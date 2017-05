UŽIVO: MINISTAR MARIĆ PREŽIVIO GLASOVANJE U SABORU! Saucha, Esih i Hasanbegović bili su protiv!

Hrvatski sabor danas će nastaviti rad glasovanjem o SDP-ovu prijedlogu za opoziv ministra financija Zdravka Marića.

Burna rasprava o opozivu Marića trajala je u srijedu gotovo 17 sati, do ranih jutarnjih sati, u kojoj su HDZ-ovi zastupnici branili Marića da nema nijednog argumenta zašto bi ga se trebalo razriješiti, a SDP-ovi tvrdili da je izgubio kredibilitet i mogućnost obnašanja dužnosti ministra zbog povezanosti s Agrokorom te ga pozvali na ostavku.

NOVO, 12:05 – Za odluku iskazivanju nepovjerenja glasovalo je 150 zastupnika. Protiv je bilo njih 75 zastupnika, Željko Glasnović nije glasovao.

12:00 – Tomislav Saucha glasovao je protiv smjene ministra financija Zdravka Marića.

11:54 – Zlatko Hasanbegović glasovao je protiv.

11:53 – Bruna Esih glasovala je protiv, a Željko Glasnović napustio je sabornicu kad je prozvan.

‘Ja nisam ničija korisna budala. Ja sam rekao što ću napraviti još prije tri dana i to sam i napravio’, rekao je Glasnović nakon izlaska iz sabornice.

11:49 – Glasuje se o pitanju povjerenja ministru Mariću. Glasovat će se poimenično.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani zastupnik ustaje, izgovara za ili protiv prijedloga ili suzdržan. Nakon toga se prozivaju oni zastupnici za koje nije zabilježeno da su glasovali.

Proziva tajnik Sabora.

11:46 – N1 javlja kako HDZ neslužbeno tvrdi da sve imaju pod kontrolom, da ministar Marić neće pasti i da neće doći do raspuštanja Sabora.

11:28 – Sabor nastavlja glasovanje o točkama dnevnog reda. Kvorum postoji.

11:25 – Zastupnik Ivan Lovrinović ponovno je zatražio stanku.

‘Nemojte ovo pretvarati u psihijatrijski odjel kojem ste šef’, rekao je Lovrinović Petrovu.

‘Zatupnici su rekli da će odustati od stanki ako se ova točka sada ne uvrsti u dnevni red…’, kaže Petrov, no Lovrinović i dalje inzistira na stanki od barem 15 minuta.

HDZ-ov Branko Bačić predložio je na glasovanje po predloženim točkama dnevnog reda, a nakon toga traži stanku.

11:23 – ‘Što se mene tiče, prijedlog odluke o raspuštanju Sabora može doći naknadno ako zastupnici budu odlučili o tome nakon što se vide rezultati glasovanja o povjerenju ministru financija’, kaže Petrov i dodaje da se ta točka neće sada uvrstiti u dnevni red. Prelazi na glasovanje…

11:21 – Ivan Vrdoljak upitao je Petrova je li moguće da on toliko želi sjediti na mjestu predsjednika Sabora sa 79 potpisa protiv njega.

‘Maknite se s tog mjesta, poštujte demokraciju u ovoj zemlji i onda ćemo riješiti probleme s potpisom za raspuštanje Sabora. Dok sjedite tu, 79 potpisa stoje u vašoj ladici koji govore da ne trebate sjediti. Ako vam je toliko bitno da imate rotirke dok prelazite Neum…’, rekao je Vrdoljak.

11:18 – ‘Nadopuna dnevnog reda koja je trebala biti, prijedlog odluke o raspuštanju Sabora nije bila namjera za silovanje procedure ili bilo čega sličnog, ali budući da smo bili na sastanku i da je većina predstavnika klubova spomenula situaciju od prošle godine kada je za prijedlog odluke o raspuštanju Sabora dano 76 potpisa, više nego ovaj put, mi ćemo saborskim zastupnicima dati mogućnost da daju potpise ako to žele i to nakon glasovanja o povjerenju ministru financija. Da bi svi mogli biti uvjereni da se neće dogoditi na bilo kakav način uvrštavanje u dnevni red ovaj prijedlog odluke bez većeg broja potpisa, ukoliko smatraju da nakon što se pokaže glasovanje o Mariću, je ova situacija nešto što se može tolerirati, imat će mogućnost nakon glasovanja o Mariću u kraćoj pauzi dati svoje potpise. Po potrebi će se tada održati sastanak klubova ili će se nastaviti s procedurom’, rekao je predsjednik Sabora Božo Petrov.

