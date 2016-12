PALA HRVATSKA VLADA! Sabor izglasovao nepovjerenje premijeru Oreškoviću, Tim priznao: ‘Malo sam tužan…’

danas je u Saboru na inicijativu HDZ-a izglasovano nepovjerenje premijeru Tihomiru Oreškoviću, čime je automatski pala i Vlada

iz SDP-a su još ranije poručili da će podržati ovaj HDZ-ov prijedlog jer žele da padne Vlada

mostovci su istaknuli da su oni za preslagivanje Vlade, a ako Orešković padne, traže nove izbore i dat će 12 potpisa za raspuštanje Sabora

dio oporbenih zastupnika ustvrdio je da imaju 75 potpisa za samoraspuštanje Sabora

HDZ-ovi ministri nisu došli u sabornicu

premijer Orešković u svom je izlaganju poručio da su sve optužbe protiv njega lažne

rasprava u Saboru trajala je satima

NOVO 16:38 Nakon izlaska iz sabornice sad već tehnički premijer Orešković dao je izjavu novinarima.

“Žao mi je, došao sam s najboljim namjerama da pomognem domovini. Svi smo došli u početku s nekakvim zajedničkim ciljevima i nadom da ćemo pokrenuti ekonomsku i gospodarsku situaciju i podignuti standard svim građanima Hrvatske. Namjere su bile tu, ali na kraju smo tu gdje jesmo. Imao sam čast biti premijer, upoznao sam i dobre i loše stvari. Vjerujem u ovu zemlju, mislim da ima golemi potencijal i nadam se da ćemo taj potencijal maksimalno iskoristiti”, kazao je Orešković, prenosi N1.

“Ova je Vlada još tu dok se ne formira nova i osigurat ćemo sigurnost i na to ćemo se fokusirati”, kazao je Orešković novinarima na pitanje povlači li se iz politike. “Ja nisam došao baviti se politikom nego da pomognem svojoj zemlji. Tu sam do kraja da ispunim taj cilj”, rekao je.

Orešković: Malo sam tužan, imali smo potencijal, i danas smo imali spinove. #N1info pic.twitter.com/wpNAc4g0Zw — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) June 16, 2016

“Nisam očekivao ovakav rasplet. Tko bi to očekivao? Dođeš i imaš globalno iskustvo u financijskom i gospodarskom sektoru, tu sam imao puno za pružiti. S Karamarkom i Petrovom sam dobro surađivao. Znam da se pričalo da sam bliže Mostu nego HDZ-u, ali to je bilo više zato što smo razgovarali. Petrov je dolazio i razgovarao sa mnom”, kazao je Orešković.

“Ja sam domoljub, volim izazove, a ovo je bio ogroman izazov i to je nekakvo iskustvo. Došao sam s najboljim namjerama. Zahvaljujem se svim građanima koji su mi dali podršku”, rekao je Orešković.

Kazao je da je nakon svega ipak tužan te da će sada stati na loptu i izvidjeti situaciju, misleći pritom na svoj eventualni daljnji politički angažman. Dodao je da su imali potencijala. “Sada ćemo raditi kao tehnička Vlada”, dometnuo je.

“Mislim da bi trebali biti novi izbori, dobili ste i jasnu poruku od Mosta”, kazao je potom.

16:27 Održano je glasovanje: za opoziv premijera bilo je 125 zastupnika, dva su bila suzdržana, a njih 15 protiv. Predsjednik Sabora Željko Reiner zaključio je sjednicu i objavio da je iskazano nepovjerenje premijeru Oreškoviću.

Pala hrvatska vlada. Smijenjen premijer Tihomir Oreskovic s 125 glasiva ZA. #n1info pic.twitter.com/GegDccezkt — Marko Hadjur (@MHadjur) June 16, 2016

16:26 Premijer je održao kratak govor: “Hvala svim zastupnicima na ovoj raspravi, nadam se da su hrvatski građani vidjeli razmjere ove političke krize. Hvala svima koji su mi dali podršku”. Predsjednik Sabora Željko Reiner kazao je kako preostali zastupnici neće iskoristiti pravo na izlaganje pa će se odmah pristupiti glasovanju. Provjerom je utvrđeno da postoji kvorum.

16:21 Još tri zastupnika trebala bi imati izlaganje pa će uslijediti glasovanje o opozivu premijera. Orešković se u međuvremenu vratio u sabornicu, iz koje je nakratko izašao. Polako se popunjavaju i saborske klupe, vraćaju se zastupnici koji su ranije napustili sabornicu.

16:14 “Evo, došao je i ovaj dan. Što reći? Svjedočimo jednom neuspjelom eksperimentu. Nemaju političkog legitimiteta. Previše je tu bilo interesa, previše apetita za zadovoljiti. Nismo vidjeli nikakvu ozbiljnu reformu.

Manje-više svi čekamo da ova agonija završi što prije. Molim vas, nemojte se preslagivati, jer novi izbori su jedino pravo rješenje. Završit ćemo na kraju da će to biti izgubljena godina”, kazao je Ivan Vilibor Sinčić.

15:51 Reporter HRT-a Zoran Pehar na Twitteru je objavio kako bi glasovanje o opozivu premijera moglo biti oko 16.45 sati. Razlog toj pretpostavci jest što je ostalo još šestero zastupnika koji su se javili za riječ pa bi rasprava mogla trajati još sat, sat i pol.

