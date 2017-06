DAN D ZA VRDOLJAKA: Procurile informacije iz vrha stranke – Uspjet će im, HDZ i HNS će složiti novu Vladu? Trebaju stisnuti još 4 zastupnika

Glavna tema na sjednici Predsjedništva HNS-a koja će se održati danas bit će ići u preslagivanje i Vladu s HDZ-om ili odbiti Plenkovićevu ponudu.

VELIKA DRAMA U HNS-u: Vrdoljak potvrdio da je razgovarao s Plenkovićem: ‘Spreman sam dati mandat šefa stranke na raspolaganje’

Prema informacijama kojima raspolaže Jutarnji list, najviša tijela stranke podržat će koaliciju s HDZ-om i ulazak u Vladu Andreja Plenkovića, unatoč četvero zastupnika koji su i dalje protiv te opcije.

Radi se o istaknutim članovima iz vrha stranke – Anki Mrak Taritaš, Nadi Turini-Đurić, Vesni Pusić te Goranu Beusu Richembergu. Vodstvo bi lako moglo većinu članova uvjeriti da je preslagivanje puno bolja opcija od prijevremenih parlamentarnih izbora. Navodno je upravo to Vrdoljakovo političko rješenje pod maksimom ‘spašavanja Hrvatske’, piše Jutarnji.



Šef stranke najavio stavljanje mandata na raspolaganje

Vrdoljak je jučer najavio ostavku, no odluku je prepustio stranačkim tijelima HNS-a jer ih, kako kaže, voli i protiv njih neće ići. Danas će staviti svoj mandat na raspolaganje. No, upućeni izvori tvrde kako je velika mogućnost da do glasanja o Vrdoljakovom mandatu uopće ne dođe. Prva tema sastanka bit će analiza rezultata lokalnih izbora, a zatim će se raspravljati o potencijalnoj suradnji s HDZ-om. Vrdoljakova sudbina doći će na red tek na kraju sastančenja.

Većina ljudi vidi suradnju kao bolju opciju od izbora

‘No, podrži li Predsjedništvo ponudu Andreja Plenkovića i stranka većinom odluči da ide s HDZ-om, tada glasanje o Vrdoljakovu mandatu postaje suvišno jer postaje očito da on ima potporu većine članova Predsjedništva’, rekao je izvor iz stranke te dodao kako većina ljudi u HNS-u koaliciju s HDZ-om vidi kao bolju opciju jer bi im ono omogućilo da pokušaju nešto napraviti za Hrvatsku i za obrazovnu reformu.

Drugi izvor iz vrha stranke kazao je kako će se za izglasavanje potencijalne suradnje s HDZ-om tražiti da to podrže barem dvije trećine članova Predsjedništva te saborskih zastupnika koji će sudjelovati na sjednici.

‘Atmosfera je takva da bi moglo doći do dogovora’

‘Svi će moći reći što misle i analizirati rezultate. Potom ide glasanje o suradnji s HDZ-om, no nećemo dopustiti raskol HNS-a. Mogli bismo podnijeti maksimalno dvoje saborskih zastupnika koji bi odbili preslagivanje, sve više od toga značilo bi problem za narodnjake. Zasad je atmosfera kao da bi se mogao postići takav rezultat, no dogodi li se suprotno, ići ćemo s unutarstranačkim izborima’, rekao je izvor Jutarnjeg te dodao kako vrh stranke još vjeruje da bi na preslagivanje uspio uvjeriti Pusić i Mrak Taritaš.

Andro Vlahušić, koji je na dan drugog kruga lokalnih izbora pozvao Vrdoljaka da da ostavku, kazao je da će preslagivanje proći ako Vrdoljak uspije okupiti dovoljan broj HNS-ovih saborskih zastupnika.

‘HNS je sebi pucao u nogu’

‘Dakle, sad sve ovisi samo o tome koliko naših ruku treba Andrej Plenković, ali ja se pitam, gdje je nakon toga HNS? Dođe li do toga, to će biti Vlada temeljena na reketu. Ne znam što ću napraviti u tom slučaju, znam samo da sam ja uvijek bio svoj, da sam osobno doveo HNS u Dubrovnik, a prije toga bio u HSLS-u. Ja sam autentičan’, rekao je Vlahušić te dodao kako tijela HNS-a danas i u srijedu trebaju razgovarati o odgovornosti šefa stranke, pojedinačnih članova HNS-a, kao i činjenici da su ‘sami sebi pucali u nogu’.