CURE DETALJI O MAJCI KOJA JE UBILA 3-GODIŠNJEG SINA: ‘Nudila se muškarcima i bila nabijena seksualnim strastima’

Hrvatska javnost od utorka ujutro, kada je pronađeno mrtvo tijelo zadavljenog 3-godišnjaka u pulskoj uvali Mandrač, ne može doći k sebi od šoka koji je prouzročio takav okrutni zločin. Chiara Rojnic (32) s maloljetnom je pomagačicom ubila svojeg sina.

Zajedno s još jednim muškarcem osmislile su kako prikriti zločin.

Trojac je jučer priveden.



Kako je ova priča trenutačno u fokusu hrvatskih medija, u javnost izlaze pojedinci koji su poznavali Chiaru. Javilo se nekoliko muškaraca koji su s njom nekada komunicirali putem interneta.

Ciljala je na mlađe muškarce

‘Oblio me znoj kad sam ugledao Chiarinu sliku u novinama, a nedavno smo komunicirali na stranici za upoznavanje Badoo. Detalje naše virtualne ćakule zadržat ću za sebe. Mogu samo reći da je bila nabijena seksualnim strastima. Mlađi sam nešto od nje pa mi je bilo čudno kako je uopće sa mnom započela razgovor. Ono što je ona rekla o sebi, valjda svima koji su na toj stranici u potrazi za razgovorom, ženskom pažnjom, druženjima uživo je da su joj ‘cilj poznanstva s mladićima od 21 do 35 godina te da je prirodna i otvorena za nova iskustva’.

Rekla je i da živi sama i dijete nije spominjala, a po ovome iz medija čini se da ipak sve što je govorila nije bila istina’, rekao je jedan muškarac za Jutarnji list. S njom se tek trebao sresti uživo.

To poznanstvo inicirao je njegov prijatelj, koji je navodno neko vrijeme s Chiarom bio u intimnoj vezi.

Intrigirala je svojim fotografijama

‘Prijatelj se u nju zaljubio. Prije bih rekao da ga je zaintrigirala svojim fotografijama na kojima se vide zamamni dijelovi tijela. Ima i poseban folder na stranici s desetak fotografija, no to je samo za one koje odabere. Učinilo mi se kao da prednost imaju stranci. Napominjala je da govori nekoliko stranih jezika, od njemačkog i španjolskog do talijanskog i makedonskog’, rekao je drugi muškarac.

Na njezinom Facebook profilu korisnici ostavljaju bijesne komentare.

‘Dao ti Bog dragi paklene muke’, ‘Nezamislivo mi je da dijete od tri godine nestane u 18 sati, a ti tek u ponoć zoveš policiju! Šest sati nakon nestanka trogodišnjeg djeteta majka odluči prijaviti nestanak policiji. Ma da mi je sa tri godine nestao na pet minuta digla bih na noge cijeli kvart, a ako ga ne bih našla sljedećih 10 minuta zvala bih policiju dok ne trepneš’, samo su neki od ljutitih komentara.