11:17 – Krešo Beljak (HSS) rekao je za NovuTV kako se na sastanku klubova zastupnika nije ništa dogovorilo. Sve se svodilo na svađu između HDZ-a i Mosta, kaže Beljak.

11:12 – Završen je sastanak klubova zastupnika u Saboru. Očekuje se nastavak sjednice Hrvatskog sabora.

10:58 – HDZ-ov Zlatko Hasanbegović kaže da je ishod krize jednostavan:

‘Ili će se pronaći nova parlamentarna većina, ili idemo na nove izbore. Kada i u kojim uvjetima, ovisi o procedurama. Trebamo se izjasniti o nekoliko različitih pitanja’, kaže Hasanbegović.

Kada je riječ o povjerenju Boži Petrovu, kaže da je potpisao inicijativu za njegovu smjenu.

‘Inicijativa za smjenom Marića dolazi iz SDP-a, a ja ne mogu biti dio većine koju oni i HNS čine. Nisam potpisao inicijativu za smjenu Petrova, no jasno je da će gospodin Petrov biti razriješen’, kaže Hasanbegović.

Kaže i da postoji mogućnost da Sabor izglasa samoraspuštanje i time utre put novim izborima.

‘Postoji li većina od 76 zastupnika koja bi glasovala za raspuštanje Parlamenta, ovisi o SDP-u i HNS-u.’

Na pitanje je li on sada dio parlamentarne većine, kaže da on ni na koji način ne sudjeluje u konzultacijama.

‘Jasno sam rekao da ću svoje stajalište o novoj parlamentarnoj većini iznijeti kada vidim tko će činiti tu parlamentarnu većinu i koji će biti sastav nove Vlade. jasno je da ne mogu biti dio iste parlamentarne većine koju bi zajedno sa mnom činili i zastupnici HNS-a. Ja ću se izjasniti i neću uskratiti mogućnost većine, ali moja odluka ovisi o sastavu buduće Vlade’, kaže Hasanbegocić i dodaje da još nije vidio tu većinu jer još uvijek to nije na dnevnom redu, a u zakulisnim pregovorima, kaže, ne sudjeluje.

Na pitanje je li raskid koalicije s Mostom prije osiguravanja većine bila pogreška, kaže:

‘Zašto se palo na državničkom ispitu i prije više mjeseci u prvoj Vladi Oreškovića, ali i sada, nije na meni i za to ne snosim nikakvu odgovornost’, kaže Hasanbegović.

10:52 – HNS-ova Vesna Pusić kaže da je u Saboru u tijeku odlučivanje da li institucije hrvatske države mogu ovo preživjeti ili ne.

‘S jedne strane je pitanje odluke o povjerenju ministru Mariću, vidjeli ste jučerašnju raspravu, no ostaje činjenica da Hrvatska u trenutku kad je pitanje Agrokora najveći problem, ne može imati ministra koji se iz odlučivanja izuzima. Drugo pitanje je izlazak Mosta iz koalicije i to da se treba odlučiti o povjerenju Boži Petrovu. Treća tema na dnevnom redu je raspuštanje Sabora. Ne bih prihvatila samoraspuštanje Sabora prije promjene većine za Vladu. Ovo nije dječja igra. Most ne može držati cijelu državu taocem zbog svog nezadovoljstva. Prvo treba provjeriti ima li Vlada većinu u parlamentu.Ovdje smo da se odgovorno ponašamo i bilo kakvi hirovi nisu dobri’, kaže Vesna Pusić.

Upitana o Tomislavu Sauchi, Pusić kaže da nema nikakve informacije o tome kako će on glasovati.

‘Mislim da bi čovjeka trebalo pustiti, ima on svoje brige. Nije fer da se čovjeka koji je osobno u teškoj situaciji na bilo koji način iskorištava’, kaže Pusić.

10:48 – Hrvatski sabor, koji u četvrtak treba odlučivati o SDP-ovu prijedogu opoziva ministra financija Zdravka Marića, još nije nastavio zasjedanje iako je ono bilo najavljeno za 10 sati, naime, još uvijek traje sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka o Mostovu prijedogu da se Sabor sam raspusti.

