osjetnom porastu, pa će u mnogim mjestima gotovo sigurno biti oko 10 °C, gdjegod i viša. Sasvim oko prosječne za drugu polovicu siječnja. Ni noću i ujutro neće biti hladno kao tijekom većine ovogodišnjih. No, poneki je minus moguć. Srećom za mnoge, uz slabiji vjetar nego prošlih dana pa će osjećaj hladnoće i druge nevolje biti manje izražene nego uz olujnu i orkansku buru, a ni more se neće lediti kao nedavno, zaključio je Vakula.