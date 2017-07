[VIDEO, FOTO] KRIZNA SITUACIJA U ŽRNOVNICI: ‘Gotovo je, vatra je došla do kuća. Evakuiraju nas, ali od dima ne vidimo ništa…’

Dijelovi Dalmacije već se drugi dan bore s požarima. Vatrogascima gašenje otežava bura koja često mijenja smjer, a najgora je situacija kod Splita. Zračne snage Oružanih snaga od ranog su jutra raspoređene na požarištima.

NOVO 19:04 – Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban izjavio je u ponedjeljak na požarištu u Sitnom Gornjem, istočno od Splita, da je stanje apokaliptično, ali se nada da će se tijekom noći stanje smiriti.

“Trenutačna situacija je apokaliptična, Vatrena stihija zahvatila je ogromno područje, sve je u dimu i vatri i područje izgleda tamno”, rekao je župan Boban. Izvijestio je kako je, uz pomoć kanadera, kasno poslijepodne zaustavljena na brdu Perun i tako spriječili da se požar ne spusti u priobalje, odnosno u Podstranu i Dugi Rat. Požar se kasno poslijepodne proširio prema selu Amidžići, blizu Sitnog Gornjeg i Žrnovnice.



Požar iz Žrnovnice presao u Kučine i napreduje dalje prema Solinu. Kanader zbog vjetra i dima tek iz trećeg pokušaja uspio izbaciti vodu. pic.twitter.com/7cqz9k9rW2 — Marilena (@b_marilena) July 17, 2017

19:03 – Iz zaseoka Privor mještani trče, jurcaju vozilima, crvenih očiju govore nam da je ispod kapelice Svetog Ante sve po cesti vatra. Gori put, cesta. Na terenu je pakao. Došli smo do plamenova. Ljudi pomažu jedni drugima u bijegu od vatre, a ima i starijih mještana koji ne žele napustiti domove. Hitna pomoć leti po cesti, medicinari nose maske na licu, situacija je alarmantna, piše Slobodna.

18:59 – Policija je na cesti prema Kučinama zaustavila muškarca koji je nosio crijevo kako bi pomogao gasiti požar. Molio je policajce da ga puste jer mu je kćer na području koje je ugroženo vatrom, no nisu ga pustili, javlja N1.

Sve je gore. Žrnovnica gori. Kuće ugrožene. Kako bura puše sve mi se čini da će prijeći i na Solin/Klis područje. pic.twitter.com/MuHjjD2tOp — Marilena (@b_marilena) July 17, 2017

18:57 – Torcida je ponudila svoju pomoć u gašenju požara.

“Predsjedništvo KNH Torcida Split, stavlja na raspolaganje sve svoje raspoložive članove za pomoć našim prijateljima, vatrogasnim postrojbama i vojsci u borbi protiv vatrene stihije. U dogovoru sa zapovjednikom na požarištu, odlučeno je da zasada nije potrebno naše djelovanje, ali u slučaju potrebe, pozvati će nas u pomoć. Stoga, primite svi na znanje da će se između ostalog možda u jednom trenu otkazati današnje utakmice na Torcida kupu. U tom slučaju ćemo vas obavijestiti i pozvati sve na požarište jer zajedno smo jači!”, objavili su na Facebooku.

18:56 – “Ozbiljno je. Nadam se da možemo staviti ovo pod kontrolu, ali stanje je ozbiljno. Najteže je ovdje u području Žrnovnice”, kazao je ministar Damir Krstičević za RTL i dodao da je oko stotinu vojnika na terenu.

“Vjerujem da je situacija pod kontrolom kod raketne baze. U raketnoj bazi se nalaze rakete”, kazao je Krstičević.

18:52 – Dalmacija Danas javlja da je vatra zahvatila Karepovac.