Informacija sa sastanka nema, a na saborskim se hodnicima moglo čuti kako je zapravo došlo do pat-pozicije jer ni SDP niti HDZ navodno nemaju potrebnih 76 ruku.

10:39 – Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odaslala je jasnu poruku svojim kolegama u političkom establišmentu.

‘Upravo nas ova burna politička previranja ponovno upozoravaju i obvezuju svaku vladajuću stranku ili koaliciju da reforma obrazovanja ne smije ovisiti o političkim mandatima i umjetnom i političkom uvjetovanom nedostatku konsenzusa. Naši mladi više ne mogu čekati. Ne mogu čekati još jednu izbornu kampanju ili preslagivanje vlasti. Samo rješavanjem tih problema zaustavit ćemo odlazak mladih i stručnih ljudi’, rekla je predsjednica govoreći na konferenciji o obrazovanju, znanosi i digitalnoj budućnosti.

10:31 – Nezavisni zastupnik Željko Glasnović glasovat će po savjesti, rekao je čak četiri puta za N1.

‘Ovo je tragični igrokaz i nema veze s pravom demokracijom jer Hrvatsku vodi lijevo i desno krilo UDBA-e. Ja ću glasati po savjesti i neću sudjelovati u ovoj igri’, kaže Glasnović.

10:15 – Sjednica Vlade nastavila se s prvom točkom dnevnog reda.

10:07 – Počela je sjednica Vlade RH. Govori predsjednik Vlade Andrej Plenković:

‘Inicijativa o izglasavanju nepovjerenja Zdravku Mariću trajala je do kasno u noć. Bitno je to da niti jedna od točaka koja je bila navedena u zahtjevu za njegov opoziv nije bila potkrepljena dokazima ni činjenicama. Vidjeli smo da postoje političke stranke i opcije u RH koje bez ikakvih dokaza ostavljaju dojam da je kolega Marić za nešto kriv i da treba snositi neku odgovornost. U svom političkom životu nikad neću dopustiti takvu vrstu diskvalificiranja, osuđivanja i političkog i medijskog presuđivanja kolegi koji je dokazao da je izrazito stručan, da je pridonio zemlji… I zbog toga, a i zbog činjenice da je kolega Marić svojim radom i ranije dokazao da je kompetentan i da ima integritet, za mene ni u jednom trenutku nije postojala niti najmanja dilema da ga trebamo i hoćemo maknuti. To se zove politička lokalnost. Pokazalo se da kolege iz Mosta ne razmišljaju tako. Oni su prvi bez rasprave digli ruke protiv nastavka povjerenja svom kolegi u Vladi. To ne može proći bez reakcije i odgovora. Riječ je o timskom radu, partnerstvu, korektnosti… Da je kolega Marić kojim slučajem bio ministar Mosta, ja bih se kao predsjednik Vlade ponio apsolutno jednako i branio bih ga kao što sam ga jučer branio. Sigurno znamo da svi razgovori koji su vođeni, vođeni su na temelju argumenata, korektno, kroz dijalog, bez javnih pritisaka i dovođenja zastupnika u neviđene i sramotne situacije. Monstruozne su optužbe da ova Vlada ima namjeru svojim aktivnostima štititi kaznene radnje, kriminal ili Agrokor. Ta vrsta manipulacije, spina, neistine, zlonamjernosti neće proći. To je zato što su te optužbe laži i neistine, a mi se zalažemo za istinu. Želim još jednom ponoviti: ova Vlada našla je rješenje u najvećoj hrvatskoj kompaniji koje je zakonito, u skladu s Ustavom i jedino realno i ispravno, osiguralo je stabilnost financijskog sustava RH, osiguralo je novu likvidnost kompaniji…’, kaže Plenković i ističe kako su to zasluge njegove Vlade.

‘Sve aktivnosti koje poduzimamo nisu politikantskog i predizbornog karaktera’, dodaje predsjednik Vlade. Dodaje da je Vlada našla rješenje i za problem s gužvama na granicama u suradnji sa Slovenijom i Europskom komisijom.

‘To pokazuje tko je odgovoran, a tko ima cilj i političku agendu da provodi svoje ciljeve i zlorabi institucije RH. To ja osobno ni moja Vlada nikada neće raditi’, ističe Plenković i dodaje da će javnost to dobro znati procijeniti.

‘Ovo što se sada događa je velika predstava političkog razotkrivanja’, kaže Plenković.