15:42 Smjenu premijera, kako je najavio Veljko Kajtazi, podržat će i zastupnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine, a razlog je nezadovoljstvo odnosom Vlade prema manjinama.

“Otkako je ova Vlada došla na vlast svim su manjinama smanjena financijska sredstva. Opći odnos prema manjinama u društvu se promijenio u posljednjih šest mjeseci”, kazao je Kajtazi.

15:30 Premijer Tihomir Orešković napustio je sabornicu.

15:28 Počele su pojedinačne rasprave, a prvi je na redu Goran Beus Richembergh iz HNS-a. “Prevarili ste nas i sve nas tretirali kao pokusne kuniće. Radili ste eksperiment koji nema budućnosti”, poručio je vladajućima te ih pozvao da mandat vrate narodu pa da narod odluči koga će podržati.

15:24 “Danas je tužan dan za Hrvatsku. Govorimo o opozivu neuspješne Vlade, koje danas pola nema u Saboru. Nisam sretan ovim što se događa.

Ovdje govorimo o opozivu Vlade, a ne premijera. Za ovo postoji samo jedna operacija, a to su novi izbori”, rekao je Drago Prgomet, čelnik HRID-i. Istaknuo je da situaciju neće popraviti nikakvo preslagivanje i nadodao da će njegova stranka glasovati za opoziv, ali ne premijera, nego Vlade.

15:08 Da će njihov Klub (Klub zastupnika Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti, Bloka umirovljenici zajedno i nezavisnih zastupnika Ermine Lekaj Prljaskaj, Vladimira Bileka i Mirka Raškovića) glasovati za opoziv Oreškovića kazao je i Milivoj Špika iz BUZ-a.

15:04 Reporterka televizije N1 Anka Bilić Keserović javila se uživo iz Sabora i konstatirala da u sabornici ima sve manje zastupnika, što je čudno s obzirom na ovako važnu temu o kojoj se raspravlja – prvo glasovanje o opozivu premijera u povijesti hrvatske države.

15:00 “Mi nismo glasovali za premijera ni za ovu Vladu. To nije naša Vlada. Ako je postojala kakva dvojba, ona je jutros nestala tijekom rasprave o zdravstvenim zakonima.

Kolege iz Mosta, ne možete podržavati prijedlog Vlade i ministra koji je protivan interesima građana. Ne možete ignorirati da sve ide prema interesima privatnih osiguravatelja. Naš klub je odlučio da ova avantura, ovaj eksperiment, mora prestati i mi ćemo glasovati za opoziv premijera odnosno za pad cijele Vlade”, rekao je HSU-ovac Silvano Hrelja.

14:52 Za govornicu je stupio glavni tajnik HDZ-a Domagoj Ivan Milošević. Zahvalio je premijeru, ali i poručio da Hrvatska nije korporacija te mu zamjerio često održavanje telefonskih sjednica Vlade. Istaknuo je i kako je uvjeren da će HDZ imati većinu za opoziv Oreškovića i preslagivanje Vlade. Njegovu je izjavu na Twitteru komentirala i Jadranka Kosor, bivša premijerka.

Hrvatska nije korporacija, kaže Timu Milošević. (Pa kaže da će predložiti Marića koji zna što je korporacija). I nije ga sram. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) June 16, 2016

14:48 Nakon još jednog verbalnog okršaja, predsjednik Sabora Reiner izbacio je iz sabornice Stipu Petrinu, koji je nakratko izašao, ali se odmah i vratio, kazavši da njemu nitko ne može zabraniti da bude u Saboru. Reiner mu je i zabranio da govori do kraja dana. Više možete pročitati OVDJE.

Reiner izbacuje Stipu Petrinu iz #Sabor. Napomenuo je da se s predsjedavajućim ne svađa. Ne želi nastaviti dok izađe.@N1infoZG #N1info — Andro Anic (@AndroAnic) June 16, 2016

14:42 Miroslav Šimić iz Mosta poručio je s govornice Oreškoviću: “Odluka o vašoj sudbini kao premijera je očigledno unaprijed donesena. Nema smisla razuvjeriti zastupnike da glasuju drukčije i mimo stranačke stege.

Istina je to da su vas oni koji vas sada opozivaju na krajnje neprimjeren način ranije pozvali ne bi li preko vas došli na vlast. Karamarko nije bio primjeren za mjesto premijera. HDZ nije dobio izbore. Tražili smo rješenje da ne dobiju mjesto premijera koje nisu zaslužili. Vi ste im bili ulaznica za vlast”. Istaknuo je kako su u HDZ-u smatrali da se Orešković neće snaći u stranačkim političkim igrama pa će HDZ mimo njega i Mosta sve preuzeti u svoje ruke.

“Kad se pokazalo da nije tako, sad vas ruše kao i ovu Vladu jer žele ‘golu vlast’ bez kamenčića u cipeli”, rekao je Šimić. HDZ-u je poručio kako će od 12 Mostovih zastupnika dobiti “ništa” za preslagivanje nove Vlade.

