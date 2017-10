CURE INFORMACIJE – TODORIĆ OD SINOVA SKRIVAO ISTINU: Anti i Ivanu je sve skupa prisjelo, više ne sudjeluju u kreiranju obrane

Ivica Todorić trenutačno je nedostupan hrvatskim vlastima, dok su sinovi Ante i Ivan već dali svoje iskaze u kojima su porekli krivnju za financijske malverzacije u Agrokoru.

Ivica Todorić u blogu je više puta naveo kako Agrokoru nije prijetio bankrot, no upravo na to upozorio ga je stariji sin Ante potkraj prošle godine. Otac mu je na tu konstataciju odgovorio kako ne razumije poslovanje, piše Večernji.

Mlađi sin Ivan uvijek je više vjerovao ocu pa mu je zato dio posla bio i kontakt s dobavljačima, no s vremenom je i njemu prisjeo taj zadatak, s obzirom na to da je morao objašnjavati kako novca nema.

Ne sudjeluju u pripremanju obrane

Kako kažu oni koji ga poznaju, Ante više nije toliko ljutit na oca kao onda kad se kriza u Agrokoru produbljivala, no ipak ne sudjeluje u stvaranju obrane koju priprema Todorić, a ista je priča i s mlađim bratom Ivanom koji se posvetio obiteljskom životu.



Obojica su još u veljači i ožujku pokušavala spasiti kompaniju, pregovarajući sa Sberbankom o spasonosnom kreditu. U tim trenucima iznosili su netočne podatke, što su naknadno utvrdili financijski forenzičari. Todorićevi sinovi navodno nisu znali niti da se podaci u bilanci pogrešno prikazuju.

Ante je priznavao tek problem s likvidnošću, piše Večernji.

Todorić neće šutjeti o onima koji su mu pomagali

Todorić navodno sprema obranu čiji će dio biti obavljena revizija PwC-a. Priča se kako Todorić neće prešutjeti imena osoba koje su mu pomagale tijekom posljednjih 25 godina, od politike do gospodarstva. Za proces koji je počeo s lex Agrokorom tvrdi da je osmišljen kako bi se otelo privatno vlasništvo.

Prema njegovim tvrdnjama, Vlada se sa strvinarskim Knighthead fondom dogovorila o financiranju Agrokora i prije donošenja zakona. Prijedlog fondova okupljenih oko Knightheada bilo je kreditiranje uz roll up model. Izvanredna uprava prvo je odbila prijedlog, no onda je zbog nelikvidnosti prijedlog prihvaćen te su se aranžmanu priključile još neke banke.

Točan popis kreditora nije objavljen, ali pri predstavljanju roll up modela rečeno je da će, ne bude li interesa, cijeli iznos od 480 milijuna eura upisati Knighthead u ime fondova i Zagrebačka banka u ime banaka.

Popis kreditora nije objavljen jer kreditori to ne žele, kažu u Agrokoru. Međutim, zna se da su u financiranju s 21 posto sudjelovale strane banke, s 23 posto domaće banke i s 56 posto vlasnici obveznica. Od 538 milijuna eura koje su dali fondovi, 200 milijuna odnosi se na Knighthead. Protiv tog modela bio je Sberbank, no do zabrane koju je ruska banka tražila na sudu ipak nije došlo.

Bez novog zaduženja teško bi se preživjela sezona

‘S 480 milijuna eura plaćena su stara potraživanja dobavljača, pripremljena je sezona i osigurana stabilnost i urednost poslovanja Agrokora koja bez novog zaduženja ne bi bila moguća’, kažu u Agrokoru.

Kreditori će u istom iznosu imati pravo na povrat starih potraživanja, nastalih prije aktiviranja lex Agokora, ali tek nakon nagodbe.

Sve kreditore zastupa Madison Pacific Trust Limited koji se upisao na nekretnine nekoliko tvrtki koncerna, a potražuje se ukupno milijardu i šezdeset milijuna eura.

Roll up su prihvatili i dobavljači u iznosu od 50 milijuna eura, piše Večernji.