10:05 – Predrag Matić je za NovuTV rekao da misli kako će o glasanju Mariću više odlučiti HDZ nego SDP, a kada je riječ o Tomislavu Sauchi, Matić kaže:

‘Vidio sam ga samo u prolazu, po načinu kako sjedi u klubu vidi se da mu je teško i da netko ima utjecaja na njega.’

10:00 – Goran Aleksić (SNAGA) rekao je da je stanka u Saboru za njega bila iznenađenje. Smatra da je to pokušaj čuvanja saborske većine kako ne bi došlo do raspuštanja Sabora i novih parlamentarnih izbora.

Na pitanje je li i njega noćas ponovno kontaktirao u pokušaju da se predomisli oko današnjeg glasovanja, kaže da je svima dao do znanja da se u tako kratkom vremenu ne može donijeti odluka o tome jer tijekom godinu i pol dana nije bilo pomaka prema dobrom rješenju pa mu je nevjerojatno da se sada nešto može riješiti.

Ako se izglasa opoziv predsjednika Sabora Petrova, Aleksić će biti suzdržan oko izbora novog predsjednika Sabora Jandrokovića.

09:55 – U tijeku je sjednica Predsjedništva Sabora.

09:52 – Državni tajnik za energetiku koji je na tom mjestu naslijedio Slavena Dobrovića, smjenjenog ministra Mosta, pri ulasku u Banske dvore rekao je da nije kompetentan davati izjave vezane uz krizu u Vladi.

09:40 – HNS-ov Ivan Vrdoljak rekao je da je redoslijed glasovanja: prvo Marić, zatim Petrov i onda raspuštanje Sabora.

‘Ako HDZ ne može pokazati većinu, idemo na nove izbore’, kaže Vrdoljak i dodaje da će glasovati protiv nekog novog predsjednika Sabora, tko god to bio.

‘Imam 9 zastupnika HNS-a i tri zastupnika IDS-a s kojima smo u kontaktu, a za ostalo odgovornost nosi svatko za svoje ponašanje’, kaže Vrdoljak.

‘Drugi raspad koalicije HDZ-a i Mosta stvarno nije trebao ovoj zemlji’, dodaje.

Ako HDZ izabere novog predsjednika Sabora sa 39 glasova, što je kvorum a ne parlamentarna većina, Vrdoljak poručuje tek – ‘To ne bi bilo lijepo’.

Na pitanje je li se čuo sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem, Vrdoljak kaže da jest ali ne zna jesu li svi SDP-ovi zastupnici prisutno, no siguran je da su svi zastupnici HNS-a došli u Sabor.

09:33 – Počinje sjednica Sabora. Božo Petrov nadopunio je prijedlog dnevnog reda s novom točkom, onom o prijedlogu za raspuštanje Sabora. HDZ-ov Branko Bačić zatražio je stanku kako bi se sve stranke na sastanku dogovorile o tom prijedlogu. Stanku su zatražili i ostali klubovi zastupnika iz istog razloga. Određena je stanka od 30 minuta.

09:31 – Krešo Beljak (HSS) rekao je da će podržati smjenu ministra Marića, a kada je riječ o raspuštanju Sabora, glasovat će – opozicijski.

09:22 – Ivan Pernar rekao je da će svi zastupnici Živog zida biti u sabornici, njih četvero.

‘Ključno je kako će se ponašati navodno nezavisni zastupnici poput Brune Esih. Uvjeren sam da se danas neće pojaviti ili će biti protiv opoziva Marića, što pokazuje da i dalje drži ljestve HDZ-u’, kaže Pernar.

Na pitanje o Lovrinoviću, Pernar kaže:

‘Trenutno većinu nema nijedna stranka. Od danas nadalje u sabornici više nema kvoruma za donošenje odluka i ulazimo u političku nestabilnost i imamo tzv. manjinsku Vladu. Ovo će se raspetljati tek kada se i HDZ i SDP dogovore o raspuštanju Sabora. Mislim da to neće biti danas izglasano jer HDZ želi nastaviti dalje. Oni nemaju većinu ali ne postoji ni većina koja bi ih rušila jer postoje zastupnici koji se boje da neće biti u novom sazivu Sabora’, kaže Pernar.

‘Tomislav Saucha je iskren čovjek. Sjeo sam s njim i pitao ga kako će glasati. On mi je to rekao ali ne mogu to reći u javnosti jer me zamolio da ne govorim. Mogu samo reći da je on pod velikim pritiskom s obje strane’, dodaje Pernar.