14:36 Darko Milinović (HDZ) kazao je kako se njegova stranka ne boji novih izbora, ali će učiniti sve da ih spriječi. Njegov stranački kolega Franjo Lucić dodao je kako Oreškoviću nije preostalo ništa nego da okrivi HDZ te da sukoba interesa ima i u SDP-u.

Milinović za N1: HDZ se ne boji novih izbora, ali učinić će sve da ih spriječi #n1info — Tina Kosor Giljevic (@tkosor) June 16, 2016

Čelnik Živog zida i saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić rekao je: “Ne vidimo se u koaliciji. Most je pokazao da se suradnjom sa strankama ne može doći do napretka Hrvatske, on se utopio u politici HDZ-a i došli smo do neuspjeha. Do promjena u Hrvatskoj može doći kroz naš put. Preslagivanje Vlade bilo bi nastavak agonije”.

14:30 Istodobno sa saborskom raspravom o opozivu premijera, SDP i dalje skuplja potpise za samoraspuštanje Sabora. Za razliku od Silvana Hrelje, koji je kazao da oporba još nema 76 potpisa, SDP-ov Peđa Grbin iznio je malo drukčije brojke: “Mislim da već danas možemo govoriti da je to ogromna većina od 80 zastupnika.

Ne mogu reći koliko je to točno na papiru jer su neki davali potpise na svoju ruku. Ono što je sigurno na popisu i što je službeno je negdje 75, 76, 77”. Dodao je da ako se raspuštanje Sabora dogodi danas, već u srpnju mogu biti novi izbori, a u rujnu i nova Vlada, prenosi N1.

14:20 Silvano Hrelja iz HSU-a kazao je kako oporba još nema 76 potpisa za raspuštanje Sabora, ali su blizu. Istaknuo je i da “ovo ludilo mora prestati”.

14:05 “Opoziv Oreškovića je opoziv eksperimentalne Vlade i Mosta i HDZ-a. Nebitno je obrazloženje podnositelja zahtjeva, koje smatram i neistinitim. Netko će reći da je to smiješno, ali zapravo je žalosno. Zastupnici HNS-a će glasovati za opoziv Vlade RH iz nekoliko razloga.

Prvi razlog je paraliza države. Drugi razlog je činjenica da je opoziv ove katastrofalne Vlade logičan korak. Ne može se na ovaj način braniti državne interese. Treći razlog je teško narušavanje ugleda Hrvatske”, rekao je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.

“Ovim opozivom potvrđujemo da eksperiment više ne funkcionira i dajemo šansu novim ljudima, da vratimo optimizam.”

13:55 Za govornicu je stupio čelnik SDP-a Zoran Milanović i najavio kako će glasovati za opoziv premijera i cijele Vlade, kako bi se izbori što prije održali.

“Zemlja je u čudnom stanju i ne znamo kome pripadamo. A kritizirali su me zbog onog ‘slučajna država’. Vlada će biti opozvana danas i nema razloga da Sabor nastavi s neradom. Za izbore smo spremni, Hrvatska više ne smije biti slučajna država. Ići ćemo na povjerenje za jednu narodnu Vladu.

Okupit ćemo široku koaliciju, Hrvatska mora imati i glavu, i srce, i mišiće, i mi ćemo to vratiti. Gospodo zastupnici, znam da se nekima to neće svidjeti, ali mi moramo ići na parlamentarne izbore što prije”, kazao je Milanović. Više o tome pročitajte OVDJE.

Replicirao mu je Mostov Miro Bulj, koji je kazao kako Hrvatska nije slučajna država te da je puno krvi proliveno dok je on (Milanović) bio u ministarstvu.

13:49 “Klub zastupnika nacionalnih manjina ima više razloga glasovati za opoziv ove Vlade. Zbog razgovora s brojnim ljudima koji osjećaju ovu krizu na svojoj koži. Smatramo da je ako ekipa ne funkcionira prirodna stvar promijeniti trenera, ali danas govorimo o nepovjerenju cijeloj ekipi.

Nećemo dati povjerenje ovoj Vladi, jer ona stvara probleme. Nije napravila ništa da riješi ideološke probleme”, kazao je Furio Radin. ”Ova Vlada nije poštivala nacionalne manjine, a i uskratila im je znatna sredstva”, istaknuo je i naveo da će Klub nacionalnih manjina glasovati će za opoziv Oreškovića.

13:44 Premijerov savjetnik Stjepo Bartulica kazao je kako je izvjesno izglasavanje nepovjerenja te da Orešković još nije odlučio što će dalje, ali o svemu razmišlja. Na pitanje je li Oreškoviću žao što se upustio u ovo, odgovorio je: “Sigurno mu nije žao, mada je kad je prihvatio dužnost teško mogao zamisliti ovu situaciju. Mislim da je sve jasno rekao i dostojanstveno branio sve što je radio posljednjih mjeseci”, javlja N1.

S. Bartulica Izvjesno je izglasavanje nepovjerenja. G. Orešković nije odlučio što će dalje @hrtvijesti @HRT4Studio4 pic.twitter.com/RGteS0IQ38 — Zoran Pehar (@ZoranPehar) June 16, 2016

13:31 U ime Kluba SDSS-a i Reformista izlagao je Milorad Pupovac. “Ovo je prvi put da se na sjednici Sabora glasuje o povjerenju predsjedniku Vlade. Bilo bi dobro da do ovoga nije došlo, ali od samog početka je bilo jasno da do ovog mora doći. Neizbježno je bilo zbog činjenice da se u 6 mjeseci nije uspijevala uspostaviti funkcionalna Vlada, a zbog toga nije funkcionirao ni Sabor.

