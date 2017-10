DALIĆ OTKRILA NAJVAŽNIJI CILJ: ‘Podići ću Hrvatsku za 10 mjesta na listi Doing Business’

Cilj Ministarstva gospodarstva je podići Hrvatsku za 10 mjesta na listi Doing Business u sljedećih godinu do godinu i pol, izjavila je u petak za HTV ministrica gospodarstva Martina Dalić, te najavila da će poreznu reformu pratiti niz mjera koje će olakšati poslovanje, osobito u administrativnom segmentu.

Da bi porezna reforma dala pune rezultate koje očekujemo na poticanje gospodarskog rasta, u resoru gospodarstva planiramo niz mjera u području pojednostavljenja regulative, poboljšanja regulative, uklanjanja administrativnih prepreka i parafiskalnih nameta, rekla je ministrica Dalić gostujući u Dnevniku HTV-a.

‘To je vidljivi cilj’

Ako takvim mjerama ne podržimo poreznu reformu, nećemo postići pune efekte na ubrzavanje rasta, a poduzetnici se, rekla je, žale upravo na taj regulatorni, administrativni segment.

Postavila sam sebi i Ministrastvu cilj da se na ljestvici Doing Business u idućih godinu, godinu i pol dana pomaknemo za 10 mjesta; to je vidljivi cilj kojim ćemo moći mjeriti hoće li to što planiramo i dati rezultate, kazala je.



Dalić: Marić je član Vlade

Na pitanje što misli o ministru Goranu Mariću i ekonomskim stajalištima koja zastupa, Dalić je rekla da svi članovi Vlade imaju jedinsveni cilj, a dio su izvršne vlasti u kojoj svatko u ostvarivanju toga cilja ima svoj posebni zadatak.

“Marić je član Vlade, a svi članovi na čelu s predsjednikom Vlade moraju raditi na jedinstevnom cilju, a to je što bolje upravljanje državom i tu bilo kakvi različiti ekonomski stavovi, pogledi, postaju manje važni, svi imamo svoje zadatke,” rekla je.

Podnijela zahtjev za povratak u HDZ

Potvrdila je da je zatražila povratak u HDZ. Podnijela sam zahtjev početkom ovoga tjedna, postoji procedura, s obzirom da sam ja istupila iz stranke, i sukladno njoj ću pričekati odluku, rekla je.

“Istupila sam iz HDZ-a zbog neslaganja s politikom bivšeg predsjednika stranke i tadašnjim trendovima u kojima se HDZ okretao prema nekim prošlim temama, odmicao od gospodarstva, od budućnosti. Procjenujem da se s g. (Andrejem) Plenkovićem ta slika u potpunosti promijenila, HDZ se vraća na pozicije stranke desnog centra, Europske pučke stranke,” kazala je Martina Dalić.