09:19 – Miroslav Šimić iz Mosta rekao je da će 15 zastupnika Mosta glasovati za opoziv ministra Marića. Dodaje da će biti 76 ruku za Marićevu smjenu ako svi zastupnici dođu na glasovanje.

‘Ako dođe do smjene ministra Marića, nakon toga bi trebalo raspustiti Sabor i onda neće biti potrebe za glasovanje o smjeni Bože Petrova’, kaže Šimić.

09:18 – Tomislav Saucha stigao je u Sabor.

08:58 – Prema neslužbenim informacija, Tomislav Saucha ipak će doći u Sabor na glasovanje.

08:55 – U Banske dvore stigao je ministar Marić te poručio da će tijekom glasovanja biti u sabornici.

I premijer Plenković stigao je na sastanak Kluba zastupnika HDZ-a. Plenković nije davao izjave novinarima, već je samo rekao kako oporba mora dokazati da ima potreban broj glasova za smjenu ministra.

“Neka ovi skupe 76 ruku”, uzvratio je premijer na novinarski upit hoće li Marić nakon današnjeg glasovanja ostati ministar.

08:50 – Zlatko Hasanbegović najavljuje kako će njegov glas biti protiv SDP-ova prijedloga.

“Potpuno jasno, riječ je o oporbenoj inicijativi koja je zadobila potpuno drugu konotaciju u ovim okolnostima, ali načelno gledano moj glas ne može nikada biti u skupini glasova koji pripadaju SDP-u i HNS-u”, rekao je Hasanbegović novinarima.

Suglasio se da je rasprava o Mariću neizravno i rasprava o premijeru Plenkoviću.

“Ovo je rasprava o ključnom pitanju – postoji li parlamentrana većina. To je temeljno pitanje koje stoji iza svih ovih naoko proceduralnih pitanja”, rekao je zastupnik koji na pitanje postoji li ta većina odgovara “to ćemo vidjeti”.

“Parlamentarna većina će uvijek imati moj glas, naravno pod temeljnim uvjetom tko će činiti tu većinu”, poručio je Hasanbegović.

08:45 – Ministar Marić pokazao je da je izvrsan ministar, da je uvijek radio samo za javni interes, rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek koja nije ulazila u procjene o Marićevu ostanku, odnosno opozivu.

08:40 – Sastaje se i Klub zastupnika SDP-a. Još se ne zna kako će glasovati njihov zastupnik Tomislav Saucha koji se već danima ni stranačkim kolegama ni novinarima ne javlja na mobitel, pa se svi pitaju hoće li on danas uopće doći na glasovanje i ima li oporba i bez njega dovoljno glasova za smjenu ministra Marića.

SDP-ov Bojan Glavašević za N1 je rekao da se o broju ruku može zaključiti tek nakon glasovanja. Ni on nije znao reći hoće li Saucha uopće danas doći u Sabor i je li baš njegov glas taj koji je presudan.

‘Koliko god je javnost opravdano znatiželjna, bojim se da svi moramo pričekati glasovanje i vidjeti kako stvari stoje’, kaže Glavašević.

Nakon glasovanja o povjerenju ministru Mariću, održat će se i sastanak Predsjedništva SDP-a, rekao je Glavašević. Nije otkrio hoće li SDP podržati inicijativu Mosta o raspuštanju Sabora.

Dodao je da vjeruje da će svi članovi SDP-a biti prisutni na današnjem glasovanju.

08:37 – Josip Đakić, zastupnik HDZ-a rekao je za N1 da oporba nema argumenata, što će se vidjeti i na današnjem glasovanju.

‘Ministar Marić sam je obranio svoje dostojanstvo i svoj rad. Mi vjerujemo da oporba neće skupiti 76 glasova. S druge strane, Jandroković ima dovoljno glasova i on će biti novi predsjednik Sabora’, rekao je Đakić.

Rekao je da će HDZ imati dosta ruku za smjenu Petrova, ali i dalje nije bio jasan imaju li dovoljno ruku za podršku Mariću.