Razvlačili smo sjednice i bili predmet kritika i napada javnosti. Klub zastupnika SDSS-a i Reformista smatra da je nužno da premijer ode. Ovo je prva Vlada koja nije našla načina integrirati manjine u svoj program i koja nije znala zaustaviti porast netolerancije i antietničkih poruka koje su se razvijale proteklih godina i na koje se odgovaralo općim porukama. Sve dok međunarodna zajednica nije reagirala.

Hrvatska ovu vrstu eksperimenta sebi više ne smije dopustiti. SDSS je spreman podržati novi početak nove politike i nove ljude i zato će glasovati za opoziv.”

S njim se složio i lider Reformista Radimir Čačić. “Neupitno je da Vlada ne funkcionira od samog početka. Umjesto Vlade stručnjaka svjedočili smo rastu ideoloških sukoba i ponovnoj pojavi straha u ovoj zemlji.”

13:29 Kako javlja reporterka N1 Anka Bilić Keserović, predsjednik Kluba zastupnika Mosta Miroslav Šimić najavio je razgovore s ostalim zastupnicima koji su za raspuštanje Sabora. Naveo je kako je razlog Oreškovićeva opoziva pokušaj uspostave nove Vlade, u kojoj će presudan utjecaj imati Karamarko.

“Mogu reći da je premijerov govor pokazao zašto Most podržava gospodina Oreškovića za premijera. Žao nam je što današnja rasprava ide u smjeru stranačke stege, bez obzira što on danas rekao, koliko god dostojanstven bio i pokazao rezultate svoje Vlade”, rekao je Šimić.

“Mi apsolutno ne želimo u tome sudjelovati. U slučaju da ovaj dan završi onako kako izgleda da će završiti, smjenom Oreškovića, najpošteniji su novi izbori pa neka građani odrede to preslagivanje u skladu sa svojom voljom, a ne nekakvom jeftinom političkom trgovinom i spajanjem nespojivog”, rekao je Šimić za RTL.

Pred. Kluba Mosta najavio razgovore s ostalim zastupnicima koji su za raspustanje Sabora #n1info — anka bilic keserovic (@AnkaBilic) June 16, 2016

13:20 “Sve je započelo zbog sukoba interesa jednog čovjeka koji je ujedno i predsjednik stranke, zbog čega HDZ sve nas maltretira da je za ovu krizu kriv Orešković”, rekla je Tireli. HDZ-u, kaže, ne želi držati ljestve u prljavim igrama. “Očito je da je želja Karamarka za upravljanjem policijom i tajnim službama bila jača od njegova domoljublja”, kazala je.

“Ne želimo sudjelovati u HDZ-ovom novom eksperimentu u kojem ne rješavaju probleme građana nego svoje probleme. Nakon cijele ove sramote koju su nam priredili HDZ i partneri bilo bi najbolje da svi vi koji ste nas ovdje doveli jednostavno od novih izbora – apstinirate”, zaključila je.

13:14 Nansi Tireli iz Laburista kazala je da je trebalo pokrenuti smjenu cijele Vlade, a ne samo Oreškovića, te da oni neće glasovati za smjenu premijera. “Laburisti će glasovati protiv opoziva jer ne volimo da visi Pedro. Rušenjem Vlade osigurat ćemo HDZ-u 30 dana za najcrnju trgovinu. Čvrsto ostajemo pri tome da je nabolje što se sada može učiniti samoraspuštanje Sabora, jer tada nema roka od 30 dana za raznorazne kupnje i prodaje nego se na izbore ide odmah.”

Laburisti ce glasati protiv opoziva Oreškovića #n1info pic.twitter.com/0bfnva9P9E — Tina Kosor Giljevic (@tkosor) June 16, 2016

13:09 Glavaš je zatražio od Oreškovića da obrazloži o čemu je bilo riječi na sastancima u SOA-i i o kakvim je pritiscima bila riječ te mu poručio: “Vi ste pokojni”. Orešković mu je odgovorio da nacionalna sigurnost nije ugrožena te da ne može precizirati o čemu je riječ.

13:04 “Kako objasniti kad mi pored ovih teških optužbi nude mjesto potpredsjednika Vlade za investicije i ulaganja. Postavlja se pitanje koji je pravi razlog za rušenje Vlade.

Pravi razlog je što sam počeo raditi na rješenju spora Ina-MOL u arbitraži, što nekima nije odgovaralo. Ostat će zabilježeno da je ova Vlada pala radi interesa pojedinaca, to je moja jedina krivnja. Ja sam svoju dužnost obavljao časno. Ponosan sam na to što sam učinio. Mogu mirno reći da sam dao sve od sebe. Danas se piše povijest”, zaključio je Orešković izlaganje.

13:02 “Kad je riječ o odsutnosti volje za suradnju s predstavnicima političkih snaga koje su mi dale povjerenje, to odbacujem. Pokušao sam komunicirati s Karamarkom, ali on je moje pozive za razgovor dva mjeseca ignorirao. Nije pokazivao interes za reforme. Laž je da nisam vodio računa o krajevima iz kojih iseljavaju naši mladi”, kazao je.