18:46 – Pet kanadera i tri air traktora trenutačno su u zraku, javlja Dnevnik.hr, a Vijesti.hr pišu kako gore kuće u Privoru, naselju iznad Splita. Prema posljednim informacijama, na širem splitskom području bura je opet ojačala. To znači da će se kanaderi zbog bure, ali i noći morati vratiti u bazu, javlja reporterka N1.

18:42 – Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Dražen Glavina obilaze mjesta u Dalmaciji zahvaćena velikim požarima. Kasno poslijepodne stigli su u Žrnovnicu, odakle su se uputili kroz područje zahvaćeno požarom do mjesta Sitno Gornje. Na nekoliko mjesta prošli su cestom na čijim je rubovima plamtjela vatra koja je bila tek oko pola metra od njihovih vozila.

Prema najnovijim informacijama, požar plamti na području dugom oko deset kilometara i širokom nekoliko kilometara, a i dalje se širi. Cijelo opožareno područje prekriveno je gustim dimom.

18:36 – “Gotovo je, vatra je došla do kuća. Evakuiraju nas, ali od dima ne vidim doslovno ništa, bojim se, užasno se bojim”, rekla je za Slobodnu mještanka Žrnovnice koja je nakon cjelodnevne borbe s vatrom odlučila napustiti svoj dom. Požar napreduje prema Kučinama. “Čuju se detonacije, nije dobro… Požar ide brzinom munje”, javljaju mještani.

18:34 – Američka svemirska agencija NASA objavila je fotografiju iz svemira na kojoj se vidi dim od požara na Mosoru koji se proteže do pola Jadrana. Opširnije pročitajte OVDJE.

18:30 – Mještani Žrnovnice dolaze u DVD i traže da im se da oprema.

“Gori mi kuća ne mogu je gasit! Plamen je 50 metara visok, oni šalju dvoja vatrogasna kola. Ja živin od toga da vanka po svitu obučavan ljude za gašenje požara. Dajte nan opremu”, uporni su i glasni mještani, no vatrogasci ih uvjeravaju kako im nemaju što dati, piše Slobodna Dalmacija.

Gori borovina, sada je još bliže kućama. Kronično nedostaje snaga na terenu.

18:20 – “Situacija još nije dobra, brani se kuća po kuća. Sada kanaderi mogu raditi i puno su nam od pomoći. Kod Tugara je vatra otišla od kuća, sad je tamo dobro, ako opet ne okrene smjer. Na terenu ovdje je oko 400 ljudi sa 100 vatrogasnih vozila. U Županiji je sad 12 požara, u prosjeku svaki požar gasi po 30 vatrogasaca izuzev ovog velikog”, kazao je u Dnevniku N1 splitsko- dalmatinski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina.

17:35 – Nakon radnog sastanka, ministar Krstičević potvrdio je da je raketna baza u Žrnovnici okružena vatrom. Potvrdio je da je vojska već angažirana, te da su dodatne snage na putu prema Splitu.

Ministar Božinović kazao je kako postoje određene materijalne štete. “Postoje određene štete, ali je najvažnije da fantastičnom hrabrošću vatrogasaca su spriječene veće materijalne štete. Situacija se mijenja iz sata u sat zbog specifičnih vremenskih uvjeta. Zato zrakoplovi nisu mogli u zrak”, prenosi N1.

16:56 – Situacija iznad Žrnovnice je doista kaotična. Četiri vatrene fronte prijete da se spoje u jednu jedinstvenu. Žrnovnica se našla u vatrenom obruču, a u mjesto je stigao i ministar Krstičević. Ministri Damir Krstičević i Davor Božinović trenutno su na zatvorenom sastanku u vatrogasnom domu DVD-a Žrnovnica, piše Dalmacija Danas.

16:50 – Dim se nadvio nad Solinom, situacija je zaista zastrašujuća. Požar munjevitom snagom juri ka Žrnovnici.

16:31 – Stanje na požarištu u Srinjinama, Sitnom Gornjem i Donjem i dalje je teško, no srećom oko 15 sati su uzletjeli kanaderi koji bi trebali pomoći u gašenju tog požara, doznaje se od Tomislava Vuke, pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalni dio Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS).

