‘ČUDI ME DA PLENKOVIĆ O TOME NE ZNA NIŠTA’ Slovenski premijer upozorava na novu migracijsku rutu preko Hrvatske

Izbjeglice u sloveniju već ulaze preko Italije, no premijer i ministar vanjskih poslova upozoravaju kako se javlja nova, Jadranska migracijska ruta preko Hrvatske

“Ne radi se o nekakvoj masovnoj migracijskoj ruti, ali naša policija bilježi organizirani kriminal koji se bavi krijumčarenjem ljudi, te traži put preko Istre”, kazao je Erjavec u razgovoru za Slovensku televiziju, dodavši kako se nada da to neće poprimiti masovnije razmjere.

Na pitanje kako to da tu pojavu ne bilježi hrvatska policija, Erjavec je rekao da ga to čudi.



“Ako kažu da o tome nemaju saznanja, to me čudi i teško mogu komentirati. Možda se radi o tome da ta pitanja Hrvatska ne želi problematizirati”, kazao je Erjavec.

Cerar je prilikom dolaska na summit izrazio zabrinutost zbog poteza Austrije kojoj je Europska komisija odobrila mjeru novog tromjesečnog pojačanog nadzora granice sa Slovenijom zbog moguće nove migrantske krize i upozorio na opasnost da se u Sloveniji u slučaju novog vala stvori “hot spot” za migrante.

Upozorio je i da dalje treba paziti da ostane zatvorena balkanska ruta.

Spomenuo je tom prigodom i interes Slovenije da ilegalni prijelazi izbjeglica Sredozemljem budu zaustavljeni jer se inače može otvoriti “jadranska ruta” kojom bi migranti dolazili u Sloveniju preko hrvatske Istre, te dodao kako je proteklih mjeseci bilo takvih pokušaja.

“Otvorila se ruta po Jadranskom moru do Istre. A to nije nešto što bi nas se izravno ticalo”, rekao je Cerar.

Njegova je izjava izazvala čuđenje premijera Andreja Plenkovića koji je kazao da nema nikakvih saznanja o nekoj novoj “jadranskoj” ruti kojom bi migranti preko Istre ulazili u Sloveniju.

“Možda se radi o nekakvom nesporazumu, možda je riječ o priljevu migranata koji preko Italije dolaze u Sloveniju, ali nikakve rasprave nije bilo, niti ja kao predsjednik vlade imam bilo kakvih saznanja od sigurnosnih službi da postoji otvorena jadranska ruta, koja bi, po tome, pretpostavljala dolazak brodovima od Otrantskih vrata sve do Istre. Nismo to uočili za sada, niti sam primijetio da je premijer Cerar to rekao na sastanku”, rekao je Plenković.