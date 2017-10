DAN SVIH SVETIH: Uoči i na dan blagdana na snazi posebna regulacija prometa, evo gdje se u Zagrebu neće moći prolaziti automobilom

Kao i ranijih godina, uoči i na dan blagdana Svih svetih, uvodi se posebna regulacija prometa. Privremena regulacija prometa u zonama glavnih gradskih groblja, provodit će se od 28.10. do 2.11.2017.g., ovisno o pojedinim grobljima.

Iz policije su zamolili građane da, u cilju stvaranja što manjih gužvi i dostojanstvenog obilježavanja Dana Svih Svetih, dolaze na gradska groblja javnim gradskim prijevozom te da se pridržavaju navedenih regulacija prometa i uputa policijskih službenika, prometnih redara i djelatnika ZET-a na terenu.

GROBLJE MIROGOJ

1. Zabranjuje se promet motornim vozilima osim autobusa ZET-a u Ulici Kaptol, od subote, 28.10.2017. do srijede, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

2. Zabranjuje se promet motornim vozilima osim autobusa ZET-a, TAXI vozila te vozila s akreditacijom, na Mirogojskoj cesti na dijelu od Rockefellerove ulice do kružnog toka na Mirogoju, Remetskom cestom od Mirogojske do Kamenitog stola te u Ulici Kameniti stol na dijelu od Remetske ulice do Ulice Remete u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.



3. Zabranjuje se promet motornim vozilima osim autobusa ZET-a, Mirogojskom cestom od Remetske ceste do kružnog toka na Mirogoju te u Ulici H. Bollea od subote, 28.10.2017. do utorka, 31.10. 2017. i u četvrtak, 2.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

4. Taksi vozila i vozila s važećom posebnom dozvolom mogu se kretati Remetskom od Mirogojske do južnog ulaza na parkiralište kod Krematorija te kroz parkiralište prema sjeveru, a vozila iz pravca sjevera (Kameniti stol) moći će ući na sjeverni ulaz parkirališta.

5. Zabranjuje se svim vozilima skretanje lijevo iz Remetske ceste prema kružnom toku Mirogoj (od Krematorija prema Mirogoju), u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

6. Određuje se jednosmjerni promet ulicom Nova Ves na dijelu od Vrančićeve do Degenove ulice, u smjeru prema jugu i bit će u primjeni u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

7. Zabranjuje se lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu ulicu, osim vozila ZET-a, u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

8. Zatvara se za sav promet Bijenička ulica na dijelu od Srebrnjaka do Laščinske ulice 144 te Laščinskom ulicom na dijelu od Laščinskog Borovca do Bijeničke ulice, u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

9. Određuje se jednosmjeran promet Bijeničkom ulicom na dijelu od Aleje H. Bollea do Srebrnjaka (smjer sjever), kao i u ulici Srebrnjak na dijelu od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj (smjer jug) u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

10. Zabranjuje se desno skretanje iz kružnog toka na Petrovoj u ulicu Srebrnjak, osim vozila ZET-a, u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

11. Zabranjuje se parkiranje na Bijeničkoj cesti na dijelu od Aleje H. Bollea do ulice Srebrnjak, u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

12. Zabranjuje se parkiranje u Ulici Kameniti stol na dijelu od Remetske ceste do Ulice Remete od subote, 21.10.2017. od 7.30 sati do četvrtka, 2.11.2017. do 21.00 sat.

GROBLJE MIROŠEVEC

1. Zabranjuje se promet za motorna vozila osim autobusa ZET-a i TAXI vozila, u Aleji tišine na dijelu od Stare Oporovečke do Ulice Mramorni prilaz, u subotu 28.10.2017., nedjelju, 29.10.2017. te u utorak, 31.10.2017. od 7 do 20 sati.

2. Zabranjuje se promet za motorna vozila osim autobusa ZET-a, TAXI vozila i vozila s posebnim važećim akreditacijama, u ulici R. Kolaka na dijelu od Ljubijske do Grižanske ulice, u Grižanskoj ulici na dijelu od Ulice M. Deanovića do Ulice R. Kolaka, Novačkom ulicom od Potočke do ulice Pesteri, u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 20 sati.

3. Zabranjuje se promet za motorna vozila osim za vozila ZET-a, Alejom tišine i Mramornim prilazom u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 20 sati.

4. Zatvara se za sav promet, osim autobusa ZET-a, TAXI vozila i vozila sa važećim posebnim dozvolama, zona raskrižja Stara Oporovečka / Aleja tišine i Oporovečka – Kolakova / Grižanska / Aleja tišine te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i Kolakove ulice u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 20 sati.

5. Određuje se jednosmjeran promet ulicom M. Deanovića u smjeru istoka u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 20 sati.

6. Zabranjuje se parkiranje u Ulicama Aleja Tišine, Mramorni prilaz i Oporovečka na dijelu od Mramornog prilaza do Grižanske ulice u srijedu, 1.11.2017. od 7.30 do 21 sat.

GROBLJE MARKOVO POLJE

1. Određuje se jednosmjerni promet u Aleji mira za sva vozila osim vozila ZET-a u smjeru istoka od subote, 28.10.2017. od 7 sati do utorka, 31.10.2017. do 20 sati te u četvrtak, 2.11.2017. od 7 sati do 20 sati.

2. Zabranjuje se promet za motorna vozila osim autobusa ZET-a, TAXI vozila, vozila invalida i vozila s važećim posebnim dozvolama, u Vugrovečkoj ulici na dijelu od Varaždinske do parkirališta na Markovu Polju te u Aleji mira na dijelu od Zlatarske do parkirališta na Markovu Polju u srijedu, 1.11. 2017. od 6 do 20 sati.

3. Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje u Aleji mira od subote, 21.10.2017. od 7 sati do utorka, 31.10.2017. do 20 sati te u četvrtak, 2.11.2017. od 7 do 20 sati.

U cilju stvaranja što manjih gužvi i dostojanstvenog obilježavanja Dana Svih Svetih, molimo sve posjetitelje da za dolazak na gradska groblja koriste javni gradski prijevoz te da se pridržavaju navedenih regulacija prometa i uputa policijskih službenika, prometnih redara i djelatnika ZET-a na terenu.