Vuko kaže da uz brojne vatrogasce požar gase i Državne intervencijske postrojbe (DIP) te dodaje da od ranog jutra rade na tome da vatrogascima na terenu nađu zamjenu, zbog čega se očekuje pomoć iz drugih županija. Za sada su prvi stigli vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije i DIP Dubrovnik.

“Kanaderi jutros nisu mogli letjeti jer su imali jake turbulencije pa su radili na drugim požarištima, primjerice u Hvaru, točnije Bogomolju. Oko tri sata su se meteo prilike smirile, pa su i kanaderi uzletjeli. Trenutno su dva kanadera na terenu, a uskoro će stići i treći. Na cijelom zbornom području Dalmacije trenutno imamo 20 požara koja gasimo ili nadziremo. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je pet požara, u Šibensko-kninskoj isto toliko, a u Zadarskoj županiji gori na četiri mjesta”, kazao je Vuko.

Na požarištu u Srinjinama, točnije u Sitnom Gornjem i Donjem je zabilježena i prva smrt, no još se pouzdano ne zna je li uzrok smrti 65-godišnjaka gušenje od dima ili srčani udar za koji se pretpostavlja da ga je dobio, nakon što je vidio da mu je izgorio maslinik i da mu je vatra zahvatila kuću. U KBC Split nisu potvrdili da je smrt nastupila zbog požara već kažu da se to može pouzdano potvrditi jedino obdukcijom.

Zbog cijele situacije na terenu uskoro se očekuje dolazak glavnog vatrogasnog zapovjednika Hrvatske Slavka Tucakovića, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, župana Splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana i predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanadera.

Štetu koju je do sada napravila vatra trenutno je nemoguće prebrojiti, no za sada se raspolaže informacijama da je izgorjelo nekoliko kuća, poslovnih prostora i radnih strojeva, vrtić, dio groblja, brojni maslinici, a nagorilo je i Zvjezdano selo Mosor. Svi stariji stanovnici, žene i djeca, ali i nešto turista koji su bili smješteni u okolnim apartmanima, zbog gustog dima, ali i blizine vatre, evakuirani su iz svojih domova, dok su oni boljeg zdravlja i mlađi ostali pomagati gasiteljima i braniti kuće.

Koliko je velika fronta požara dovoljno govori i činjenica da je vatra nošena burom, osim Tugara iz kojih je požar krenuo, zahvatila Srinjine, Sirotkoviće, Sitno Gornje i Donje, potom se približila raketnoj bazi u Žrnovnici, a sada ide put Jesenica i Podstrane.

16:04 Vatra direktno prijeti Žrnovnici prvi put od početka požara. Vatrena fronta mjestu od četiri istuće stanovnika prilazi s istoka. Vatra napreduje iz smjera Mosora, a također i s Markovače i Peruna. Vatra je došla do vikendica kod zaseoka Mihanovići, javlja Dalmacija Danas.



Sto pripadnika kopnene vojske prebačeno je u vojarnu Lora gdje su u pripravnosti ako bi bio potreban njihov angažman na požarištu, potvrđeno je za Net.hr iz MORH-a.

15:59 – Župan splitsko-dalmatinski, Blaženko Boban, u izjavi za N1 televiziju rekao je kako su vatrogasci odradili herojski posao, ali da materijalna šteta nije mogla biti izbjegnuta. ”Dvije kuće su nagorjele, jedna poljska baraka. To se dogodi kad stiropor nagori, ali nemamo drugih informacija”, rekao je.