“Neshvatljivo mi je da se nisam bavio financijskim pitanjima. U Kitzbuehelu sam imao sastanak. Od početka mi je u središtu pažnje financijska stabilnost zemlje”, rekao je.

12:54 Za govornicu je stupio vidno nervozan premijer Orešković. “Nažalost, umjesto da raspravljano o pozitivnim rezultatima rada Vlade, danas raspravljamo o prijedlogu grupe zastupnika za mojim opozivom. Optužbe su teške i moja je dužnost da se očistim pred ovim časnim domom.

Sve optužbe su lažne i neosnovane. Nikada u povijesti hrvatske demokracije nije se dogodilo da vladajuća većina traži opoziv predsjednika Vlade kojeg su sami izabrali. Pravi razlozi za moj opoziv nisu ništa od onoga što je navedeno u predstavci.

Prvo, optužba da želim uvesti kancelarsku diktaturu toliko je apsurdna da neću trošiti riječi. Drugo, problem je u tome što nisam podlegao pritisku da na čelno mjesto SOA-e postavim čovjeka koji prema mojim saznanjima nije ispunjavao zakonske uvjete za to mjesto. Odluku o Markiću donio sam s predsjednicom, i stojim iza toga.

Svi moji kontakti sa sigurnosnim službama bili su okviru mojih ustavnih i zakonskih ovlasti, i to je sve što o tome mogu reći.

Nije tajna da se moji stavovi oko Ine bitno razlikuju od stavova nekih članova Vlade, i da sam ih čvrsto branio. Svjestan sam važnosti Ine i borio sam se da zaštitim nacionalne interese.”

Orešković: Sve optužbe protiv mene su lažne i neosnovane. Pravi razlog za moj opoziv nije u prijedlogu #n1info pic.twitter.com/fsqkGpXI4y — Tina Kosor Giljevic (@tkosor) June 16, 2016

12:44 Šukerovu tvrdnju da je odlazak sa sjednice Vlade presudio u tome da HDZ izgubi povjerenje u premijera komentirao je Josip Salapić iz HDSSB-a: “Karamarko je otišao na rođendan pa nije došao na sjednicu Vlade!”.

12:36 U replikama su se zastupnici oštro osvrnuli na Šukerovo izlaganje i političku situaciju. Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida poručio je: “Ono što je napravio vaš predsjednik stranke je nenormalno, trebao je davno odstupiti”. Petrina je pak poručio: “Koja ozbiljna parlamentarna većina može u roku od tri sata odabrati najutjecajniju i najjaču poziciju u državi? Je li to odlučeno na tijelima ‘izbornih pobjednika’ ili je odluka došla izvan Hrvatske?”.

Glavaš je kazao da je za nestabilnost Vlade zaslužna najveća među vladajućim strankama. Ključ nestabilnosti Vlade i razlog njena rušenja, ustvrdio je Glavaš, jest što HDZ od dolaska na vlast nastoji ovladati obavještajnim sustavom.

“Premijer nam treba reći je li došlo do zloporabe obavještajnog sustava od strane pojedinih članova Vlade”, poručio je Glavaš.

12:25 Za raspravu je dosad prijavljeno 25 pojedinačnih i rasprava u ime klubova zastupnika, tako da je iluzorno očekivati da će ona biti okončana prije večeri, osim ako se nešto dramatično ne dogodi.

12:35 “Želimo kontinuitet onoga što smo govorili pri izglasavanju povjerenja ovoj Vladi. Ako je došlo do političkih problema i neslaganja ljudi, to se rješava unutar Vlade, ne u medijima.

Da završim – rekao sam da se neću spuštati na osobnu razinu i žao mi je što je ministar onako reagirao na moje izlaganje – ali kolegice i kolege, možemo si misliti što god hoćemo, ali Hrvatska ima skoro deset milijardi manje prihode nego što su bili 2008. godine”, zaključio je Šuker. Ustvrdio je da će se kamatne stope oporaviti kad prestane politički kaos.

12:29 Ono što je presudilo, ustvrdio je Šuker, bila je sjednica Vlade prije dva tjedna. “Ministar financija se vraća iz Londona s porukom, jer to što su investitori predložili veću kamatnu stopu za zaduživanje, nije trebalo značiti da će tako biti. Tada je poslana poruka – dajte se saberite, ako se ne saberete, kamatna stopa će vam biti tolika. Ono što je prelomilo kod nas u HDZ-u odluku da gospodin Orešković ne radi svoj posao je sjednica Vlade koja se taj dan trebala održati.

Ministar financija je usmeno izvijestio premijera što se dogodio i s tom konstatacijom je premijer trebao početi sjednicu Vlade. Međutim, što se događa? Predsjednik Vlade otkazuje sjednicu i odlazi iz Vlade”, kazao je Šuker. “Nije problem hoćemo li imati 76 ruku ili nećemo, problem je jednostavno ovo nečinjenje.” Više o svemu možete pročitati OVDJE.

