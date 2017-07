DANAS JE DAN PROMJENA, NA SNAGU STUPAJU : Skuplje cestarine, nove rodiljne naknade, novo pravilo za male obrtnike…

Budući da je sutra prvi dan srpnja, građane očekuju brojne promjEne koje stupaju na snagu s tim datumom.

Ova subota za brojne građane donosi promjenu. Na snagu stupaju tri promjene.

Poskupljuju cestarine

Cijene cestarine rastu za deset posto. Takozvana ljetna tarifa trajat će do 30. rujna. Vožnja od Zagreba do Splita odsad će umjesto 181, stajati 200 kuna, dok će vožnja od Zagreba do Rijeke koštati 77 umjesto dosadašnjih 70 kuna. Vožnju autocestom od Zagreba do Osijeka platit ćete 135 umjesto 122 kune.

Veće rodiljne naknade

Naknade za zaposlene roditelje od sutra rastu s 2600 na maksimalno 3991 kunu u drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta. Iznos te naknade će ovisiti o plaćama roditelja na dopustu.



Nezaposlenim roditeljima naknade će rasti s 1663 na 2328 kuna tijekom svih 12 mjeseci dopusta.

Fiskalizacija za paušalce

Od sutra se ukida kategorija takozvanih malih obveznika fiskalizacije koji su račune izdavali putem uvezane knjige računa. Mali obrtnici, kao i postojeći obveznici fiskalizacije koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju paušalno, od 1. srpnja morat će uvesti fiskalne blagajne te putem njih izdavati račune.