MOSTOVAC OTKRIO DETALJE SA DRAMATIČNE SJEDNICE VLADE: ‘Dalić nas je ispratila psovkom, a Obuljen mi je priznala da je gađala Grmoju’

Dojučerašnji ministar pravosuđa Ante Šprlje otkrio je što se odvijalo prije i poslije posljednje sjednice Vlade na kojoj je on još bio na funkciji. Pritom je je opisao i kako su on i njegovih dvoje kolega ispraćeni.

“Ministrica Dalić nas je iz Vlade ispratila neprimjerenim riječima, neću sad ponavljati kojim. Upotrijebila je jedan ružan izraz kad smo izlazili – ‘Što ste vi mislili da smo mi u HDZ-u …’, neću sad ponavljati riječ. Malo je bila u tom neugodna. Ja sam zadržao svoje dostojanstvo, ne komuniciram na takav način. U te, neke stranačke kvalifikacije nisam ulazio, ja nisam član nijedne stranke, došao sam tu kao profesionalac i profesionalno se ponašao i na sjednici Vlade i danas”, kazao je dojučerašnji mostov ministar pravosuđa Ante Šprlje gostujući u HRT-ovoj emisiji “Iza zavjese”.

Upitan zna li nešto o incidentu vezanom uz ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek i političkog tajnika Mosta Nikolu Grmoju, Šprlje je rekao da zna da je ministrica Obuljen bila jako frustrirana sa Zakonom o arhivima.

“Par minuta prije ove famozne povijesne sjednice Vlade gdje smo mi razriješeni, rekla mi je – bila je malo izvan sebe – da će poludjeti s tim zakonom, da je bila to jutro s Grmojom i da ga je gađala mobitelom”, rekao je Šprlje dodajući kako je prvo pomislio da se radi o šali kako ljudi znaju pretjerati. “No ona je ponovila: Ne, ne, doslovce sam ga gađala mobitelom. Mistrica se sad vjerojatno osjeća postiđeno kad to negira, ali je činjenica da mi je to rekla”, istaknuo je.



‘DIRNULI SMO U OSINJE GNIJEZDO’: Šprlje tvrdi da je Marić morao znati za stanje u Agrokoru, iznio i konkretan razlog za to