12:24 Šuker je nastavio nabrajajući pravila po kojima Vlada nije djelovala. Dodao je kako je posljedica svega mali broj zakona koji je raspravljen dosad. Istaknuo je i da uži kabinet Vlade nije radio svoj posao te da su vladajući često postupali različito i neusklađeno. Naveo je zatim da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zatražila razrješenje šefa Sigurnosno-obavještajne agencije, jer je izgubila povjerenje u njega.

“Svugdje vani bi to bio razlog za smjenu, ali u Hrvatskoj ne”, kazao je Šuker.

12:18 U ime predlagatelja govori Ivan Šuker (HDZ). “Mi smo imali slučaj da je prije dva tjedna otkazana sjednica Vlade, premijer je otišao. Događalo se to i u prošlim vremenima, ali je prvi potpredsjednik Vlade, kojeg je on odredio, nastavio voditi sjednicu. To samo pokazuje da Vlada ne funkcionira”, rekao je Šuker.

12:17 Novinar HRT-a Zoran Pehar objavio je na Twitteru fotografiju koja sve govori: uz premijera Oreškovića sjede samo Mostovi ministri i potpredsjednik Vlade Petrov.

12:05 Predsjednik Sabora Željko Reiner kazao je kako svjesno krši Poslovnik kako bi premijeru Oreškoviću dao priliku da govori. O tome se razvila žučna rasprava.

“Vlada je dužna očitovati se o prijedlogu najkasnije od osam dana. Nažalost, moram vas izvijestiti da se Vlada nije očitovala čime je neprimjereno i namjerno pokazala nepoštivanje Poslovnika Sabora, ovog Doma i zastupnika”, rekao je Reiner te nastavio da u raspravi predsjednik Vlade može usmeno obrazložiti očitovanje.

“Očitovanje koje nismo dobili. Međutim, smatram da Hrvatska ima stupanj demokracije, te treba omogućiti predsjedniku Vlade da izloži svoje stavove”, rekao je Reiner, prenosi 24 sata.

12:00 Počinje rasprava o izglasavanju (ne) povjerenja premijeru Oreškoviću. U sabornicu je stigao i Zoran Milanović, kao i mnogi drugi zastupnici.

11:58 Orešković je upravo ušao u sabornicu.

11:52 U Sabor je stigao i Božo Petrov, koji nije bio raspoložen za izjave.

11:48 Orešković je došao u Sabor u pratnji Mostovih ministara.

Novinarima ispred sabornice nije htio ništa reći, samo je rekao da ima pripremljen govor.

– Sve ćete vidjeti. Idemo završiti što smo započeli – bio je kratak. Na pitanje kakav je osjećaj kad ga oni koji su ga doveli na vlast – ruše, kazao je: “Piše se povijest”, prenosi N1.

Kao što smo već ranije javili, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko i HDZ-ovi ministri neće doći u Hrvatski sabor kada se na dnevnom redu nađe rasprava o opozivu premijera Tihomira Oreškovića.



11:32 Stipe Petrina kazao je da više ni stara milicija ne zna kako će se ovo rasplesti. Istaknuo je da će glasovati protiv Oreškovića i dodao: “Petrov ide na Kaptol na konzultacije!”. Također, potvrdio je da je potpisao za raspuštanje Sabora.

11:28 Za raspravu o opozivu premijera zasad se prijavilo osam klubova i pet zastupnika pojedinačno – četiri zastupnika iz HNS-a i jedan iz HDZ-a, no to ne mora biti konačan broj. Po nekim tvrdnjama moglo bi se raspravljati i do 22 sata, javlja N1.

11:22 Potpredsjednik Hrvatskog sabora, HSP-AS-ov Ivan Tepeš ponovio je danas kako je uvjeren da će se, nakon što padne aktualni premijer, a s njim i Vlada, vlast presložiti i stvoriti nova parlamentarna većina. “Da, da. Preslagivanje, odnosno stvaranje nove većine”, odgovorio je Tepeš na novinarsko pitanje vjeruje li u preslagivanje vlasti.

“Naš stav je poznat – ne SDSS-u u Vladi”, uzvratio je Tepeš upitan za mogućnost suradnje s tom strankom. “Pozivamo sve koji žele poduprijeti Vladu, ja očekujem i kolege iz Mosta, da to bude što veća potpora novoj Vladi”, rekao je Tepeš, prenosi Hina.

11:18 Dio oporbenih zastupnika ustvrdio je da imaju 75 potpisa za samoraspuštanje Sabora te da im nedostaje još samo jedan, javlja 24 sata.

11:13 Vlaho Orepić, ministar unutarnjih poslova, okupljenim novinarima na dolasku je kratko poručio: “Hrvatska je napravila demokratski iskorak”.

Ministar Orepic prije ulaska u zgradu Vlade "Hrvatska je napravila demokratski iskorak."@hrtvijesti @NLMost pic.twitter.com/gwpO5NssBb — Hrvoje Zovko (@HrvojeZovko1) June 16, 2016

11:09 “Mi smo uvijek jedinstveni. Mogu reći da smo u ovom trenutku još jedinstveniji nego što smo bili prethodnih dana”, rekao je Franjo Lucić (HDZ). Na pitanje zašto HDZ-ovi ministri neće doći na raspravu o Oreškoviću kazao je: “Zašto bi se oni pojavljivali, oni nisu ti koji odlučuju i koji glasuju”.