”Ima negdje oko 210 vatrogasaca i 60 vozila na ovom području. Dolazi nekih 30 vozila i 80 vatrogasaca iz unutrašnjosti. Ovdje se zaputio i ministar Božinović. Ovog trena imamo još 9 požara i sve treba tako rasporediti. Gori u Klisu, Dicmu, Dugopolju, Dugobabama, na Hvaru, Braču. Nadamo se da će kanaderi poletjeti za koju minutu”, kazao je. Na pitanje je li bilo propusta u organizaciji, Boban odgovara: ”Nismo zakazali. Koristim priliku pohvaliti vatrogasce što rade zadnja tri dana. Pet dana nisu bili kod svojih kuća. Ne mogu ni u snu kazati da su zakazali. Nema žrtava i to je najvažnije. Matereijalna šteta jest nekakva. Svatko je ljut i traži krivca kad se njemu događa. To je razumljivo i ljudski. Svaka čast vatrogascima. Dali su maksimum”, kazao je.

15:41 – Protupožarne namjenski organizirane snage Oružanih snaga RH iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” iz Zemunika, angažirane su cijeli dan u gašenju požara na više požarišta u Dalmaciji, priopćio je MORH.

Na požarište na otoku Hvaru dva puta je upućen jedan Canadair CL-415, dok su na požarištu Perković u Šibensko-kninskoj županiji bila angažirana dva Canadaira i dva Airtractora AT-802.

Požarište Ceranje kod Benkovca ukupno su gasila četiri Canadaira i jedan Airtractor, a na najnovija požarišta u Radošinovcima kod Stankovaca i na lokaciji Dobropoljci kod Đevrsaka upućena su dva Canadaira i jedan Airtractor koji se zbog širine fronta požara izmjenjuju u gašenjima na objema lokacijama.

Najnoviji poziv za angažiranjem zračnih snaga upućen je iz Podstrane kod Splita gdje je angažiran jedan Canadair CL-415.

15:40 – Vatra se približava planinarskom domu na Mosoru.

15:18 – Otklonjena je neposredna opasnost za Donje Sitno i Srinjine, ali požar je zahvatio velik dio brda Markovača i Perun. Vatra se s južne strane Peruna vidi čak i iz Splita, a vatrogasci javljaju da je požar sada prešao brdo i krenuo prema moru. Gori i oko ceste Žrnovnica – Srinjine. Kanaderi su slabljenjem vjetra napokon dobili dopuštenje za djelovanje pa gase vatru na Žrnovnici. Požar se još širi prema Gornjoj Podstrani i Gornjim Jesenicama. Tamo ga vatrogasci već gase, javlja Dalmacija danas.

14:27 – Ima ljudi, ali nemamo s čime gasiti’. Fali nam opreme i vozila najviše. Mi u DVD-u Žrnovnica smo zadnju obnovu opreme imali prije 30 godina. Barem mi tako kažu stariji, ja se tada još nisam ni rodija. Ovo je katastrofa! – izjavio je za Slobodnu Dalmaciju jedan gasitelj iz Žrnovnice koji je nakon gašenja požara u Šestanovcu stigao u Sitno Donje.



14:00 – Veliki požar koji je buknuo u prvom satu ponedjeljka – 42 minute nakon ponoći u Tugarama, tijekom noći i jutra proširio se na Srinjine, Sitno Gornje i Donje, a vatreni jezici stigli su čak i do zvjezdarnice na Mosoru gdje se na stotine županijskih vatrogasaca već satima i sa zadnjim atomima snage bore protiv tog požara, ali i bure koja još uvijek nemilosrdno puše, te stalno mijenja smjer vatre.

Opožarena je ogromna površina, a zapovjednik JVP grada Splita Ivan Kovačević izjavio je Hini da je riječ o zaista velikom požaru koji je stigao sve do kuća i groblja u Srinjinama i Sitnom Gornjem i Donjem gdje su neki objekti nagorjeli, ali ima i izgorjelih starih kuća. Rekao je da vatra još nije pod kontrolom vatrogasaca već se širi u svim smjerovima pa su na terenu kompletno svi vatrogasci, kao i sezonci cijele županije.

