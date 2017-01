‘ČUVARI U LOGORU SU BILI BOLJI PREMA MENI NEGO NEKI SDP-ovci: Fred Matić se obrušio na članove Predsjedništva, Komadina to ocijenio ‘neprimjerenim’

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina ocijenio je neprimjerenom izjavu člana Predsjedništva stranke Freda Matića da su se neki čuvari u logoru u Srbiji bolje ponašali prema njemu nego neki članovi Predsjedništva SDP-a.

Na upit novinara da komentira tu izjavu, koju je Matić dao u okviru intervjua Večernjem listu, Komadina je rekao da je čuo za tu izjavu i danas vidio dnevne novine u kojima je takav naslov.

‘Ne znam što je mislio tom neprimjerenom izjavom’

“Ne znam što je kolega Matić mislio, osobno mi je izjava dosta neprimjerena,” rekao je Komadina.

U Intervjuu objavljenom u današnjem Večernjem listu Predrag Matić je rekako kako vjeruje da bi on bio dobar kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba ali da je njegova ideja naišla na nevjericu, šok i nekoliko ciničnih osmjeha u Predsjedništvu stranke.



Matić: Čuvari u logoru su se prema meni bolje ponašali nego neki SDP-ovci

“Ja sam vam tamo u Predsjedništvu, za većinu, HDZ-ovac jer sam izabran od članstva, a ne s njihovih papirića. Bio sam u srpskom logoru i dobar dio čuvara prema meni se ponašao bolje nego neki članovi Predsjedništva SDP-a …. Na zadnjem Predsjedništvu komentirao sam našeg kandidata za gradonačelnika Vukovara. Nisam ni završio rečenicu, a moji kolege već su mu javili što sam govorio. Ja držim do povjerenja, a ti su me ljudi cinkali istog trenutka. U logoru, kada čuvaru nešto kažeš u povjerenju, on to sačuva za sebe”, rekao je Matić.

Komadinu su novinari tražili komentar Matićeve izjave nakon redovite konferencije za novinare koju svakog tjedna održi kao primorsko-goranski župan.