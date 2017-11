DA, ZARADIT ĆEMO VIŠE OD 10 MILIJARDI EURA OD TURIZMA, ALI…: Ministar otkrio da nam se iduće sezone sprema veliki problem

Kako stvari stoje, Hrvatska će ove godine od turizma zaraditi više od 10 milijardi eura. No, iduće sezone mogli bismo naići na jedan golem problem.

Ministar turizma Gari Cappelli je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrio da hrvatski turizam muku muči s nedostatkom kvalitetne radne snage, koji je ove godine u nekim dijelovima gotovo ugrozio tijek sezone.

“Problem s radnom snagom u turizmu nije problem samo Ministarstva turizma, nego u vezi s ovim problemom moraju sjesti za stol svi sudionici u turizmu, kao što su već sjeli više puta, i naći rješenja. Ni u jednoj europskoj zemlji nije lako naći rješenje za to jer sve zemlje imaju takve probleme, bez obzira na to traže li radnike u građevinarstvu, poljoprivredi ili turizmu”, kaže ministar i dodaje da nitko kod nas nije očekivao da će taj problem dosegnuti takve razmjere.

Nema krivca niti optuživanja

Nezadovoljan je što je u nekim segmentima kvaliteta usluge pala zbog nedostatka radnika.



“Ne mogu reći da je taj problem ugrozio turističku sezonu, ali svi smo zajedno odgovorni za to da se to više ne ponovi. Nema tu krivca i optuživanja bilo koga”, pomirljivo poručuje Cappelli.

Smatra da je većinu poslodavaca iznenadilo ono što Hrvatska već dugo čeka – duža sezona.

“Praznici su bili drugačije raspoređeni, tako da je lipanj već praktički bio špica sezone i trebalo je radnika kao ranije u srpnju ili kolovozu”, kaže ministar.

Stiže radna snaga iz okruženja

Otkriva da njegovo ministarstvo u suradnji s Ministarstvom rada i Ministarstvom vanjskih poslova priprema bilateralni sporazum s jednom ili dvije zemlje iz okruženja o dovođenju radne snage za turizam.

“Procjenjujemo da ćemo za 2018. godinu trebati 10 do 12 tisuća radnika više nego ove godine. To je zbog svega onoga što se već gradi i bit će završeno dogodine, ali i onoga što se tek najavljuje, a to je podizanje kategorije hotela s tri na četiri i pet zvjezdica i slično”, kaže ministar u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.