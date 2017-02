CVITAN I MOST SKLOPILI NOVI PAKT? Veće ovlasti za Orepićeve kriminalističke odrede i opasne ovlasti državnom odvjetniku

Mostov ministar pravosuđa, Ante Šprlje, bez posebne najave i javne rasprave, isporučio je na sjednicu Vlade bitne promjene propisa po kojemu se vode kazneni postupci. Vlada je prijedlog promjena proslijedila Hrvatskom Saboru.

Među predloženim promjenama su neki važni dijelovi poput onoga o ukidanju jamčevine (osim ako je pritvorska osnova opasnost od bijega), uvođenje policijske istrage, te brisanje rokova za Državno odvjetništvo koje će imati na raspolaganju neograničeno vrijeme za dovršetak istrage i donošenje odluke o tome hoće li nekoga s optužnicom sudski progoniti ili odustati od kaznenog progona, piše Jutarnji list.

Nove ovlasti za policiju

Prema promjenama koje predlaže ministar Šprlje, kriminalistički odredi ministra policije Vlahe Orepića, dobili bi moć da produciraju dokaze (sve što bi se izjavilo u policiji, ako je uz branitelja, uzimalo bi se na sudu kao apsolutna istina).

U osnovi to nije loše, ali pod uvjetom da se policajci educiraju za taj posao i da su za njega opremljeni. No, to su stvari s kojima se ni Šprlje, niti mu kolega Orepić, ne zamaraju, niti išta u tom smislu poduzimaju. Polaze, valjda od sebe i ostalih mostovaca koji drže da su preko noći, bez političkog iskustva i programa, postali kvalificirani za sve živo u državi, pa misle da i policajci mogu preko noći početi raditi ono za što su se tužitelji i suci godinama školovali.



Benificije i za državnog odvjetnika

Šprljin Zakon o kaznenom postupku donosi benificije i glavnom tužitelju Dinku Cvitanu. Prem prijedlogu izmjena njemu će ministar omogućiti da bez presinga istražuje i bez ikakvih rezultata godinama prži koga želi. Instruktivni rokovi u praksi znače da tužitelj može bez straha trpati spise u ladice i pustiti da godinama tu počivaju u miru. A tu svatko može naći svoj interes.

Prema prijedlozima izmjena ministar pravosuđa može komotno do kraja mandata ove vlade zadržati svoga pomoćnika za zatvorski sustav Anđelka Dundića koji je, kako piše Jutarnji list Šprljin znanac iz zavičaja, bivši zatvorski čuvar u Dubrovniku, protiv kojega je podignuta kaznena prijava.

Bez kaznenog procesa

Dundića je još prije devet i pol mjeseci prijavio ravnatelj zatvora u Dubrovniku tvrdeći da je kao pravosudni policajac zatvoreniku ukrao televizor. U zemlji čija vlast drži do osnovnih moralnih principa, Dundić bi nakon takve afere ostao u Ministarstvu pravosuđa upravo onoliko koliko bi mu trebalo da spakira osobne stvari, a dosad bi već u rukama imao pravomoćnu presudu. Ovdje, međutim, to ne vrijedi. Stvari su zaleđene.

Dundić cijelo vrijeme obavlja dužnost pomoćnika ministra kao da se ništa nije dogodilo, a Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, kako je neki dan objavila Slobodna Dalmacija, već devet i pol mjeseci ne rješava kaznenu prijavu. Nakon što Sabor izglasa Šprljine izmjene Zakona o kaznenom postupku, neće ni morati barem još pet godina. Dundić može biti siguran, što se ne može prognozirati ravnatelju zatvora koji ga je prijavio.