Suludom je nazvao jučerašnju odluku Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa o Karamarku. “Takvih interesa ima još i u svim strankama”, kazao je Lucić, prenosi 24 sata.

11:05 Mostova ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović kazala je kako će danas biti uz premijera u Saboru te da joj je čast biti u ovoj Vladi. “Za danas imam raspored, za sutrašnji ćemo vidjeti”, poručila je.

Alibegovic: "Bit ću uz premijera u Saboru, čast mi je biti u ovoj Vladi. Za danas imam raspored, za sutrašnji ćemo vidjet." #N1info — Mirna Brekalo (@MirnaBrekalo) June 16, 2016

10:49 Reporterka televizije N1 Anka Bilić Keserović objavila je na Twitteru da Tomislav Karamarko danas neće doći u Sabor, kao ni HDZ-ovi ministri. Više o tome pročitajte OVDJE.

Karamarko nece doci u Sabor. Kaze glasnogovornik, a niti HDZ-ovi ministri. Oreskovic ce vjerojatno sjediti sam! #n1info — anka bilic keserovic (@AnkaBilic) June 16, 2016

10:42 Josipa Rimac (HDZ) uoči ulaska u sabornicu istaknula je da su u stranci jedinstveni, a na upit imaju li 76 ruku za preslagivanje Vlade kratko je odgovorila: “Idemo korak po korak”. Jedinstvo stranke istaknuo je i saborski zastupnik te potpredsjednik HDZ-a Josip Bilaver.

Dematirao je informacije da je na sjednici Kluba HDZ-a u srijedu poslijepodne bilo “povišenih tonova”. “Jutros sam čitao vijesti, pa se čudio, pitao sam se gdje sam jučer bio na sastanku, nije uopće bilo nikakvih disonantnih tonova, ljudi malo glasnije pričaju. Stvarno je sve bilo super i u redu”, izjavio je Bilaver, piše Hina.

10:32 HNS-ova Anka Mrak Taritaš prigovorila je premijeru što je jučerašnje obraćanje bilo ekstremno kratko, “trajalo je 77 sekundi”, i istaknula kako je oporba za opoziv Oreškovića te da je građanima dosta ove agonije.

10:30 Mostov ministar gospodarstva Tomislav Panenić kazao je kako je ovo zapravo zadnja bitka za Inu. “Tko će štititi nacionalne interese ako ode ova Vlada? Nadam se da se ovo više neće ponoviti.”

Panenić: "Ovo je zadnja bitka za INA-u, tko će štiti nacionalne interese ako ode ova Vlada? Nadam se da se ovo više neće ponoviti." #N1info — Mirna Brekalo (@MirnaBrekalo) June 16, 2016

10:22 Zastupnici trenutačno raspravljaju o prijedlogu izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, nakon čega će uslijediti rasprava o prijedlogu opoziva premijera te potom glasovanje, javlja Dnevnik.hr.

10:20 Neslužbeno se doznaje kako u HDZ-u procjenjuju da bi glasovanje o povjerenju premijeru moglo biti tek oko 22 sata.

Procijene u HDZ-u su da bi glasanje moglo biti oko 22 h! — anka bilic keserovic (@AnkaBilic) June 16, 2016

10:12 Branimir Glavaš kazao je kako će u HDSSB-u biti suzdržani. “Mi se u sukobe između HDZ-a, SDP-a nećemo miješati. Neka oni odlučuju o sudbini premijera”, rekao je i dodao da nije potpisao ni za raspuštanje Sabora, javlja N1.

10:06 Predsjednik Sabora Željko Reiner obavijestio je zastupnike da će danas raditi bez stanke.

Reiner je upravo obavijestio zastupnike da danas rade bez stanke #n1info — Katarina Brecic (@kbrecic) June 16, 2016

10:01 Glasovanje o povjerenju premijeru komentirao je i Radimir Čačić. “Ova Vlada ne funkcionira i nije nikad ni postojala. Štete su ogromne za zemlju, za građane. Na političkom i financijskom planu. Vlada mora otići. Smjenom premijera i cijela Vlada pada, ali usmjeriti odgovornost na premijera je nekorektno ljudski i politički.

Odlaskom Vlade otvara se prostor od 30 dana za pokušaj formiranja nove Vlade. Ako se jedna potpuno druga Vlada uspije formirati, izuzev desne, možemo o tome razgovarati. Nakon 30 dana ako nema rezultata idemo na izbore. Tu nema odgoda”, rekao je Čačić, piše N1.

9:56 “Mi zastupamo stajalište da se ova Vlada mora raspustiti što prije. Treba okončati proceduru koja najvjerojatnije vodi do novih izbora. Moraju se iscrpiti sve mogućnosti koje vode do izbora. Pokušaj formiranja nove Vlade, a onda nakon toga se ide na izbore. Ja mislim da će to biti prirodan slijed”, rekao je zastupnik manjina Furio Radin.

Na pitanje hoće li sudjelovati u novoj Vladi odgovorio je: “Otkud vam to? Mi smo uvijek u manjini, kakva većina. Cijelo vrijeme tvrdim da smo za izbore, a vi ovako iz vedra neba. Za sada nećemo potpisati ništa. Ni za SDP ni za HDZ, ali dići ćemo ruku za rušenje Oreškovića”, prenosi N1.