Gasitelji su jedva uspjeli spasiti mjesnu crkvu u Sitnom, a svjedoci tvrde kako je vatra došla skroz do zidova Zvjezdanog sela Mosor. Sada je već gotovo sigurno da će se raditi o velikoj površini na kojoj gori gusta borova šuma, nisko raslinje, makija i trava. Iako su vatrogasci sat vremena nakon što je požar buknuo zatražili pomoć kanadera, do sada im nažalost oni nisu mogli pomoći jer bura ne smanjuje svoj intezitet. Jedan je kanader doduše pokušao probni let, no naleti vjetra su ga hitno prizemljili.

Na terenu su osim stotina vatrogasaca i sezonaca i liječničke ekipe koje gasiteljima, ali i stanovništvu, te brojnim novinarima koji su usred požarišta, pružaju prvu pomoć s obzirom na to da ih se dosta nagutalo dima, te kako bi isprali oči.

Zbog požara isključen je dalekovod Zakučac-Konjsko i Zakučac-Bilice, a zatvorena je i cesta Žrnovnica-Sitno Gornje. Osim što su stanovnici vatrom ugroženih mjesta ostali bez struje isključena im je i voda, no ne zadugo jer je već tamo upućena cisterna s pitkom vodom.

O razmjerima požara govori i podatak da je vatra vidljiva iz Splita u kojemu po zraku već leti pepeo, a osjeća se i miris dima.

Hrabri dalmatinski gasitelji koji se već danima bore s požarima u najvećoj dalmatinskoj županiji na izmaku su snaga i za sada ih nema tko zamijeniti jer su doslovno svi na terenu, a bez potpore iz zraka teško mogu ugasiti tako veliki požar koji potpomognut jakim vjetrom guta sve pred sobom. Vjeruju da će im se i vrijeme smilovati, te da će bura prestati.

13:40 U cijelosti su izgorjele dvije kuće u Donjem Sitnom. Jedna je od Ljube Korde, a druga je stara svećenikova kuća. Nažalost, od posljednica srčanog udara preminuo je mještanin Ante Bašić (65). Kako doznaje portal Dalmacija Danas, u jutrošnjem požaru izgorio mu je kompletan maslinik koji je godinama obrađivao, ali i sve imanje koje je imao. Nakon toga požar mu je stigao i do kuće u Donjem Sitnom, i čovjek je od uzbuđenja dobio srčani udar i preminuo.

Stanovnicima su, među ostalim, stigli u pomoć vatrogasci iz Seget Vranjice i Slatina. Brane se kuće i maslinici s donje strane ceste, iako je vatra prešla cestu i prijeti gotovo cijelom naselju.

13:30 – U Sitnu Donjem je vrlo kritično. Zapovjednik DVD-a Žrnovnica, Josip Mihanović, kaže za Slobodnu Dalmaciju kako gore stare kuće i groblje, te da situaciju dodatno pogoršava jak vjetar.

U Mužinićima je izgorjelo nekoliko kuća, a vatra je gorjela sve do Tugara.

Mještani su u panici odveli djecu, ali stariji mještani odbijaju napustiti svoje domove.

13:00 – Vatrogasca Tonija Jeličića iz Solina na požarištu kod Omiša žar je pogodio u oko. No, on unatoč svojoj ozljedi ne namjerava otići. ‘Ostat ćemo na terenu koliko god možemo. Bilo me je strah, ali pokušavamo sve’, rekao je Toni za Novu TV.

12:06 Reporterka N1 televizije razgovarala je s mještaninom Pavom Gruicom:

‘Vatra je maloprije došla do same crkve, no mještani i vatrogasci u zadnji su tren spasili crkvu. Vatrena linija duga je više od 15 kilometara’, kazao je Gruica.