Marić: 'Što god ja kažem, neću vas uvjeriti da nisam kriv'

“Da provedem mjesece u ovom Saboru, neću uvjeriti u apsolutno ništa. Što god da ja kažem, a ja vam sad opetovano objašnjavam po treći puta na koji način funkcioniraju institucije, pa isto tako i HBOR, vi i dalje koristite iste konstrukcije da sam ja nekome nešto odobrio kao pojedinac, kao ministar, kao predsjednik Nadzornog odbora, što je apsolutno deplasirano”, kazao je Marić braneći se u srijedu navečer u Saboru od kritika oporbe i zahtjeva za njegovom smjenom.

“Smatram da ponosno i časno obavljam svoj posao i da imam barem onu malu dozu prava i ljudskog dostojanstva na obranu”, rekao je Marić u izjavi za N1.

Jednostavna računica za Marićevu smjenu

Za opoziv ministra financija, podsjetimo, oporba koja je pokrenula to pitanje, mora skupiti 76 glasova.

‘Imamo 77 glasova’, kazao je u srijedu tijekom rasprave SDP-ov Gordan Maras. No iako je jučer u popodnevnim satima izgledalo kao da SDP ima dovoljnu podršku, do kasnih noćnih sati brojka se ipak smanjili.

Zasada bi se u potrebnih 76 glasova pribrojilo 36 zastupnika iz Kluba SDP-a, 10 zastupnika iz kluba HNS/HSU, petero HSS-ovih zastupnika, troje IDS-ovih zastupnika, 15 zastupnika iz Kluba Mosta, trojica zastupnika Živog zida, dvoje zastupnika iz kluba stranke Promijenimo Hrvatsku, te Goran Aleksić iz Snage. Upitno je kako će se oko opoziva postaviti nezavisni zastupnik Tomislav Saucha koji se zasad nije izjašnjavao. Podrži li opoziv, SDP bi mogao imati potrebnih 76 glasova.

Sauche nema u Saboru već nekoliko dana, a kako piše Jutarnji, nikome iz stranke se ne javlja.

““Ne javlja se ni Bernardiću i čuli smo da mu je HDZ ponudio nemoralnu ponudu u vidu zaštite od sudskog progona”, rekao je za Jutarnji jedan visoki SDP-ov dužnosnik.

Mišić podupire Marića: ‘Razmišljam svojom glavom’

U burnoj raspravi o SDP-ovu prijedlogu za opoziv ministra financija Zdravka Marića koja se otegla do ranih jutarnjih sati zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivica Mišić poručio je da daje potporu Mariću jer razmišlja svojom glavom.

“Potpisao sam za HDZ i Marića jer razmišljam kao poduzetnik koji mora isplatiti plaće radnicima, koji se bori na tržištu s konkurencijom , jer razmišljam svojom glavom”, kazao je Mišić, dodavši da se unatoč tome nije posvađao sa svojim stranačkim kolegom Ivanom Lovrinovićem koji je protiv Marića.

“Nijedna me stranke ne može kupiti, ne treba mi od politike ništa, ali treba mi da država ide naprijed”, istaknuo je Mišić.

Varda za smjenu Marića, ali i za smjenu Petrova

Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, SMSH, Reformista i nezavisnih zastupnika također je kazao da će glasati protiv opoziva Marića, ali i za smjenu predsjednika Sabora Bože Petrova. “Postoji politička odgovornost i ne sporim pravo bilo kome da se ta odgovornost preispituje, ali ne mogu zbog zvanja i obrazovanja podržati tzv. presumpciju krivnje”, rekao je Varda.

Škribola također za Marićevu smjenu

Nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Promijenimo Hrvatsku Marin Škibola glasat će u četvrtak za opoziv ministra financija Zdravka Marića, javlja Nova TV.

“Sve ćete vidjeti u četvrtak”, rekao je Škibola.

Demetlika isto tako za opoziv Marića i smjenu Petrova

Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a kazao je će glasati za opoziv Marića, ali i predsjednika Sabora Bože Petrova. “Ne možemo podržati čovjeka koji se protivi pravu na pobačaj, odbija otići u Jasenovac…Mi za takvu stranku nećemo dignuti ruku”.

Željko Lacković se predomislio, neće glasati za opoziv Marića

Nezavisni zastupnik Željko Lacković se pak predomislio i kazao da zbog okršaja s Mostom oko lokalnih izbora ipak neće glasati za opoziv Marića.

Klub Mosta je u međuvremenu uputio u saborsku proceduru prijedlog za raspuštanju Sabora jer smatraju da su izbori najpoštenije rješenje ako Vlada nema povjerenje većine saborskih zastupnika.