9:45 Miroslav Šimić, predsjednik Kluba Mosta u Hrvatskom saboru, izjavio je u četvrtak, uoči rasprave o povjerenju premijeru Tihomiru Oreškoviću, da Most neće sudjelovati u preslagivanju vlasti nego će biti za nove izbore, te je pokazao potpise 12 Mostovih zastupnika koji će u slučaju izglasavanja nepovjerenja podržati raspuštanje Sabora.

Mostovci potpisali za raspustanje Sabora pic.twitter.com/ciqi7cB58V — Vojislav Mazzocco (@MazzoccoV) June 16, 2016

“Malo je još šanse da se od te rasprave odustane, što bismo mi iskreno htjeli. Ako se ne odustane, Most je jasan, nećemo sudjelovati u preslagivanju, bit ćemo za nove izbore”, poručio je Šimić i pokazao potpise 12 zastupnika iz Kluba Mosta koji će u slučaju izglasavanja nepovjerenja Oreškoviću podržati raspuštanje Sabora.

“To je ono što nas može čekati danas ako ova rasprava bude išla u smjeru kako je u srijedu najavljeno, a to je da se izglasa nepovjerenje premijeru Oreškoviću”, rekao je Šimić tumačeći kako je osnovni smisao tog poteza da se sruši Vlada u čijem je kreiranju Most sudjelovao i za čiji opstanak će se boriti.

“Definitivno potvrđujem još jednom da Most ni u kojem slučaju nije za preslagivanje i rušenje Vlade danas, znači prijevremene izbore”, naglasio je Šimić.

Upitan je li netko iz HDZ-a od srijede poslijepodne kontaktirao Most, uzvratio je “mene nije” i ocijenio kako se danas može u Saboru očekivati “težak dan”.

HDZ je u srijedu ustrajao na odluci da Sabor u četvrtak izglasa nepovjerenje Oreškoviću. Predsjednik HDZ-ova Kluba Ivan Šuker potvrdio je kako će Sabor u četvrtak raspravljati i glasovati o prijedlogu HDZ-a da se premijeru izglasa nepovjerenje, nakon što se rasprave dva zdravstvena zakona.

Politička sudbina Tihomira Oreškovića i Vlade kojom predsjedava trebala bi se rasplitati danas od 11 sati u Saboru. Tada će pod točkom dva dnevnog reda HDZ-ov Ivan Šuker razlog opoziva obrazložiti u ime predlagatelja, a potom Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba te stranke. Večernji list neslužbeno doznaje da će njihove kritike ići u smjeru da se premijer odmetnuo od stranke koja ga je dovela na vlast te da optužbe neće biti “preniske”. Potom bi svoju “obranu” trebao iznijeti i sam Orešković koji je već najavio da će progovoriti o svemu.

Previranja u HDZ-u

Sam HDZ trebao bi bi biti protiv Oreškovića, međutim u srijedu je oko toga bilo još dosta govora. Naime, iako su se u Klubu na kraju usuglasili bilo je i povišenih tonova. Miroslav Tuđman tražio je od Karamarka da potvrdi 76 ruku za novu većinu, a Damir Krstičević je upozorio da HDZ nema plan B što znači da se ide na izbore. No, Karamarko im je kazao kako je odluku o opozivu donijelo Predsjedništvo i da se ona mora poštivati.

“Karamarko sada ide do kraja i računa da će u mjesec dana, koliko mandatar Marić ima vremena da sastavi novu Vladu, prikupiti potrebnu većinu. Ovo su njegove zadnje karte i nije ga briga koga će sve povući za sobom u provaliju”, komentirao je jedan član Predsjedništva. Na Klubu su se navodno zgražali nad odlukom Povjerenstva. Jedan od HDZ-ovaca podsjetio je, pak, kako su to Povjerenstvo izabrali SDP-ovci pravdajući takvu odluku.

No, član Predsjedništva Darko Milinović izjavio je kako i za Most ima mjesta u preslagivanju, ako Orešković još podnese ostavku pa nije isključeno da će Karamarko i dalje igrati na tu kartu tek mičući sadašnjeg šefa Vlade i postavljajući Zdravka Marića.

SDP, Bandić i manjinci za opoziv

Dok se u HDZ-u lome koplja, u SDP-u su sigurni da će glasovati za opoziv premijera. Najavio je to već Zoran Milanović koji će obrazloženje dati na današnjoj sjednici Sabora.

I Klub zastupnika Bandić Milan 365 glasat će za opoziv. Oni bi, pak, rado na tom mjestu vidjeli Zdravka Marića. Ako to ne uspije, kazao je Miodrag Demo, idemo na izbore.

Za opoziv premijera glasovat će i manjinci. Njih pet su jedinstveni, potvrdio je Šnador Juhas ističući da treba poslušati glas javnog mnijenja i izaći na izbore.

Petrov apelira na mudrost

Rušiti Oreškovića Most ne želi. Božo Petrov u srijedu je pozvao HDZ da napravi opoziv poziva jer će se u suprotnom ići na nove izbore. “Apeliram na mudrost ljudi iz HDZ-a i članova Domoljubne koalicije da naprave ono što je u interesu građana države”, kazao je Petrov.