‘Nazvao sam jutros Oparu i rekao mu: ‘šalji sve što možeš’. Situacija nije dobra, opkoljeni smo sa svih strana, kako vjetar mijenja smjer selo nam je opkoljeno. Plameni val ide prema Žrnovnici, ako do toga dođe prijeti tragedija. Materijalna šteta je velika, no ljudskih žrtava, srećom, nema. Moramo dati sve od sebe, no kako će završiti do večeri – ne znam. Svi su tu, mještani, mi branimo koliko god možemo, dajemo sve od sebe. Sad je vatra nekih 150 metara od prve kuće’, kaže Gruica.

8:21 Zbog požara koji je nakon ponoći buknuo u mjestu Tugare kod Omiša i proširio se na Srinjine prema Splitu za sav je promet zatvorena cesta Srinjine-Donje Sitno, doznaje se danas iz splitske policije. Splitski vatrogasci su dojavu o požaru dobili 42 minute nakon ponoći.

Na terenu više od 100 vatrogasaca

U gašenju požara sudjeluju sva dobrovoljna vatrogasna društva s područja Splita, Solina, Kaštela, Trogira i Omiša s 32 vozila i 109 vatrogasaca.

Gori borova šuma, nisko raslinje, makija i trava.

Nema informacija o ozlijeđenim osoba, ali na fotografijama agencije Pixsell vidi se kako je vatra u mjestu Donje Sitno zahvatila i neke kuće koje su izgorjele.

Na požarištu je i ekipa Hitne medicinske pomoći. Zbog vatre je isključen dalekovod Zakučac-Konjsko i Zakučac-Bilice.

Portal Dalmacija Danas javlja kako su u Gornjem Sitnom gorjeli pomoćni objekti uz kuće, a čule su se i eksplozije koje su uzrokovali strojevi uhvaćeni u plamenu.

Na tim područjima nema vode, a zbog izgorenih i srušenih dalekovoda prekinuta je i opskrba električnom energijom. Mještani su isušivali bazene kako bi vatrogasce opskrbili s vodom nužnom za obranu kuća.

Prema posljednjim informacijama, požar se širi prema Dubravi, zaseoku Mužeć, a u gašenju pomažu i kanaderi. Stanovnici zahvaćenog područja javljaju kako je požar došao jako blizu kuća, te da je crkva svetog Luke u Sitnom jedva spašena, prenosi Dalmacija danas.

Tijekom noći plamen se uzdizao i desetak metara u visinu.

Pola sata nakon tog požara planulo je i u Bogomolju na Hvaru, gdje gori gusta borova šuma. Taj požar gase sva tri dobrovoljna vatrogasna društva s otoka, a pomažu im i zračne snage.

Pod kontrolom požar kod Perkovića

Pod kontrolom je veliki požar koji je u nedjelju navečer buknuo kod Perkovića nedaleko od izlaza s autoceste A1 kod Vrpolja.

Vatrena linija protezala se na jedan kilometar, a požar su gasili vatrogasci javnih vatrogasnih postrojbi Šibenik i Vodice, te dobrovoljna vatrogasna društva Šibenik, Brodarica, Grebaštica, Zaton, Bilice, Zablaće i Perković.

Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma, a zbog gašenja požara je od sinoć u 21 sat do jutros u 4 sata bio obustavljen promet vlakova na pruzi Šibenik-Perković.

Vatrogasci su dežurali cijelu noć, a njih 39 na terenu je od jutros, doznaje se u Centru 112.

Konačno poletjeli kanaderi

Na požarišta su tijekom jutra upućene i protupožarne snage OSRH-a iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz vojarne ‘Pukovnik Mirko Vukušić’ iz Zemunika.

Na požarište na otoku Hvaru upućen je jedan kanader dok su na požarištu Perković u Šibensko-kninskoj županiji angažirana dva kanadera i dva Air tractora.

Jedan kanader i jedan Air tractor upućeni su na požar u Ceranjima kod Benkovca, a poziv za angažiranje zračnih snaga stigao je i za požar na lokaciji Srinjine kod Splita, no zbog jačine vjetra i turbulentnih strujanja zračne snage još nisu u mogućnosti uključiti se u gašenje požara na ovom požarištu.